وزير الأوقاف: حماية الوطن جزء من العقيدة الإسلامية

تحرير:خالد وربي ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٠ م

وزير الأوقاف

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن واجب الوقت يفرض على المصريين جميعا الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة والمؤسسات الوطنية، لافتا أن حماية الوطن جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية. وتابع جمعة في تصريحات له اليوم الأربعاء: "فما من حق إلا ويقابله واجب، وهناك حقوق متبادلة بين الآباء والأبناء، وهناك حقوق متبادلة بين الأزواج، وهناك حقوق متبادلة بين العمال وأصحاب العمل، وهناك الحقوق المتبادلة بين الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن للوطن على أبنائه حقوق.

وروى وزير الأوقاف ما قاله أمير الشعراء أحمد شوقي: "وَلِلأَوطانِ في دَمِ كُلِّ حُرٍّ .. يَدٌ سَلَفَت وَدَينٌ مُستَحِقُّ ** وَمَن يَسقى وَيَشرَبُ بِالمَنايا .. إِذا الأَحرارُ لَم يُسقوا وَيَسقوا". كان وزير الأوقاف قد قال في تصريحات سابقة، إن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية المصرية تبذل جهودا حثيثة