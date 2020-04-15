حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

الطلب الكبير يدفع هواوي لطرح هاتف Mate 30 Pro في مصر

هواوي أعادت ابتكار قدرات التصوير في الهواتف الذكية بإطلاقها HUAWEI Mate 30 Pro في مصر، ما جعل المستهلكين يعيدوا التفكير في قدرات هواتفهم الذكية
تحرير:أحمد البرماوي ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٠ م
هاتف Mate 30Pro
هاتف Mate 30Pro
أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك Huawei عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية المتفوقة الجديدة في سلسلة “ميت” Mate، وهو هاتف هواوي ميت 30 برو Huawei Mate 30 Pro، وتفعيل حملة الحجز المُسبق في السوق المصري ابتداءً من يوم 15 الي يوم 30 أبريل الجاري، وبسعر تنافسي هو 14,999 جنيهاً مصريا. ويتوافر الهاتف للحجز المُسبق بجميع فروع هواوي Experience Stores وموزعيها المعتمدين، مع عروض وهدايا متميزة للمستهلكين، والتي تشمل سماعة البلوتوث “هواوي فريليس” Huawei Freelace.
وقامت هواوي بإطلاق هاتفها المنتظر “هواوي ميت 30 برو” HUAWEI Mate 30 Pro في مصر بعد أن شهدت طلبات هائلة من المستخدمين بضرورة توافره في السوق المصري، وذلك بعد النجاح العالمي الذي حققته سلسلة “هواوي ميت 30” HUAWEI Mate 30 ببيع ملايين الأجهزة بعد وقت قصير من إطلاقه عالمياً.وفي سلسلة هواتف هواوي ميت 30،
اقرأ المزيد
هواوى (1)

قبل طرحه رسميًا.. تسريب مواصفات تابلت Huawei MatePad

قبل أسابيع من الكشف عنه مواصفاته رسميًا في الصين، ظهر ملصق حديث لحاسوب هواوي اللوحي "هواوي ميت باد" Huawei MatePad، والذي تستعد الشركة الصينية للإعلان عنه قريبا، في متجر صيني، وكشف الملصق عن شكل الجهاز وتصميمه وبعض مميزاته، وتكشف مواصفات تابلت هواوي Huawei MatePad صدوره بشاشة 10,4 بوصة، بدقة 1200×2000 بيكسل (دقة 2K)، ودون نتوء في الشاشة، ومن المقرر أن يقدم جهاز هواوي اللوحي Huawei MatePad كاميرا خلفية بمستشعر 8 ميجابيكسل، مع فلاش ليد LED، ومن المتوقع أن يدعم app gallery الخاص بهواوي
الجلوس-طويلا-امام-الكمبيوتر

«سيسكو» تكشف عن عروض أمان مجانية لعملائها

يقول الدكتور جي ريتن هاوس، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة Cisco’s Security Business Group إنه في ظل تلك الأزمة الصحية العالمية، أصبح للوضع الطبيعي تعريف آخر، فنحن نعيش في حالة متسارعة الوتيرة، تتطلب منا التعامل مع حياتنا الشخصية والمهنية بطرق لم نكن نعرفها من قبل. وتوجب على الشركات أن تفعل الشيء نفسه. وأضاف أن العديد من الشركات اتخذت خطوة استثنائية لتشجع غالبية القوى العاملة، إن لم يكن كلها، على العمل عن بُعد مما يمثل تحديًا لتأمين هذا التغير المفاجئ للعاملين عن بُعد وأجهزتهم.
شبكات المحمول

هولنديون يحرقون أبراج محمول الجيل الخامس بسبب كورونا

كشف موقع engadget لأخبار التكنولوجيا عن قيام متظاهرين هولنديين بإحراق عدد من أبراج المحمول الخاصة بشبكات اتصالات الجيل الخامس 5G، نتيجة تخوفات متعلقة بفيروس كورونا المستجد، لتصبح بذلك ثاني دولة بعد بريطانيا، وأفاد مسؤولون أمنيون هولنديون بارتفاع عدد الاعتداءات على أبراج شبكات الهواتف المحمولة في الأيام الأخيرة، وذلك فى ظل انتشار لنظرية مؤامرة تربط بين تفشي الوباء وشبكات الجيل الخامس لخدمات الإنترنت، ووصف المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن، هذه الاعتداءات والتى تتضمن حرق وتخريب بأنها تطور مثير للقلق يمكن أن يعرقل الاتصالات بخدمات الطوارئ.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]