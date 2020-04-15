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وفيات كورونا في أمريكا تقترب من الـ30 ألفا

تحرير:خالد وربي ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٢ م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
أكد إحصاء أعدته وكالة أنباء "رويترز"، أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا، اقترب من 30 ألفا اليوم الأربعاء، وذلك بعد زيادة كبيرة في عدد الوفيات اليومية. وطبقا لـ "رويترز"، فقد سجلت الولايات المتحدة 2364 حالة وفاة أمس الثلاثاء، وهو ما يفوق بكثير عدد وفيات 10 أبريل الذي بلغ 2069. وبلغت الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء 29751 بزيادة 1305 مع عدم إعلان الكثير من الولايات وفياتها بعد، فيما تجاوزت حالات الإصابة بأنحاء البلاد 615 ألفا وفي العالم مليوني حالة.
وأكد حكام الولايات الأشد تضررا وهي نيويورك وكاليفورنيا ولويزيانا ونيوجيرزي وماساتشوستس وميشيجان، أن هناك حاجة لإجراء المزيد من الفحوص الواسعة قبل بدء إنهاء إجراءات العزل العام الأمريكية بسبب فيروس كورونا التي أبعدت الملايين عن العمل نتيجة إغلاق المطاعم والأعمال التجارية والمدارس. ورغم ارتفاع الوفيات
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أمريكا تعلن تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا 10 آلاف

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كشفت وزارة الصحة اللبنانية عن وصول عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 391 مصابا، اليوم الجمعة، أي بزيادة 23 حالة عن يوم أمس الخميس، وعن تسجيل وفاة واحدة لمصاب كان يعاني من أمراض مزمنة، قائلة إنه "حتى تاريخ اليوم بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى بيروت الجامعي ومختبرات المستشفيات?الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 391 حالة إصابة بفيروس كورونا، أي بزيادة 23 حالة عن يوم أمس، كما سجلت حالة وفاة لدى مريض يعاني من أمراض مزمنة في العقد الثامن من العمر في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في بيروت". ?
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وفاة أول مصري بكورونا في بريطانيا: أمنيته الدفن بمصر

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