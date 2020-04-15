وفاة الفنان أحمد دياب طليق ابنة رشدي أباظة

تحرير:محمد أبو زيد ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٦ م

الفنان أحمد دياب

توفي الفنان أحمد دياب، مساء اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ75 عامًا، وأعلن السيناريت عمرو محمود ياسين، عن وفاة الفنان أحمد دياب، إذ كتب على حسابه عبر فيسبوك قائلا: "رحيل الفنان أحمد دياب، إنا لله و إنا اليه راجعون"، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان بمقابر الخفير فجر اليوم الخميس. وولد الفنان أحمد دياب في 9 من أغسطس 1945، وتزوج من"قسمت" ابنة الفنان الراحل رشدي أباظة، قبل دخوله عالم الفن، وانفصل عنها بعد أن أنجب منها ولد وحيد.

شارك الفنان أحمد دياب في عدد كبير من الأعمال الدرامية منها: "أين قلبي"، وقدم شخصية حيدر باشا في الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة"، وشارك في مسلسل "سلسال الدم"، في أجزاءه الرابع والخامس، وفي "حق مشروع" و"أنا شهيرة أنا الخائن". واشتهر بتقديم شخصية رجل الأعمال في معظم أعماله الفنية، وسينمائيا شارك في فيلم