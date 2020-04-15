وكيل صحة الغربية: الاشتباه في إصابة 5 حالات بكورونا

تحرير:خالد وربي ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٩ م

كورونا

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن تحويل 5 حالات يشتبه إصابتهم بكورونا من قرية صفط تراب بـمركز المحلة الكبرى. جاء ذلك خلال تفقده برفقة الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات، مساء اليوم الوحدة الصحية بقريه صفط تراب مركز المحلة، إذ أكد وجود بعض المخالطين الذي ظهر عليهم أعراض اشتباه فيروس كورونا، ووجه بنقل الحالات إلى مستشفى صدر المحلة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لهم، ومتابعة الحالة الصحية وتوفير المستلزمات الطبية الازمة لحماية الطاقم الطبي و الكلور لتطهير الوحدة وعمل المسح الطبي لجميع المخالطين.

ووجه الدكتور هشام شيحه على الفور بتوفير طبيب صدر وطبيب حميات للتواجد الدائم داخل الوحدة لاكتشاف حالات الاشتباه بفيروس كورونا. وشدد على ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالوحدة الصحية وتواجد الطاقم الطبي لمتابعة سير العمل ومتابعة حالات اشتباه فيروس كورونا المستجد وحصر المخالطين والتشديد