إسرائيل تبدأ في تخزين «العلاج المعجزة» لمواجهة كورونا

تحرير:وكالات ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:١١ م

كورونا

وصلت إلى إسرائيل كميات كبيرة من الدواء الذي يطلق عليه «العلاج المعجزة»، وتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، تم جلب عقار«هيدروكسي كلوروكين»، الذي يستخدم لعلاج الملاريا والذي أشاد به ترامب. وقال يعقوب موران جلعاد، وهو عضو في فريق إدارة الأوبئة بوزارة الصحة الإسرائيلية: «بسبب الحماس الزائد، اتخذت الحكومة قرارا بتخزين العقار»، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.

وأوضح موران جلعاد، أن الحكومة تحاول استباق الأمور في حال إثبات فعالية الدواء وانهيار السوق الدولية، بالإضافة إلى إنشاء مستودعات كبيرة لهيدروكسي كلوروكوين، تقوم إسرائيل بجمع إمدادات كبيرة من دواء مماثل تحدث عنه ترامب أيضا.ووصلت شحنات هائلة من العقار، بما فيها 2.4 مليون حبة من الكلوروكين، وهو دواء يستخدم