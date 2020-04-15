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يسرا تنشر بوستر مسلسل «خيانة عهد»

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٥ م
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
نشرت الفنانة يسرا بوستر لمسلسلها "خيانة عهد" المقرر عرضه في رمضان على صفحتها عبر إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "مسلسل خيانة عهد رمضان 2020". المسلسل يشارك فيه كلا من: حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة. بعد غيابها عن الدراما الرمضانية العام الماضي تعود يسرا بمسلسل "خيانة عهد" قبل ان يتم تغييره بديلا عن "دهب عيرة".
وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول صاحبة مصنع ملابس تحاول في حل مشكلات أشقائها"حلا شيحة" و"خالد سرحان"، وتنغمس في شغلها لتهمل رعاية نجلها الطالب الجامعي "خالد أنور"، الذي يتحول إلى مدمن مخدرات. وطرحت الشركة المنتجة للمسلسل بوسترات رسمية لنجوم العمل يسرا، وجومانة مراد، وخالد سرحان، وبيومي فؤاد،
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في ذكرى ميلادها.. أمينة رزق عذراء السينما المصرية

في مثل هذا اليوم 15 أبريل 1910، ولدت الفنانة أمينة رزق بمدينة طنطا، وانتقلت بعد ذلك للعيش في القاهرة مع والدتها، وكان عمرها 8 سنوات فقط، وهي صاحبة أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما العربية، وكانت بدايتها الاحترافية خلال فيلم «سعاد الغجرية» سنة 1928، كما تجاوزت سنوات عملها السينمائي والتليفزيوني 75 عاما، ولقبت بـ"عذراء السينما المصرية"، ومن المحطات المثيرة في حياتها أنها رفضت الزواج، وكرست حياتها للفن والجمهور فقط، والتصقت في معظم أعمالها الفنية بيوسف وهبي.
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بقصائد شعر وغنا.. كيف نعى الفنانين الشهيد محمد الحوفي؟

استشهد ليلة أمس الثلاثاء، المقدم محمد الحوفي الضابط بقطاع الأمن الوطني، بعد تبادل لإطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية وعناصر خلية إرهابية بمنطقة الأميرية في القاهرة. وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، وحرص عدد كبير من الفنانين على نعي "الحوفي". الفنان صلاح عبد الله نشر صورة للشهيد وبكلمات مؤثرة ودعه بقصيدة على حسابه عبر موقع "تويتر" وكتب: "مساء الخير والسعادة.. ياللي فزت بالشهادة.. ياللي هتبات في النعيم.. بالأفارول وبالبيادة".
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بصورة من الكواليس.. «الميرغني» يروج لـ«2 في الصندوق»

شارك حمدي الميرغني جمهوره بصورة من كواليس مسلسل "2 في الصندوق" الذي يخوض به السباق الرمضاني مع محمد أسامة "أوس أوس "، إذ نشر "الميرغني" صورة جديدة برفقة "أوس أوس، وصلاح عبد الله، وانتصار" على حسابه عبر تويتر علق عليها: "أحلى أب وأم في الدنيا مسلسل اتنين في الصندوق استنونا في رمضان 2020".
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بعد 40 عاما.. سمير صبري يلتقي بالزعيم في «فلانتينو»

كشف المخرج رامي إمام، في مداخلة له مع الإعلامية إنجي علي، عبر برنامج «أسرار النجوم» على إذاعة «نجوم FM»، عن كواليس مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي يخوض به السباق الرمضاني، إذ قال إمام، إن تصوير المسلسل لم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، حيث انتهى من تصويره قبل منتصف شهر يناير الماضي، وانتهى من عمليات المونتاج والمكساج قبل ثلاثة أسابيع، متمنيا التوفيق لكل صناع الاعمال التي تصور حاليا في ظل الظروف الصعبة بعد أزمة كورونا، مضيفا: «أن مسلسل فلانتينو يشهد كاست جديد على الزعيم، إذ يضم العمل عددا من النجوم منهم دلال عبد العزيز، وداليا البحيري».
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ياسمين عبد العزيز تطرح بوستر «ونحب تاني ليه»

طرحت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بوستر مسلسل "ونحب تاني ليه" لتخوض به السباق الرمضاني، على حسابها عبر إنستجرام، وعلقت قائلة: "بوستر مسلسل ونحب تاني لية !! رمضان 2020"، وتصدرت ياسمين عبد العزيز البوستر مع كريم فهمي، وشريف منير. ويكثف المخرج مصطفى فكري ساعات التصوير مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا، إذ توقف التصوير فترة بسبب ظروف الحظر التي تمر بها البلاد وأزمة كورونا التي تسبب في إصابة العديد من المصريين على مدار الأيام الماضية.
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دينا الشربيني تطرح برومو مسلسل «لعبة النسيان»

نشرت الفنانة دينا الشربيني على حسابها عبر انستجرام برومو مسلسل"لعبة النسيان"والذي تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، ويعرض حصريا على شاشة MBC مصر. وكان المسلسل قد واجه عدة عقبات منها سلسة اعتذرات لبعض النجوم، وتوقف التصوير لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، إلا ان صناع العمل قرروا التحدي، من خلال تكثيف ساعات التصوير وحرص صناعه على إرتداء الكمامات والقفازات داخل"لوكيشن" التصوير.
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