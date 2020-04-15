كينو يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

تحرير:علي الزيني ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٠ م

كينو

أكد البرازيلي كينو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، والمعار من صفوف نادي بيراميدز، أنه يفضل اللعب لفريق الأهلي عن نظيره الزمالك، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "جمهور التالتة" الذي يذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2 الفضائية"، قائلا: "لا أعلم شيئا عن مفاوضات الأهلي، لم يتفاوضوا معي أو مع وكيلي، لدي عقد مع بيراميدز، والحديث عن الانتقال للأهلي أو الزمالك غير صحيح، لكني أرحب باللعب لأي فريق منهما في حالة وصول عرض إلى بيراميدز".

وواصل حديثه، قائلا:"لا أفضل نادي على الأخر، إذا توصل الأهلي أو الزمالك لاتفاق مع بيراميدز سأنتقل لأي منهما دون مشاكل، وفي حالة وجود العرضين سأختار الأهلي". وأضاف "الدوري المصري قوي وبه منافسة مميزة وكذلك هناك التحامات قوية، مختلف عن الدوري البرازيلي، فضلت بيراميدز على عرض سعودي وسعدت بالتجربة،

وواصل حديثه، قائلا:"لا أفضل نادي على الأخر، إذا توصل الأهلي أو الزمالك لاتفاق مع بيراميدز سأنتقل لأي منهما دون مشاكل، وفي حالة وجود العرضين سأختار الأهلي".



وأضاف "الدوري المصري قوي وبه منافسة مميزة وكذلك هناك التحامات قوية، مختلف عن الدوري البرازيلي، فضلت بيراميدز على عرض سعودي وسعدت بالتجربة، وكان أفضل فريق واجتهه هو الأهلي، ومباريات الزمالك أيضاً كانت مميزة وممتعة".



واختتم كينو تصريحاته، قائلا: "عبدالله السعيد لاعب مميز للغاية، سمعت عن فترة تواجده في الأهلي، هو صاحب جودة عالية، لديه مهارات خاصة في الركلات الثابتة وصناعة الأهداف، ويعد أفضل اللاعبين في الدوري المصري".