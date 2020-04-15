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وفاة الفنان أحمد دياب طليق ابنة رشدي أباظة

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٦ م
الفنان أحمد دياب
الفنان أحمد دياب
توفي الفنان أحمد دياب، مساء اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ75 عامًا، وأعلن السيناريت عمرو محمود ياسين، عن وفاة الفنان أحمد دياب، إذ كتب على حسابه عبر فيسبوك قائلا: "رحيل الفنان أحمد دياب، إنا لله و إنا اليه راجعون"، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان بمقابر الخفير فجر اليوم الخميس. وولد الفنان أحمد دياب في 9 من أغسطس 1945، وتزوج من"قسمت" ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة، قبل دخوله عالم الفن، وانفصل عنها بعد أن أنجب منها ولد وحيد.
شارك الفنان أحمد دياب في عدد كبير من الأعمال الدرامية منها: "أين قلبي"، وقدم شخصية حيدر باشا في الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة"، وشارك في مسلسل "سلسال الدم"، في أجزاءه الرابع والخامس، وفي "حق مشروع" و"أنا شهيرة أنا الخائن". واشتهر بتقديم شخصية رجل الأعمال في معظم أعماله الفنية، وسينمائيا شارك في فيلم
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هيفاء-وهبى-1

كورونا يُطيح بهيفاء ونادية الجندي تنجو بـ«سكر زيادة»

كشف المنتج صادق الصباح، عن أعماله الجديدة، المقرر عرضها في الموسم الرمضاني لعام 2020، والآخرى التي توقف تصويرها بسبب أزمة فيروس كورونا وصعوبة استكمالها في الوقت الحالي. شركة صبّاح إخوان كان من ضمن خريطتها هذا العام عرض 9 أعمال تليفزيونية، من ضمنها 8 مسلسلات ما بين لبنان مصر والمغرب، بالإضافة إلى برنامج "إغلب السقا" مع أحمد السقا. وقالت الشركة، إن قرار التعبئة العامة الذي فرضته الدولة اللبنانية إضافة إلى إغلاق مطار لبنان وحدوده حالا دون استكمال معظم الأعمال التي تقوم الشركة بتصويرها في لبنان أدت إلى تأجيل أعمال كان مقرر عرضها خلال شهر رمضان.
يسرا

يسرا تنشر بوستر مسلسل «خيانة عهد»

نشرت الفنانة يسرا بوستر لمسلسلها "خيانة عهد" المقرر عرضه في رمضان على صفحتها عبر إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "مسلسل خيانة عهد رمضان 2020". المسلسل يشارك فيه كلا من: حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، تأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبو السعد، ووليد أبو المجد، والمسلسل من إنتاج شركة العدل جروب، ويعرض على شاشة الحياة. بعد غيابها عن الدراما الرمضانية العام الماضي تعود يسرا بمسلسل "خيانة عهد" قبل ان يتم تغييره بديلا عن "دهب عيرة".
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في ذكرى ميلادها.. أمينة رزق عذراء السينما المصرية

في مثل هذا اليوم 15 أبريل 1910، ولدت الفنانة أمينة رزق بمدينة طنطا، وانتقلت بعد ذلك للعيش في القاهرة مع والدتها، وكان عمرها 8 سنوات فقط، وهي صاحبة أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما العربية، وكانت بدايتها الاحترافية خلال فيلم «سعاد الغجرية» سنة 1928، كما تجاوزت سنوات عملها السينمائي والتليفزيوني 75 عاما، ولقبت بـ"عذراء السينما المصرية"، ومن المحطات المثيرة في حياتها أنها رفضت الزواج، وكرست حياتها للفن والجمهور فقط، والتصقت في معظم أعمالها الفنية بيوسف وهبي.
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تشييع جثتما والدة دنيا عبد العزيز‎ (4)

بالكمامات والدموع.. تشييع جثمان والدة الفنانة دنيا عبد العزيز

شيعت اليوم جنازة والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، والتي توفيت أمس بعد صراع مع المرض، بمقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وحرص عدد من الفنانين على حضور الجنازة في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته روجينا، وإلهام شاهين، وإيمان العاصي، وميدو عادل. وحرص بعض الفنانين والاعلاميين على نعي والدة الفنانة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت الإعلامية بوسي شلبي على حسابها عبر إنستجرام صورة تجمع بين دنيا ووالدتها، وعلقت عليها قائلة: "البقاء لله وفاة الأم الغالية للفنانة دنيا عبدالعزيز، بعد صراع مع مرض السرطان".
مدافن

وفاة والدة الملحن وليد سعد

توفيت صباح اليوم والدة الملحن والمطرب وليد سعد، وكتب"سعد" على حسابه عبر تويتر "توفيت اليوم أمي حبيبتي، ويقتصر العزاء عند المقابر، نسألكم الدعاء". وحرص عددا من الفنانين على تقديم العزاء ونعي والدة "سعد" منهم: "أكرم حسني وفضل شاكر، ونانسي عجرم، روجينا، وفضل شاكر الذي تعاون معه وليد سعد في أغنية "بتوحشيني". وكانت آخر أعمال الملحن وليد سعد تتر مسلسل" بخط الأيد" أغنية "بطلة حدوتك" للمطربة جنات، ومن كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقي وليد شراقي.
انغام

وفاة «جدة» الفنانة أنغام بعد صراع مع المرض

توفيت مساء اليوم والدة المايسترو محمد علي سليمان، جدة المطربة أنغام، والموزع الموسيقي خالد سليمان، عن عمر ناهز الـ90 عاما، بسبب أمراض الشيخوخة، وبعد صراع مع المرض، ومن المقرر دفن الجثمان الليلة في مقابر الأسرة. كانت «أنغام» تسعتد لإحياء حفل غنائي لها «أون لاين»، الليلة عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية على موقع يوتيوب ضمن مبادرة «خليك في بيتك الثقافة بين إيدك»، لتشجيع الجمهور على البقاء بالمنزل، للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
عمرو-الليثي

وفاة والدة المخرج معتز التوني وحماة عمرو الليثي

توفيت مساء اليوم الأربعاء حماة الإعلامي عمرو الليثي، ووالدة المخرج معتز التوني. وأعلن الحساب الرسمي للإعلامي عمرو الليثي على تويتر وفاتها وذلك عبر تغريدة جاء فيها: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى الشريفة ميرفت عبد الوهاب، والدة حرم الإعلامى الدكتور عمرو الليثي، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ورئيس شبكة تلفزيون النهار، ونسألكم الفاتحة والدعاء لها، وإنا لله وإنا إليه راجعون»، ومن المقرر أن تقام الجنازة غدًا الساعة الثانية عشر ظهرًا في مقابر الفيوم.
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