الداخلية تهدي أغنية «هنا مصر» للجيش الأبيض

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ م

وزارة الداخلية

أهدت وزارة الداخلية الجيش الأبيض أغنية جديدة بعنوان "هنا مصر"، من إنتاج قطاع العلاقات والإعلام لدعم جيش مصر الأبيض وقوات الشرطة أثناء فترة الحظر في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتقديرا من رجال الشرطة لأطباء، وطاقم التمريض في دورهم البطولي الذي لا يقل عن دور رجال الشرطة في التصدي للإرهاب، وتبرز الأغنية مهمات رجال الشرطة ودورهم فى التصدى للإرهاب والجريمة وحماية الوطن والمواطنين، والتصدى لفيروس كورونا. الأغنية من كلمات تامر حسين، وغناء مصطفى حجاج، وهبة مجدى، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

وفي وقت سابق كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل مقتل 7 عناصر إرهابية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بوكر حي الاميرية، وضبط مخزن أسلحة بمنطقة المطرية، إذ وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوي القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات