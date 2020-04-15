كورونا يُطيح بهيفاء ونادية الجندي تنجو بـ«سكر زيادة»

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ م

هيفاء وهبي

كشف المنتج صادق الصباح، عن أعماله الجديدة، المقرر عرضها في الموسم الرمضاني لعام 2020، والآخرى التي توقف تصويرها بسبب أزمة فيروس كورونا وصعوبة استكمالها في الوقت الحالي. شركة صبّاح إخوان كان من ضمن خريطتها هذا العام عرض 9 أعمال تليفزيونية، من ضمنها 8 مسلسلات ما بين لبنان مصر والمغرب، بالإضافة إلى برنامج "إغلب السقا" مع أحمد السقا. وقالت الشركة، إن قرار التعبئة العامة الذي فرضته الدولة اللبنانية إضافة إلى إغلاق مطار لبنان وحدوده حالا دون استكمال معظم الأعمال التي تقوم الشركة بتصويرها في لبنان أدت إلى تأجيل أعمال كان مقرر عرضها خلال شهر رمضان.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الأعمال التي تم تأجيلها هي كلا من: مسلسل "أسود فاتح" للنجمة هيفاء وهبي، التي تم تأجيله إلى ما بعد رمضان، و"الهيبة" بطولة تيم حسن، وأيضا تم تأجيل مسلسل"2020" و"من الآخر"، لحين الانتهاء من فيروس كورونا المستجد. وتمكنت شركة الصباح من استكمال تصوير مسلسل "سكر

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الأعمال التي تم تأجيلها هي كلا من: مسلسل "أسود فاتح" للنجمة هيفاء وهبي، التي تم تأجيله إلى ما بعد رمضان، و"الهيبة" بطولة تيم حسن، وأيضا تم تأجيل مسلسل"2020" و"من الآخر"، لحين الانتهاء من فيروس كورونا المستجد.



وتمكنت شركة الصباح من استكمال تصوير مسلسل "سكر زيادة"، الذي يجمع النجمتين نادية الجندي، ونبيلة عبيد، بالإضافة إلى سميحة أيوب، وهالة فاخر، ومجموعة كبيرة من النجوم ضيوف الشرف، وتم شراء حقوق الفورمات من ديزنى العالمية عن مسلسل أجنبى بعنوان "Golden Girls "ويعرض العمل المنتظر عبر MBC مصر وتلفزيون دبي.