شفاء 15 حالة مصابة بفيروس كورونا في الأردن

تحرير:خالد وربي ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٠ م

كورونا

قال وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، إن بلاده سجلت أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في الأردن إلى 401. وأشار وزير الصحة الأردني، نقلًا عن وكالة الانباء الأردنية «بترا»، مساء اليوم الأربعاء، إلى خروج 15 حالة شفاء من مستشفيات العزل اليوم، لافتًا إلى أنه لأول مرّة تم إجراء مجموعة 2500 فحص كورونا خلال يوم واحد. كان وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن المملكة ستعلن حظرا شاملا لمدة 48 ساعة بدءا من ليلة الجمعة.

وقال العضايلة في بيان صحفي، إنه نظرا لعدم ثبوت أي إصابة في بعض محافظات المملكة، وبحمد الله، سنعلن خلال الأسبوع الجاري، عن أولى المناطق التي سيتم تعديل إجراءات حظر التجوال فيها، بحيث يمنع الدخول إليها والخروج منها اعتبارا من الأسبوع المقبل. وأضاف: "يسمح داخل هذه المناطق باستئناف النشاطات الاقتصادية الإنتاجية،