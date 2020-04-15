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هونر تشرح طرق الاستفادة من مزايا Appgallery

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
appgallery
appgallery
كشفت هونر عن استراتيجياتها الجديدة الخاصه بمنصة HUAWEI AppGallery والتى تتميز بانها مفتوحة ومبتكرة ومتنوعه التطبيقات ،حيث تمكن بسهولة المستهلكين للوصول اليها مع ضمان الحماية والخصوصية وأمان المستخدمين وذلك الي جانب تزويدهم بتجربة فريدة وذكية. وتصنف HUAWEI AppGallery- ضمن أكبر ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم وهم Apple store وgoogle play، حيث تتوفر الآن في أكثر من 170 دولة/منطقة مع 400 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs)، تغطي التطبيقات والخدمات الرئيسية في جميع أنحاء العالم. ويوفر التطبيق خدمه تقديم الأخبار الأكثر دقة وتحديثها.
وتقدم المنصة تجربة سهلة الاستخدام وخالية من التثبيت المسبق مع "Quick Apps"، الذي يعد نظام بيئي للتطبيقات يضم نوعًا جديدًا من التطبيقات الخالية من التثبيت المسبق، ليمكن المستخدمين إضافة تطبيقاتهم المفضلة.ويمكن للمستخدم الاعتماد علي تطبيقاتهم الخاصه بالترفيه مثل تطبيقات السوشيال ميديا منها الفيس بوك وانستجرام
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Huawei-Mate-30-Pro

الطلب الكبير يدفع هواوي لطرح هاتف Mate 30 Pro في مصر

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك Huawei عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية المتفوقة الجديدة في سلسلة “ميت” Mate، وهو هاتف هواوي ميت 30 برو Huawei Mate 30 Pro، وتفعيل حملة الحجز المُسبق في السوق المصري ابتداءً من يوم 15 الي يوم 30 أبريل الجاري، وبسعر تنافسي هو 14,999 جنيهاً مصريا. ويتوافر الهاتف للحجز المُسبق بجميع فروع هواوي Experience Stores وموزعيها المعتمدين، مع عروض وهدايا متميزة للمستهلكين، والتي تشمل سماعة البلوتوث “هواوي فريليس” Huawei Freelace.
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قبل طرحه رسميًا.. تسريب مواصفات تابلت Huawei MatePad

قبل أسابيع من الكشف عنه مواصفاته رسميًا في الصين، ظهر ملصق حديث لحاسوب هواوي اللوحي "هواوي ميت باد" Huawei MatePad، والذي تستعد الشركة الصينية للإعلان عنه قريبا، في متجر صيني، وكشف الملصق عن شكل الجهاز وتصميمه وبعض مميزاته، وتكشف مواصفات تابلت هواوي Huawei MatePad صدوره بشاشة 10,4 بوصة، بدقة 1200×2000 بيكسل (دقة 2K)، ودون نتوء في الشاشة، ومن المقرر أن يقدم جهاز هواوي اللوحي Huawei MatePad كاميرا خلفية بمستشعر 8 ميجابيكسل، مع فلاش ليد LED، ومن المتوقع أن يدعم app gallery الخاص بهواوي
الجلوس-طويلا-امام-الكمبيوتر

«سيسكو» تكشف عن عروض أمان مجانية لعملائها

يقول الدكتور جي ريتن هاوس، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة Cisco’s Security Business Group إنه في ظل تلك الأزمة الصحية العالمية، أصبح للوضع الطبيعي تعريف آخر، فنحن نعيش في حالة متسارعة الوتيرة، تتطلب منا التعامل مع حياتنا الشخصية والمهنية بطرق لم نكن نعرفها من قبل. وتوجب على الشركات أن تفعل الشيء نفسه. وأضاف أن العديد من الشركات اتخذت خطوة استثنائية لتشجع غالبية القوى العاملة، إن لم يكن كلها، على العمل عن بُعد مما يمثل تحديًا لتأمين هذا التغير المفاجئ للعاملين عن بُعد وأجهزتهم.
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هواوى (1)

قبل طرحه رسميًا.. تسريب مواصفات تابلت Huawei MatePad

قبل أسابيع من الكشف عنه مواصفاته رسميًا في الصين، ظهر ملصق حديث لحاسوب هواوي اللوحي "هواوي ميت باد" Huawei MatePad، والذي تستعد الشركة الصينية للإعلان عنه قريبا، في متجر صيني، وكشف الملصق عن شكل الجهاز وتصميمه وبعض مميزاته، وتكشف مواصفات تابلت هواوي Huawei MatePad صدوره بشاشة 10,4 بوصة، بدقة 1200×2000 بيكسل (دقة 2K)، ودون نتوء في الشاشة، ومن المقرر أن يقدم جهاز هواوي اللوحي Huawei MatePad كاميرا خلفية بمستشعر 8 ميجابيكسل، مع فلاش ليد LED، ومن المتوقع أن يدعم app gallery الخاص بهواوي
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للترفيه عالي الجودة.. هواوي تطلق خدمة الفيديو على الـAppGallery في مصر

أطلقت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك في مصر تطبيق خدمة بث الفيديو HUAWEI Video علي هواوي AppGallery، والذي يقدم تجربة فريدة للمستخدمين، حيث أصبح يمكنهم الان الاستمتاع بآلاف الساعات من أفضل المحتوى العربي والعالمي. يعد التطبيق خطوة جديدة ومثال لنمو النظام البيئي المتاح على منصة خدمات هواوي "Huawei Mobile Service - HMS"، ويشمل التطبيق مكتبة تحتوي على ملايين من مقاطع الفيديو المختلفة، وأكثر من 10،000 ساعة من المحتوى العربي، بالإضافة إلى وجود أكثر من 10،000 ساعة من المحتوى العالمي.
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