هونر تشرح طرق الاستفادة من مزايا Appgallery

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

appgallery

كشفت هونر عن استراتيجياتها الجديدة الخاصه بمنصة HUAWEI AppGallery والتى تتميز بانها مفتوحة ومبتكرة ومتنوعه التطبيقات ،حيث تمكن بسهولة المستهلكين للوصول اليها مع ضمان الحماية والخصوصية وأمان المستخدمين وذلك الي جانب تزويدهم بتجربة فريدة وذكية. وتصنف HUAWEI AppGallery- ضمن أكبر ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم وهم Apple store وgoogle play، حيث تتوفر الآن في أكثر من 170 دولة/منطقة مع 400 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs)، تغطي التطبيقات والخدمات الرئيسية في جميع أنحاء العالم. ويوفر التطبيق خدمه تقديم الأخبار الأكثر دقة وتحديثها.

وتقدم المنصة تجربة سهلة الاستخدام وخالية من التثبيت المسبق مع "Quick Apps"، الذي يعد نظام بيئي للتطبيقات يضم نوعًا جديدًا من التطبيقات الخالية من التثبيت المسبق، ليمكن المستخدمين إضافة تطبيقاتهم المفضلة.ويمكن للمستخدم الاعتماد علي تطبيقاتهم الخاصه بالترفيه مثل تطبيقات السوشيال ميديا منها الفيس بوك وانستجرام