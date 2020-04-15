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كورونا يُطيح بهيفاء ونادية الجندي تنجو بـ«سكر زيادة»

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
كشف المنتج صادق الصباح، عن أعماله الجديدة، المقرر عرضها في الموسم الرمضاني لعام 2020، والآخرى التي توقف تصويرها بسبب أزمة فيروس كورونا وصعوبة استكمالها في الوقت الحالي. شركة صبّاح إخوان كان من ضمن خريطتها هذا العام عرض 9 أعمال تليفزيونية، من ضمنها 8 مسلسلات ما بين لبنان مصر والمغرب، بالإضافة إلى برنامج "إغلب السقا" مع أحمد السقا. وقالت الشركة، إن قرار التعبئة العامة الذي فرضته الدولة اللبنانية إضافة إلى إغلاق مطار لبنان وحدوده حالا دون استكمال معظم الأعمال التي تقوم الشركة بتصويرها في لبنان أدت إلى تأجيل أعمال كان مقرر عرضها خلال شهر رمضان.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الأعمال التي تم تأجيلها هي كلا من: مسلسل "أسود فاتح" للنجمة هيفاء وهبي، التي تم تأجيله إلى ما بعد رمضان، و"الهيبة" بطولة تيم حسن، وأيضا تم تأجيل مسلسل"2020" و"من الآخر"، لحين الانتهاء من فيروس كورونا المستجد. وتمكنت شركة الصباح من استكمال تصوير مسلسل "سكر
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الفنان أحمد دياب

وفاة الفنان أحمد دياب طليق ابنة رشدي أباظة

توفي الفنان أحمد دياب، مساء اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ75 عامًا، وأعلن السيناريت عمرو محمود ياسين، عن وفاة الفنان أحمد دياب، إذ كتب على حسابه عبر فيسبوك قائلا: "رحيل الفنان أحمد دياب، إنا لله و إنا اليه راجعون"، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان بمقابر الخفير فجر اليوم الخميس. وولد الفنان أحمد دياب في 9 من أغسطس 1945، وتزوج من"قسمت" ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة، قبل دخوله عالم الفن، وانفصل عنها بعد أن أنجب منها ولد وحيد.
يسرا

يسرا تنشر بوستر مسلسل «خيانة عهد»

نشرت الفنانة يسرا بوستر لمسلسلها "خيانة عهد" المقرر عرضه في رمضان على صفحتها عبر إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "مسلسل خيانة عهد رمضان 2020". المسلسل يشارك فيه كلا من: حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة. بعد غيابها عن الدراما الرمضانية العام الماضي تعود يسرا بمسلسل "خيانة عهد" قبل ان يتم تغييره بديلا عن "دهب عيرة".
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في ذكرى ميلادها.. أمينة رزق عذراء السينما المصرية

في مثل هذا اليوم 15 أبريل 1910، ولدت الفنانة أمينة رزق بمدينة طنطا، وانتقلت بعد ذلك للعيش في القاهرة مع والدتها، وكان عمرها 8 سنوات فقط، وهي صاحبة أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما العربية، وكانت بدايتها الاحترافية خلال فيلم «سعاد الغجرية» سنة 1928، كما تجاوزت سنوات عملها السينمائي والتليفزيوني 75 عاما، ولقبت بـ"عذراء السينما المصرية"، ومن المحطات المثيرة في حياتها أنها رفضت الزواج، وكرست حياتها للفن والجمهور فقط، والتصقت في معظم أعمالها الفنية بيوسف وهبي.
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بعد 40 عاما.. سمير صبري يلتقي بالزعيم في «فلانتينو»

كشف المخرج رامي إمام، في مداخلة له مع الإعلامية إنجي علي، عبر برنامج «أسرار النجوم» على إذاعة «نجوم FM»، عن كواليس مسلسل «فلانتينو» للزعيم عادل إمام، الذي يخوض به السباق الرمضاني، إذ قال إمام، إن تصوير المسلسل لم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، حيث انتهى من تصويره قبل منتصف شهر يناير الماضي، وانتهى من عمليات المونتاج والمكساج قبل ثلاثة أسابيع، متمنيا التوفيق لكل صناع الاعمال التي تصور حاليا في ظل الظروف الصعبة بعد أزمة كورونا، مضيفا: «أن مسلسل فلانتينو يشهد كاست جديد على الزعيم، إذ يضم العمل عددا من النجوم منهم دلال عبد العزيز، وداليا البحيري».
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تامر مرسي يطرح برومو مسلسل «فرصة تانية» لياسمين صبري

طرح المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل "فرصة تانية"، الذي تخوض به الفنانة ياسمين صبري، الماراثون الرمضاني القادم 2020، على حسابه الرسمي عبر إنستجرام، إذ علق مرسي على البرومو قائلا: "برومو مسلسل فرصة تانية.. إن شاء الله رمضان 2020"، ويعرض المسلسل على شاشة DMC. وكان مسلسل "فرصة تانية" توقف فترة بسبب انتشار فيرس كورونا المستجد، ما دفع فريق العمل لتكثيف التصوير، من أجل الأنتهاء من تصويره قبل حلول شهر رمضان.
آسر-ياسين-أحب-تقديم-الأفلام-القصيرة

للمرة الثانية.. تغيير أسماء مسلسلات رمضان عرض مستمر

شهدت بعض المسلسلات التي من المقرر عرضها خلال شهر رمضان تغييرا في الأسماء ويرى القائمون عليها أن الاسم الجديد هو الأنسب للأحداث التي يشهدها المسلسل، في العادة تحمل بعض الأعمال سواء الفنية سواء درامية أو سينمائية أسماء مبدئية قبل تصويرها وقابلة للتغيير في أي وقت أما بسبب أن الاسم لا يعبر عن أحداث العمل أو يوجد تشابه بينه وبين عمل آخر أو أن يلاقى أسم العمل اعتراضا من الرقابة أو من مؤسسات دينية، ما يضطر صناعه لتغييره ليصبح هو الأسم النهائي بعد الاستقرار عليه ومن ثم يخرج للنور في ثوب أسم الجديد، حتى الآن جرى تغيير اسماء 5 مسلسلات تيقن خوضها الماراثون الرمضاني.
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طرح برومو مسلسل «لما كنا صغيرين» لريهام حجاج

طرحت قناة الحياة البرومو الرسمي لمسلسل "لما كنا صغيرين" المقرر عرضه رمضان المقبل. كان المسلسل توقف تصويره لفترة خاصة المشاهد التي تضم "مجاميع"والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا بناءا على قرارات نقابة الممثلين، ومن المتوقع ان يتبقى مشاهد سوف يتم تصويرها خلال شهر رمضان. ويكثف المخرج محمد علي عدد ساعات التصوير داخل الاستديو للانتهاء من تصوير جميع المشاهد الداخلية.
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