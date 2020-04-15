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البورصة تتراجع 1% بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٠ م
البورصة
البورصة
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 1.11% إلى مستوى 10342 نقطة. وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%. وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 764.8 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 34.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 799.1 مليون جنيه. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 1.01% إلى مستوى 10458 نقطة. ?
وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 558.336 مليار جنيه، خاسرًا 4.4 مليار جنيه، تاثرا بمبيعات المستثمرين العرب والاجانب.وأعلنت نحو 7 شركات مدرجة في البورصة المصرية، عن شراء نحو6.77 مليون سهم خزينة خلال جلسة تعاملات أمس.وتمثلت عمليات الشراء في قيام كل من الصعيد العامة للمقاولات و الاستثمار
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بنك مصر

اغلاق فرع بنك مصر البدرشين بعد ظهور حالات كورونا

قرر بنك مصر إغلاق فرع البدرشين لمدة أسبوع اعتبارا من أمس الثلاثاء وحتى يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد اكتشاف 4 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد بين موظفي الفرع، بحسب بيان من البنك اليوم الأربعاء. وقال البنك إن إغلاق الفرع يأتي في إطار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي من شانها الحفاظ على صحة جميع الأطراف، وتفعيلا لخطط استمرارية العمل من مواقع بديلة في ظل تلك الظروف الاستثنائية. وأضاف أنه يمكن لعملاء فرع البدرشين الكرام التوجه إلى فروع منيل شيحة، وأم المصريين، والعياط خلال فترة إغلاق الفرع.
اسعار-الذهب-دهب (4)

أسعار الذهب تنخفض.. وعيار 21 يسجل 742 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، في السوق المحلي، ليهبط سعر الجرام بحوالي 8 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1718 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
وزيرة هالة-السعيد-التخطيط فى-مؤتمر-الغرفة-الأمريكية (1)

تفاصيل حملة «بلدك في ضهرك» للتوعية بإجراءات الدولة ضد كورونا

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حملة إلكترونية تحت شعار "بلدك في ضهرك"؛ والتى تستهدف توعية المواطنين والقطاع الخاص والعام بكل السياسات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة والحماية من آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقالت الوزيرة هالة السعيد، إن اختيار اسم الحملة "بلدك في ضهرك" جاء ليعكس شعور المواطن تجاه الدولة التي جاءت إجراءاتها وإدارتها للأزمة بهدف رئيس وهو المواطن المصري، الذي تأتي حمايته أولا وقبل النظر لأية خسائر مادية مع تكثيف كل مجهودات الدولة لتلافي الخسائر والتبعات الاقتصادية.
الصادرات-المصريه

مواد البناء على رأس قائمة الصادرات بـ1.5 مليار دولار

كشف إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن أكبر القطاعات التي جاءت على رأس قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت قطاع مواد البناء بقيمة مليار و527 مليون دولار، وقطاع الكيماويات والأسمدة بقيمة مليار و252 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 881 مليون دولار، بالإضافة إلى قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 821 مليون دولار، فضلا عن قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 548 مليون دولار.
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