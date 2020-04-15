يسرا تنشر بوستر مسلسل «خيانة عهد»

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٥ م

الفنانة يسرا

نشرت الفنانة يسرا بوستر لمسلسلها "خيانة عهد" المقرر عرضه في رمضان على صفحتها عبر إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "مسلسل خيانة عهد رمضان 2020". المسلسل يشارك فيه كلا من: حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة. بعد غيابها عن الدراما الرمضانية العام الماضي تعود يسرا بمسلسل "خيانة عهد" قبل ان يتم تغييره بديلا عن "دهب عيرة".

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول صاحبة مصنع ملابس تحاول في حل مشكلات أشقائها"حلا شيحة" و"خالد سرحان"، وتنغمس في شغلها لتهمل رعاية نجلها الطالب الجامعي "خالد أنور"، الذي يتحول إلى مدمن مخدرات. وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل بوسترات رسمية لنجوم العمل يسرا، وجومانة مراد، وخالد سرحان، وبيومي فؤاد،