اغلاق فرع بنك مصر البدرشين بعد ظهور حالات كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٠ م

بنك مصر

قرر بنك مصر إغلاق فرع البدرشين لمدة أسبوع اعتبارا من أمس الثلاثاء وحتى يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد اكتشاف 4 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد بين موظفي الفرع، بحسب بيان من البنك اليوم الأربعاء. وقال البنك إن إغلاق الفرع يأتي في إطار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي من شانها الحفاظ على صحة جميع الأطراف، وتفعيلا لخطط استمرارية العمل من مواقع بديلة في ظل تلك الظروف الاستثنائية. وأضاف أنه يمكن لعملاء فرع البدرشين الكرام التوجه إلى فروع منيل شيحة، وأم المصريين، والعياط خلال فترة إغلاق الفرع.

كما يمكن للعملاء الحصول على كافة الخدمات المصرفية من أي فرع من فروع بنك مصر، أو من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة كالإنترنت والموبايل البنكي، محفظة بنك مصر، وماكينات الصراف الالي، وغيرها.وذكر البنك أنه حرص على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية التي من شأنها الحفاظ على صحة عملاء البنك وموظفيه

كما يمكن للعملاء الحصول على كافة الخدمات المصرفية من أي فرع من فروع بنك مصر، أو من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة كالإنترنت والموبايل البنكي، محفظة بنك مصر، وماكينات الصراف الالي، وغيرها.



وذكر البنك أنه حرص على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية التي من شأنها الحفاظ على صحة عملاء البنك وموظفيه والتي جاء من ضمنها؛ متابعة الحالة الصحية للزملاء بصورة مستمرة للاطمئنان عليهم، وكذلك إغلاق الفرع فور العلم بوجود حالات مصابة والبدء بتعقيم وتطهير كامل الفرع والمحيط الخارجي له.



وأشار إلى أنه تم حصر وإخطار كافة الزملاء بالفرع بالالتزام بإجراءات الحجر المنزلي، وذلك لحين إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم للاطمئنان التام على سلامتهم وصحتهم قبل السماح لهم بالعودة إلى العمل.



