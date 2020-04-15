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وزير الأوقاف: حماية الوطن جزء من العقيدة الإسلامية

تحرير:خالد وربي ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٠ م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن واجب الوقت يفرض على المصريين جميعا الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة والمؤسسات الوطنية، لافتا أن حماية الوطن جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية. وتابع جمعة في تصريحات له اليوم الأربعاء: "فما من حق إلا ويقابله واجب، وهناك حقوق متبادلة بين الآباء والأبناء، وهناك حقوق متبادلة بين الأزواج، وهناك حقوق متبادلة بين العمال وأصحاب العمل، وهناك الحقوق المتبادلة بين الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن للوطن على أبنائه حقوق.
وروى وزير الأوقاف ما قاله أمير الشعراء أحمد شوقي: "وَلِلأَوطانِ في دَمِ كُلِّ حُرٍّ .. يَدٌ سَلَفَت وَدَينٌ مُستَحِقُّ ** وَمَن يَسقى وَيَشرَبُ بِالمَنايا .. إِذا الأَحرارُ لَم يُسقوا وَيَسقوا". كان وزير الأوقاف قد قال في تصريحات سابقة، إن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية المصرية تبذل جهودا حثيثة
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الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و5 وفيات

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قبل شم النسيم.. حملة على أسواق الفسيخ والرنجة بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات مكبرة على الأسواق، خاصة أسواق الأسماك المملحة والطازجة لفحص الأسماك المملحة الفسيخ والسردين والرنجة والملوحة، والتأكد من صلاحيتها حرصا على صحة المواطنين ولضبط الأسعار، وكذلك تم التأكد من توافر السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة وسلع ياميش رمضان والدواجن الحية والمذبوحة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري والصحة وحي وسط.
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عبر الإنترنت.. 5000 فرصة مجانية لتدريب عمالة الطيران

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شفاء 18 مصابا داخل مستشفى عزل كورونا في المنيا

شهدت مستشفى العزل الصحي داخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، شفاء 18 مصابا من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتقرر خروجهم جميعا بعد التأكد من تماثلهم للشفاء وتعافيهم التام، وتحولت نتيجة عيناتهم من إيجابية إلى سلبية. ووصل عدد من تماثلوا للشفاء داخل مستشفى ملوي، إلى30 متعافي. وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد افتتح مستشفى ملوي العام، الجمعة قبل الماضية، تمهيدا للتشغيل الجزئي لها بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية.
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السيسي يعزي أسرة الشهيد محمد الحوفي: عمل بطولي

كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بشأن إحباط رجال الشرطة، أمس الثلاثاء، لمخطط إرهابي في منطقة الأميرية.
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الأوقاف: الأخذ بنصائح الأطباء فرض.. والمخالفة معصية

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إن دفع الهلاك المتوقع أولى من دفع المشقة، وأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وما جاءت الأديان الا لتصحيح المفاهيم الخاطئة عند الناس، داعيا إلى الأخذ بنصيحة الأطباء باعتبارهم أهل الخبرة والذكر لقوله تعالى في كتابه الكريم: "فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، مثمنا ما يبذلوه من جهود حثيثة في خدمة الانسانية وفي مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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تخصيص 20% من حساب إدارات الأوقاف لمساعدة متضرري كورونا

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، تخصيص 20% من حساب جميع مجالس الإدارات المرحل في 15 مارس الجاري، لبند البر وتخصيصه لمساعدة المتضررين من آثار فيروس كورونا، وذلك من أرصدة حسابات جميع مجالس الإدارات التي تزيد على 20 ألف جنيه في هذا التاريخ.
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حقيقة وصول مركب إيطالية تقل مصريين مصابين بـ«كورونا»

نفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان لها، اليوم الأحد، ما تردد بمواقع التواصل الاجتماعي عن وصول مركب من إيطاليا بطريقة غير شرعية، إلى محافظة كفر الشيخ، تنقل مصريين مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وعلى الفور تواصلت وزيرة الهجرة، مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الذي نفى صحة تلك الأنباء، مؤكدا أن الجهات الأمنية المسئولة لم ترصد أي مراكب على سواحلنا في نطاق المحافظة خلال الفترة الماضية وتقوم بدورها في التأمين على أكمل وجه.
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