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اغلاق فرع بنك مصر البدرشين بعد ظهور حالات كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٠ م
بنك مصر
بنك مصر
قرر بنك مصر إغلاق فرع البدرشين لمدة أسبوع اعتبارا من أمس الثلاثاء وحتى يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد اكتشاف 4 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد بين موظفي الفرع، بحسب بيان من البنك اليوم الأربعاء. وقال البنك إن إغلاق الفرع يأتي في إطار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي من شانها الحفاظ على صحة جميع الأطراف، وتفعيلا لخطط استمرارية العمل من مواقع بديلة في ظل تلك الظروف الاستثنائية. وأضاف أنه يمكن لعملاء فرع البدرشين الكرام التوجه إلى فروع منيل شيحة، وأم المصريين، والعياط خلال فترة إغلاق الفرع.
كما يمكن للعملاء الحصول على كافة الخدمات المصرفية من أي فرع من فروع بنك مصر، أو من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة كالإنترنت والموبايل البنكي، محفظة بنك مصر، وماكينات الصراف الالي، وغيرها.وذكر البنك أنه حرص على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية التي من شأنها الحفاظ على صحة عملاء البنك وموظفيه
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بورصة (2)

البورصة تتراجع 1% بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 1.11% إلى مستوى 10342 نقطة. وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.46%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%. وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 764.8 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 34.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 799.1 مليون جنيه. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 1.01% إلى مستوى 10458 نقطة. ?
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أسعار الذهب تنخفض.. وعيار 21 يسجل 742 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، في السوق المحلي، ليهبط سعر الجرام بحوالي 8 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1718 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
وزيرة هالة-السعيد-التخطيط فى-مؤتمر-الغرفة-الأمريكية (1)

تفاصيل حملة «بلدك في ضهرك» للتوعية بإجراءات الدولة ضد كورونا

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حملة إلكترونية تحت شعار "بلدك في ضهرك"؛ والتى تستهدف توعية المواطنين والقطاع الخاص والعام بكل السياسات والإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة والحماية من آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقالت الوزيرة هالة السعيد، إن اختيار اسم الحملة "بلدك في ضهرك" جاء ليعكس شعور المواطن تجاه الدولة التي جاءت إجراءاتها وإدارتها للأزمة بهدف رئيس وهو المواطن المصري، الذي تأتي حمايته أولا وقبل النظر لأية خسائر مادية مع تكثيف كل مجهودات الدولة لتلافي الخسائر والتبعات الاقتصادية.
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مواد البناء على رأس قائمة الصادرات بـ1.5 مليار دولار

كشف إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن أكبر القطاعات التي جاءت على رأس قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت قطاع مواد البناء بقيمة مليار و527 مليون دولار، وقطاع الكيماويات والأسمدة بقيمة مليار و252 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 881 مليون دولار، بالإضافة إلى قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 821 مليون دولار، فضلا عن قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 548 مليون دولار.
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كورونا

طالبة مصرية و19 صينيا يخضعون للحجر الصحي في روسيا

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الأربعاء، عن وضع طالبة مصرية و19 مواطنا صينيا في الحجر الصحي بمقاطعة تشيليابينسك الروسية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة في مقاطعة تشيليابينسك: "وفقا للمعلومات الواردة اليوم، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا (التاسعة صباحا بتوقيت موسكو)، تمت إضافة 10 مواطنين صينيين آخرين يحملون تصريح إقامة في روسيا ويعيشون في منطقة تشيليابينسك إلى 10 أشخاص يتواجدون في مستوصف لعلاج مرض السل، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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أسامة هيكل: «عزل المناطق» آخر سيناريو لمواجهة كورونا

كشف وزير الإعلام أسامة هيكل، عن تحديد الحكومة 3 سيناريوهات للتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى وباء عالمي، وأصاب عشرات المصريين، قائلا: "حددنا في وقت سابق 3 سيناريوهات بمجلس الوزراء، وتعتمد على أعداد الإصابات وسرعة انتشار المرض، وانتقلنا منذ السبت الماضي إلى السيناريو الثاني بقرار إغلاق المدارس والمنافذ الجوية، ومنع السفر إلى مصر وكان هذا المقترح حال وصول العدد إلى 150 أو 200 إصابة"، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ونشرتها اليوم الأربعاء.
فيروس-كورونا (3)

كورونا: تعطيل الدراسة بروسيا وارتفاع البطالة بأمريكا

قال وزير التعليم الروسي سيرجي كرافتسوف، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الأول لمجموعة العمل المعنية بالتنسيق مع إدارات التعليم الإقليمية، إنه سيتم تعطيل الدوام الرسمي في المدارس الروسية، بسبب فيروس "كورونا" من يوم 23 مارس الجاري وحتى يوم 12 أبريل المقبل، مع توفير الدعم للتعلم عن بعد للطلاب، فيما أعلنت نائبة رئيس الحكومة، تاتيانا جوليكوفا تسجيل 114 إصابة في البلاد. وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس، فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، (وباء عالميا).
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«النقد الدولي» يرفض إقراض فنزويلا لمكافحة كورونا

رفض صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، طلبا من الحكومة الفنزويلية بمنحها قرضا قدره 5 مليارات دولار لمساعدتها في احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بذريعة عدم الاعتراف بسلطة الرئيس نيكولاس مادورو، دوليا. وقال صندوق النقد الدولي، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي اليوم: "للأسف ليس بإمكان الصندوق النظر في هذا الطلب حيث أكدنا سابقا، تعاون الصندوق مع الدول الأعضاء فيه يشترط الاعتراف الرسمي بالحكومة من جانب المجتمع الدولي، الأمر الذي تم تأكيده في قواعد عضوية صندوق النقد الدولي".
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