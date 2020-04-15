كورونا يُصيب 668 بحارا على متن حاملة طائرات فرنسية

تحرير:خالد وربي ١٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٦ م

حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، عن إصابة 668 بحارا على متن حاملة الطائرات "شارل ديجول" بفيروس كورونا المستجد، إذ قالت الوزارة، إن الفحوص أجريت مساء أمس الثلاثاء وشملت 1767 بحارا يتبع معظمهم لطاقم "شارل ديجول" والباقون لفرقاطة مرافقة لها، أثبتت وجود 688 إصابة بالفيروس، مضيفة أن 31 بحارا من المصابين الـ688 موجودون حاليا في المستشفى العسكري بطولون، وأحدهم تحت العناية المركزة. وبدأت البحرية الفرنسية الأحد الماضي، عملية إنزال تشمل جميع أفراد طاقمي "شارل ديجول" والفرقاطة المرافقة لها لوضعهم قيد الحجر الصحي وتعقيم السفينتين ضد كورونا.

وكان العدد المؤكد للمصابين على متن السفينتين 50 شخصا، علما أن البحرية الفرنسية أعلنت لأول مرة عن ظهور أعراض مرضية يشتبه بأنها ناجمة عن كورونا، في صفوف طاقم "شارل ديجول" في 8 أبريل طبقا لموقع روسيا اليوم. وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا