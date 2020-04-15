أمريكا تتهم الصين بحجب المعلومات حول كورونا

تحرير:خالد وربي ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٤ م

كورونا

اتهم وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الصين، أنها لا تزال تحجب المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، إذ قال إسبر في مقابلة تلفزيونية مع شبكة تلفزيون "فوكس نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الصين لا تزال تحجب المعلومات حول كورونا، واللازمة لمواجهة الوباء عالميا، داعيا بكين إلى تبادل البيانات.

وقال مارك إسبر: "لو كان الصينيون تحلوا بمزيد من الشفافية في وقت مبكر، وتبادلوا المزيد من البيانات، لكان لدينا فهم أفضل لهذا الفيروس ثم كيفية التعامل معه". وشدد وزير الدفاع الأمريكي على وجوب أن يكون هناك جهد تعاوني عالمي لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أن جميع الدول في كل أنحاء العالم بحاجة إلى التعاون لفهم