رياضة

الأهلي يعلن عن موعد تطوير قناة النادي

تحرير:علي الزيني ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
عقد محمود الخطيب، رئيس الأهلي، أجتماعا، اليوم الأربعاء، مع كلاً من مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلس أمناء القناة وبحضور محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة "لايف" التي حصلت علي حقوق إدارة قناة الأهلي وفقاَ للشروط المالية التي تم الاتفاق عليها في العقد. وخلال الاجتماع الذي جري بفرع النادي بالشيخ زايد تسلمت شركة "لايف" كافة الأمور التي تمنحها حق إدارة القناة باستقلالية كاملة وفقاً لسياسة النادي وثوابته وبما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي، وتم الاتفاق خلال الأجتماع علي ضوابط العمل وكيفية التعاون بين النادي وشركة لايف في الفترة المقبلة.
وقام محمد كامل بشرح الرؤية المبدئية المنتظرة لشكل القناة ومحتواها وكذلك الهيكلة الإدارية والفنية وأعمال الديكور. وتم الاتفاق أيضاً علي ان تقوم شركة "لايف" بإطلاق الخريطة البرامجية الجديدة في 15 يوليو المقبل بما يضمن حدوث نقلة نوعية جديدة للقناة وتلبية لكل رغبات جماهير الأهلي ومحبيه وتغطية شاملة لأنشطة
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