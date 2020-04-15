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33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

تحرير:خالد وربي ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢١ م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 33 حالة جديدة تحمل فيروس كورونا، إثر تحليل عينات من مسحات أخذت من 722 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 780 حالة مؤكدة، من أصل 13137 تحليلا، إذ قالت الوزارة إنها سجلت وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 35 حالة، مضيفه أنها فرضت الحجر المنزلي على قرابة 3500 شخص بين المخالطين للحالات المؤكدة، موضحة أن تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريع للمرض بعدة مناطق من البلاد، وفقا لروسيا اليوم.
وشددت على ضرورة الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا. ودعت وزارة الصحة التونسية كافة المواطنين للالتزام التام بالحجر، واحترام القانون وكل الإجراءات المتخذة من قبل السلطات لحماية الأمن الصحي للبلاد. وصنفت منظمة الصحة العالمية، في
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كورونا والحجر الصحي (11)

شفاء 15 حالة مصابة بفيروس كورونا في الأردن

قال وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، إن بلاده سجلت أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في الأردن إلى 401. وأشار وزير الصحة الأردني، نقلًا عن وكالة الانباء الأردنية «بترا»، مساء اليوم الأربعاء، إلى خروج 15 حالة شفاء من مستشفيات العزل اليوم، لافتًا إلى أنه لأول مرّة تم إجراء مجموعة 2500 فحص كورونا خلال يوم واحد. كان وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن المملكة ستعلن حظرا شاملا لمدة 48 ساعة بدءا من ليلة الجمعة.
فيروس كورونا

إسرائيل تبدأ في تخزين «العلاج المعجزة» لمواجهة كورونا

وصلت إلى إسرائيل كميات كبيرة من الدواء الذي يطلق عليه «العلاج المعجزة»، وتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، تم جلب عقار«هيدروكسي كلوروكين»، الذي يستخدم لعلاج الملاريا والذي أشاد به ترامب. وقال يعقوب موران جلعاد، وهو عضو في فريق إدارة الأوبئة بوزارة الصحة الإسرائيلية: «بسبب الحماس الزائد، اتخذت الحكومة قرارا بتخزين العقار»، وفقا لما ذكرته سبوتنيك.
كورونا والحجر الصحي (14)

90 إصابة و10 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، بالإضافة إلى 10 حالات وفاة، مشيرة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 2160 حالة في 47 ولاية جزائرية، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا 336 شخصا، مؤكدة تعافي 708 أشخاص من الفيروس، وفقا لروسيا اليوم. كان وزير الصحة الجزائري قد قال في وقت سابق، إن الأرقام المسجلة في العاصمة الجزائر حاليا لا تستدعي فرض حجر كلي، لافتا أن الجزائر استقبلت ملايين الكمامات وكل الطلبات تمت تلبيتها.
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لمواجهة كورونا.. تركيا تبدأ الإفراج عن آلاف السجناء

بدأت تركيا، اليوم الأربعاء، إجراءات الإفراج عن سجناء، بموجب تعديل قانوني يتيح ذلك، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ نقلت وكالة الأنباء التركية الأناضول عن مصادر، وصفتها بالمطلعة، قولها إن القرار دخل حيز التنفيذ من مساء أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أن يشمل 90 ألف شخص. كان البرلمان التركي قد وافق، الإثنين الماضي، على مشروع قانون أعده حزب العدالة والتنمية، والحركة القومية، بموجبه يفرج عن نزلاء السجون المفتوحة والمحكومين ممن ينطبق عليهم الإفراج المشروط، وذلك حتى 31 مايو المقبل، وفقا لسبوتنيك.
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كورونا والحجر الصحي (11)

شفاء 15 حالة مصابة بفيروس كورونا في الأردن

قال وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، إن بلاده سجلت أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في الأردن إلى 401. وأشار وزير الصحة الأردني، نقلًا عن وكالة الانباء الأردنية «بترا»، مساء اليوم الأربعاء، إلى خروج 15 حالة شفاء من مستشفيات العزل اليوم، لافتًا إلى أنه لأول مرّة تم إجراء مجموعة 2500 فحص كورونا خلال يوم واحد. كان وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن المملكة ستعلن حظرا شاملا لمدة 48 ساعة بدءا من ليلة الجمعة.
كورونا والحجر الصحي (8)

الأردن يُعلن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الدولة الأردنية لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستعلن حظرا شاملا لمدة 48 ساعة بدءا من ليلة الجمعة. وقال العضايلة في بيان صحفي اليوم، إنه "نظرا لعدم ثبوت أي إصابة في بعض محافظات المملكة، وبحمد الله، سنعلن خلال الأسبوع الجاري، عن أولى المناطق التي سيتم تعديل إجراءات حظر التجوال فيها، بحيث يمنع الدخول إليها والخروج منها اعتبارا من الأسبوع المقبل".
كورونا والحجر الصحي (9)

في 24 ساعة.. تسجيل 91 إصابة جديدة بكورونا بالمغرب

أكدت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ24 الساعة الماضية. وأوضح الموقع الإلكتروني "هسبريس"، أن الوزارة أعلنت ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 1275 حالة، إذ قال مدير مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 93 حالة، وذلك حتى السادسة مساء ، فيما تم تسجيل 4 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 97 حالة.
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قناة السويس: إجراءات خاصة بعد الإبلاغ عن سفينة بها 65 مصاب كورونا

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات له، اليوم الإثنين، نجاح عبور سفينة الركاب الإيطالية COSTA DIADEMA، قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، وذلك في رحلتها القادمة من الإمارات والمتجهة إلى إيطاليا بعد إجراء ترتيبات خاصة لدخولها القناة وإرشادها عن بعد، من خلال طاقم إرشاد على قاطرتين مصاحبتين والتنسيق الكامل مع مكاتب الحركة ومحطات مراقبة الملاحة في سابقة هى الأولى من نوعها في تاريخ القناة.
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