مقتل شخص هاجم أفرادا من الشرطة بسكين شمالي باريس

تحرير:وكالات ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠١ م

الشرطة الفرنسية

أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية، أن قوات الأمن تمكنت من قتل رجل هاجم أفرادا من الشرطة بسكين في منطقة لا كورنوف شمالي العاصمة باريس، مضيفا أن الهجوم وقع حوالي الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت جرينتش، عندما كان ضباط الشرطة في دورية على متن دراجات، ولم يستطع المصدر توضيح دوافع مهاجم السكين. وفي بداية الشهر الجاري، هاجم رجل السكان بسكين في بلدة رومان سور إيزير الصغيرة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.

كان السكان، الذين كانوا في إغلاق، وسط جائحة فيروس كورونا، يقومون بالتسوق اليومي المسموح به للطعام.وقال مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، إن المعتدي اعتقل بعد دقائق.وقال المكتب، إن أحد معارفه اعتقل أيضا، ولم يحدد المدعون المشتبه به، وقالوا إنه ليس لديه وثائق هوية، لكنه سوداني، من مواليد 1987.وخلال