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وكيل صحة الغربية: الاشتباه في إصابة 5 حالات بكورونا

تحرير:خالد وربي ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٩ م
كورونا
كورونا
أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن تحويل 5 حالات يشتبه إصابتهم بكورونا من قرية صفط تراب بـمركز المحلة الكبرى. جاء ذلك خلال تفقده برفقة الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات، مساء اليوم الوحدة الصحية بقريه صفط تراب مركز المحلة، إذ أكد وجود بعض المخالطين الذي ظهر عليهم أعراض اشتباه فيروس كورونا، ووجه بنقل الحالات إلى مستشفى صدر المحلة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لهم، ومتابعة الحالة الصحية وتوفير المستلزمات الطبية الازمة لحماية الطاقم الطبي و الكلور لتطهير الوحدة وعمل المسح الطبي لجميع المخالطين.
ووجه الدكتور هشام شيحه على الفور بتوفير طبيب صدر وطبيب حميات للتواجد الدائم داخل الوحدة لاكتشاف حالات الاشتباه بفيروس كورونا.  وشدد على ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالوحدة الصحية وتواجد الطاقم الطبي لمتابعة سير العمل ومتابعة حالات اشتباه فيروس كورونا المستجد وحصر المخالطين والتشديد
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انتصار السيسى تعزي والدة الشهيد محمد الحوفي: «رحم الله البطل»

أجرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا بالسيدة المصرية العظيمة وفاء مهني، والدة البطل الشهيد محمد الحوفي، الذي لقى ربه بطلا من أجل مصر وأمنها، إذ أكدت قرينة الرئيس، خلال المكالمة مع والدة الشهيد، الافتخار بنجلها وبكل شهدائنا الأبرار الذين يقدمون التضحيات ويحاربون الإرهاب الغاشم بكل شرف وبطول، متابعة: «وكم كان فخري عظيمًا بهذا النموذج الرائع للمرأة المصرية القوية القادرة على الصمود.. رحم الله البطل الشهيد وكل شهداء مصر الأبطال من جيشها الباسل وشرطتها العظيمة».
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وزير الأوقاف: حماية الوطن جزء من العقيدة الإسلامية

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن واجب الوقت يفرض على المصريين جميعا الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة والمؤسسات الوطنية، لافتا أن حماية الوطن جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية. وتابع جمعة في تصريحات له اليوم الأربعاء: "فما من حق إلا ويقابله واجب، وهناك حقوق متبادلة بين الآباء والأبناء، وهناك حقوق متبادلة بين الأزواج، وهناك حقوق متبادلة بين العمال وأصحاب العمل، وهناك الحقوق المتبادلة بين الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن للوطن على أبنائه حقوق.
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الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ553 متعافيًا.
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قبل شم النسيم.. حملة على أسواق الفسيخ والرنجة بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات مكبرة على الأسواق، خاصة أسواق الأسماك المملحة والطازجة لفحص الأسماك المملحة الفسيخ والسردين والرنجة والملوحة، والتأكد من صلاحيتها حرصا على صحة المواطنين ولضبط الأسعار، وكذلك تم التأكد من توافر السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة وسلع ياميش رمضان والدواجن الحية والمذبوحة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري والصحة وحي وسط.
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كورونا

المحلة الكبرى تسجل 4 إصابات كورونا جديدة بميت بدر

أعلنت مستشفى صدر المحلة، بمحافظة الغربية، اليوم السبت، تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا، بقرية ميت بدر حلاوة، بالمحلة الكبرى محافظة الغربية، وتم نقلهم إلى مستشفى تمي الأمديد. وطالب المستشفى، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جميع المواطنين بتجنب الأماكن المزدحمة، واتباع الإرشادات الصحية، التي تعلن عنها وزارة الصحة بشكل يومي، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الأمر على محمل الجد. وكان مستشفى صدر المحلة قد أعلنت، أول من أمس الخميس، احتجاز 9 من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، فى غرف العزل، وسحب عينات وإرسالها لمعامل الصحة.
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بعد عزلها صحيا.. ATM متحركة لصرف معاشات قرية الهياتم

أطلق عصام الدين هلال مدير عام منطقة وسط الدلتا لبنك مصر، اليوم الجمعة، مبادرة لإرسال سيارة على متنها ماكينة صراف آلي "ATM" متحركة لصرف مرتبات ومعاشات أهالي قرية الهياتم في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في أماكنهم، حرصا على سلامتهم من الإصابة بكورونا، في ظل تطبيق الحجر الصحى على القرية، بسبب ظهور نحو 10 حالات مصابة بالفيروس بها. وتأتي المبادرة برعاية كلا من محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر.
كورونا

طالبة مصرية و19 صينيا يخضعون للحجر الصحي في روسيا

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الأربعاء، عن وضع طالبة مصرية و19 مواطنا صينيا في الحجر الصحي بمقاطعة تشيليابينسك الروسية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة في مقاطعة تشيليابينسك: "وفقا للمعلومات الواردة اليوم، في تمام الساعة الحادية عشر صباحا (التاسعة صباحا بتوقيت موسكو)، تمت إضافة 10 مواطنين صينيين آخرين يحملون تصريح إقامة في روسيا ويعيشون في منطقة تشيليابينسك إلى 10 أشخاص يتواجدون في مستوصف لعلاج مرض السل، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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أسامة هيكل: «عزل المناطق» آخر سيناريو لمواجهة كورونا

كشف وزير الإعلام أسامة هيكل، عن تحديد الحكومة 3 سيناريوهات للتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى وباء عالمي، وأصاب عشرات المصريين، قائلا: "حددنا في وقت سابق 3 سيناريوهات بمجلس الوزراء، وتعتمد على أعداد الإصابات وسرعة انتشار المرض، وانتقلنا منذ السبت الماضي إلى السيناريو الثاني بقرار إغلاق المدارس والمنافذ الجوية، ومنع السفر إلى مصر وكان هذا المقترح حال وصول العدد إلى 150 أو 200 إصابة"، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ونشرتها اليوم الأربعاء.
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