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الداخلية تهدي أغنية «هنا مصر» للجيش الأبيض

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
أهدت وزارة الداخلية الجيش الأبيض أغنية جديدة بعنوان "هنا مصر"، من إنتاج قطاع العلاقات والإعلام لدعم جيش مصر الأبيض وقوات الشرطة أثناء فترة الحظر في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتقديرا من رجال الشرطة لأطباء، وطاقم التمريض في دورهم البطولي الذي لا يقل عن دور رجال الشرطة في التصدي للإرهاب، وتبرز الأغنية مهمات رجال الشرطة ودورهم فى التصدى للإرهاب والجريمة وحماية الوطن والمواطنين، والتصدى لفيروس كورونا. الأغنية من كلمات تامر حسين، وغناء مصطفى حجاج، وهبة مجدى، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.
وفي وقت سابق كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل مقتل 7 عناصر إرهابية في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بوكر حي الاميرية، وضبط مخزن أسلحة بمنطقة المطرية، إذ وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية، تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوي القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات
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حميد الشاعرى

لأول مرة.. حميد الشاعري في حفل «أون لاين»

لا أحد يستطيع إنكار ما يمر به العالم من أزمات، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ولا نملك سوى البقاء بالمنزل لحماية أنفسنا ومساعدة الأطقم الطبية، ولأن طبيعة الإنسان تميل إلى الخروج والتنزه للترويح عن النفس، قررت وزارة الثقافة إطلاق مبادرة "خليك في البيت .. الثقافة بين إيديك"، وبالفعل بدأت فاعلياتها منذ أسابيع قليلة، وتأثر الفنانون بهذه الفكرة كثيرا، الأمر الذي دفع حميد الشاعري إلى إحياء حفل غنائي لأول مرة على موقع "يوتيوب"، كمساعدة في هذه الأزمة، وتسلية الجمهور من جانب آخر، فهو نجم التسعينات اللامع.
أنت أقوى

تامر حسني يروج لأوبريت «أنت أقوى» لدعم الأطباء

نشر الفنان تامر حسني البوستر الخاص به لأوبريت "أنت أقوى" على حسابه عبر موقع "إنستجرام"، وكتب عليها قائلا: "بعد أيام ان شاء الله.. أنت أقوى"، ويتعاون في أوبريت "أنت أقوى" ومدته 4 دقائق نخبة من المطربين المصريين والعرب، دعما للجيش الأبيض، ومن المقرر أن تتم إذاعته في توقيت واحد على جميع الفضائيات، والأوبريت يشارك فيه محمد منير، سميرة سعيد، تامر حسني، كارول سماحة،صابر الرباعي، وائل جسار، ومن كلمات السيناريست مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان.
أنت أقوى

«أنت أقوى».. كواليس أول تعاون مصري عربي لدعم الجيش الأبيض

دعمًا للجيش الأبيض، يتعاون نخبة من المطربين المصريين والعرب في أوبريت مدته 4 دقائق باسم "أنت أقوى"، تم إذاعته في توقيت واحد على جميع الفضائيات، والأوبريت يشارك فيه محمد منير وسميرة سعيد وتامر حسني وكارول سماحة وصابر الرباعي، ووائل جسار، ومن كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وإخراج طارق العريان، ويعد التعاون الثاني مع السيناريست مدحت العدل بعد 22 عامًا من طرح أوبريت "الحلم العربي" عقب انتفاضة الأقصى الثانية.
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كورونا والحجر الصحي (15)

عصام كاريكا يعلن وفاة عمه بفيروس كورونا في إيطاليا

أعلن المطرب والملحن عصام كاريكا عن وفاة عمه بإيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد وأمراض الشيخوخة. وكتب "كاريكا" على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك" :"في هذه الجمعة المباركة وفي هذا الشهر الكريم توفي عمى أحمد مكى بإيطاليا بسبب هذا الفيروس اللعين وبسبب أمراض الشيخوخة وندعو الله ان يحتسبه عند الكريم الرحمن الرحيم شهيدا با إذن الله".
رامي -جمال

رامي جمال ينشر صورته بالباسبور: «أنا مصري»

في خطوة منه واعترافا بدور الدولة المصرية في الحفاظ على مواطنيها في الداخل والخارج واعتزاز منه كمواطن مصري يحمل الجنسية المصرية، نشر المطرب رامي جمال، صورته بالباسبور المصري على حسابه عبر "إنستجرام"، مطالبا الفنانين ولاعبي كرة القدم والمشاهير بنشر صورهم بالباسبور المصري اعترافا بالشكر للوطن. وعلق "جمال" على صورته قائلا: "انا مصري وفخور، وبطلب من كل اللي بيحب بلده شخص عادي أو فنان أو لاعب كرة أو اي كان نشر صورته بالباسبور كنوع من الاعتراف بالشكر للوطن اللي أعزنا".
مدحت العدل

مدحت العدل عن الأطباء: «يستحقون مالاً واحتراما»

أشاد السيناريست مدحت العدل، بالأطباء وكل العاملين في المجال الطبي، تقديرًا لدورهم في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، إذ كتب «العدل» مساء اليوم الجمعة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «بعد أن نتجاوز الأزمة المِحنة - وإن شاء الله نتجاوزها- يجب أن نعيد التفكير في أولويات حياتنا ومن يستحق مالًا واحترامًا وظهورًا إعلاميًا مستحقًا فليكن الأطباء وما يتبع المنظومة الطبية والعلماء في المقدمة وليتراجع الدجالون وأنصاف الموهوبين في كافة المجالات».
احمد-صلاح-حسنى

أحمد صلاح حسني يوجه رسالة للمواطنين: هننتصر كشعب ودولة

يحرص الفنان أحمد صلاح حسني على توعية متابعيه للوقاية من فيروس كورونا وبث روح التفاؤل. ووجه "حسني" رسالة تحفيزية عبر حسابه على "تويتر": "هننتصر كشعب ودولة بأذن الله على الفيروس وان شاء الله هنسيطر عليه الأرقام كلها ومعظمها لمخالطين لمصابين أو عائدين جدد من الخارج وبالطبع لا يعلموا وده أمر متوقع لان مصر دوله سياحية وأي دوله عليها حركة بالطبع هيكون فيها الأمر مش مفاجأة ولكن الاهم للقضاء عليه الحرص والامانة".
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