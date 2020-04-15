الأهلي يعلن عن موعد تطوير قناة النادي

تحرير:علي الزيني ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ م

محمود الخطيب

عقد محمود الخطيب، رئيس الأهلي، أجتماعا، اليوم الأربعاء، مع كلاً من مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلس أمناء القناة وبحضور محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة "لايف" التي حصلت علي حقوق إدارة قناة الأهلي وفقاَ للشروط المالية التي تم الاتفاق عليها في العقد. وخلال الاجتماع الذي جري بفرع النادي بالشيخ زايد تسلمت شركة "لايف" كافة الأمور التي تمنحها حق إدارة القناة باستقلالية كاملة وفقاً لسياسة النادي وثوابته وبما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي، وتم الاتفاق خلال الأجتماع علي ضوابط العمل وكيفية التعاون بين النادي وشركة لايف في الفترة المقبلة.

وقام محمد كامل بشرح الرؤية المبدئية المنتظرة لشكل القناة ومحتواها وكذلك الهيكلة الإدارية والفنية وأعمال الديكور. وتم الاتفاق أيضاً علي ان تقوم شركة "لايف" بإطلاق الخريطة البرامجية الجديدة في 15 يوليو المقبل بما يضمن حدوث نقلة نوعية جديدة للقناة وتلبية لكل رغبات جماهير الأهلي ومحبيه وتغطية شاملة لأنشطة

وقام محمد كامل بشرح الرؤية المبدئية المنتظرة لشكل القناة ومحتواها وكذلك الهيكلة الإدارية والفنية وأعمال الديكور.



وتم الاتفاق أيضاً علي ان تقوم شركة "لايف" بإطلاق الخريطة البرامجية الجديدة في 15 يوليو المقبل بما يضمن حدوث نقلة نوعية جديدة للقناة وتلبية لكل رغبات جماهير الأهلي ومحبيه وتغطية شاملة لأنشطة النادي وفرقه الرياضية في المنافسات المختلفة.



وجاء في الاجتماع أن هناك جلسة يعقدها مجلس أمناء القناة كل ثلاثة شهور لمراجعة الخريطة البرامجية ومحتواها بما يتفق مع السياسة العامة للنادي.



وكانت شركة لايف قد حصلت علي حقوق إدارة القناة بدلاً من شركة بريزينتيشن والتي اسند إليها مجلس الإدارة السابق حق الإدارة بعد استبعاده لشركة مسك التي كانت تتولي إدارة القناة منذ إنطلاقها عام 2008 وحتي منتصف 2016.