33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

تحرير:خالد وربي ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢١ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 33 حالة جديدة تحمل فيروس كورونا، إثر تحليل عينات من مسحات أخذت من 722 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 780 حالة مؤكدة، من أصل 13137 تحليلا، إذ قالت الوزارة إنها سجلت وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 35 حالة، مضيفه أنها فرضت الحجر المنزلي على قرابة 3500 شخص بين المخالطين للحالات المؤكدة، موضحة أن تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريع للمرض بعدة مناطق من البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

وشددت على ضرورة الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا. ودعت وزارة الصحة التونسية كافة المواطنين للالتزام التام بالحجر، واحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات لحماية الأمن الصحي للبلاد. وصنفت منظمة الصحة العالمية، في