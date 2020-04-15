البورصة تتراجع 1% بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٠ م

البورصة

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 1.11% إلى مستوى 10342 نقطة. وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%. وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 764.8 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 34.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 799.1 مليون جنيه. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 1.01% إلى مستوى 10458 نقطة. ?

وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 558.336 مليار جنيه، خاسرًا 4.4 مليار جنيه، تاثرا بمبيعات المستثمرين العرب والاجانب.وأعلنت نحو 7 شركات مدرجة في البورصة المصرية، عن شراء نحو6.77 مليون سهم خزينة خلال جلسة تعاملات أمس.وتمثلت عمليات الشراء في قيام كل من الصعيد العامة للمقاولات و الاستثمار