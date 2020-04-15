رياضة

كينو يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

تحرير:علي الزيني ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٠٠ م
كينو
كينو
أكد البرازيلي كينو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي، والمعار من صفوف نادي بيراميدز، أنه يفضل اللعب لفريق الأهلي عن نظيره الزمالك، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "جمهور التالتة" الذي يذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2 الفضائية"، قائلا: "لا أعلم شيئا عن مفاوضات الأهلي، لم يتفاوضوا معي أو مع وكيلي، لدي عقد مع بيراميدز، والحديث عن الانتقال للأهلي أو الزمالك غير صحيح، لكني أرحب باللعب لأي فريق منهما في حالة وصول عرض إلى بيراميدز".
وواصل حديثه، قائلا:"لا أفضل نادي على الأخر، إذا توصل الأهلي أو الزمالك لاتفاق مع بيراميدز سأنتقل لأي منهما دون مشاكل، وفي حالة وجود العرضين سأختار  الأهلي". وأضاف "الدوري المصري قوي وبه منافسة مميزة وكذلك هناك التحامات قوية، مختلف عن الدوري البرازيلي، فضلت بيراميدز على عرض سعودي وسعدت بالتجربة،
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حسام عاشور يكشف موقفه من الانتقال للزمالك

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