الطلب الكبير يدفع هواوي لطرح هاتف Mate 30 Pro في مصر

هواوي أعادت ابتكار قدرات التصوير في الهواتف الذكية بإطلاقها HUAWEI Mate 30 Pro في مصر، ما جعل المستهلكين يعيدوا التفكير في قدرات هواتفهم الذكية

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:١٠ م

هاتف Mate 30Pro

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك Huawei عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية المتفوقة الجديدة في سلسلة “ميت” Mate، وهو هاتف هواوي ميت 30 برو Huawei Mate 30 Pro، وتفعيل حملة الحجز المُسبق في السوق المصري ابتداءً من يوم 15 الي يوم 30 أبريل الجاري، وبسعر تنافسي هو 14,999 جنيهاً مصريا. ويتوافر الهاتف للحجز المُسبق بجميع فروع هواوي Experience Stores وموزعيها المعتمدين، مع عروض وهدايا متميزة للمستهلكين، والتي تشمل سماعة البلوتوث “هواوي فريليس” Huawei Freelace.

وقامت هواوي بإطلاق هاتفها المنتظر “هواوي ميت 30 برو” HUAWEI Mate 30 Pro في مصر بعد أن شهدت طلبات هائلة من المستخدمين بضرورة توافره في السوق المصري، وذلك بعد النجاح العالمي الذي حققته سلسلة “هواوي ميت 30” HUAWEI Mate 30 ببيع ملايين الأجهزة بعد وقت قصير من إطلاقه عالمياً.وفي سلسلة هواتف هواوي ميت 30،

وقامت هواوي بإطلاق هاتفها المنتظر “هواوي ميت 30 برو” HUAWEI Mate 30 Pro في مصر بعد أن شهدت طلبات هائلة من المستخدمين بضرورة توافره في السوق المصري، وذلك بعد النجاح العالمي الذي حققته سلسلة “هواوي ميت 30” HUAWEI Mate 30 ببيع ملايين الأجهزة بعد وقت قصير من إطلاقه عالمياً.



وفي سلسلة هواتف هواوي ميت 30، ترسي هواوي معايير جديدة بداية من التصميم الفني ووصولاً الي الهندسة المتطورة في الإمكانيات والمزايا بجانب البرمجيات المبتكرة، لذا تتميز سلسلة “هواوي ميت 30” HUAWEI Mate 30 بكونها أولى الهواتف المتطورة المزودة بالجيل الثاني من تكنولوجيا الجيل الخامس 5G للاتصالات، بالإضافة الي تزويد هواتف السلسلة بأحدث التكنولوجيات المتطورة.



وقال بيك ين، نائب رئيس هواوي مصر: “يأتي هاتف HUAWEI Mate 30 Pro بكل ما هو فريد، بداية من الإمكانيات المذهلة والتي تُقدم لأول مرة للمستهلك المصري، ووصولاً إلى البرمجيات وواجهة المستخدم، حيث يعتمد الهاتف بشكل كامل على منصة خدمات هواوي المحمولة Huawei Mobile Services (HMS)، التي تحتوي على ثالث أكبر متجر للتطبيقات بالعالم، وهو هواوي آب جاليري Huawei AppGallery، والذي يعد منصة مفتوحة ومبتكرة للتطبيقات، يمكن للمستهلكين من استخدام كافة التطبيقات التي يحتجونها بشكل يومي في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى التطبيقات الترفيهية المميزة.”



ويتميز هاتف هواوي ميت 30 برو HUAWEI Mate 30 Pro بنظام كاميرا، هو الأعلى تطوراً وابتكاراً في صناعة الهواتف الذكية المتطورة، حيث يتضمن نظام الكاميرات على كاميرا SuperSensing بدقة 40 ميجابيكسل، وكاميرا Cine بدقة 40 ميجابيكسل، وكاميرا للتصوير البعيد Telephoto بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا لاستشعار العمق ثلاثي الأبعاد.



ويتألف نظام SuperSensing من كاميرتين رئيستين قادرتين على التقاط صور رائعة لتشمل صور فائقة العرض بخاصية التصوير الليلي وبخاصية HDR+ وصور بورتريه مع تأثيرات بوكيه Bokeh احترافية.



ووفقاً لأداء نظام كاميرات HUAWEI Mate 30 Pro المبتكر، فقد حصل الهاتف على أعلى التقييمات في اختبارات منصة DXOMARK العالمية، حيث أن الهاتف أصبح متصدر الهواتف الرائدة في التصوير الفوتوغرافي، نظراً لكاميرا SuperSensing Cine المزودة في الهاتف التي حصلت على 121 نقطة، كما أن الصور التي تم التقاطها بالهاتف حققت أعلي نتيجة في تقييم الصور ببلوغها 131 نقطة.



ويصدر هاتف HUAWEI Mate 30 Pro ببطارية بسعة 4,500 مللي أمبير ساعة، والشاحنان اللاسلكي والسلكي حاصلان على اعتماد مؤسسة المعايير والمقاييس TUV Rheinland، ما يمنح المستخدم شحن آمن وسريع.



ويوفر الشاحن اللاسلكي فائق السرعة HUAWEI SuperCharge قوة شحن باستطاعة 27 واط، والشاحن السلكي فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقوة شحن باستطاعة 40 واط، إضافةً إلى شاحن سلكي وشاحن لاسلكي للسيارة وبنك الطاقة السلكي لضمان تجربة سلسة ومتكاملة في جميع حالات الاستخدام.



ويأتي هاتف HUAWEI Mate 30 Pro برقاقة معالج Kirin 990 SoC المدعومة بتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G، حيث أنها أول رقاقة تدمج وحدات المعالجة مع شريحة اتصال مودم 5G على نفس الرقاقة لتقديم مستويات جديدة ومتطورة من الأداء القوي والكفاءة العالية التي لم تشهدها صناعة الهواتف الذكية بالعالم.