ارتفاع إصابات فيروس كورونا في إسرائيل لـ12501 حالة

تحرير:خالد وربي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١٨ ص

كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 12501 حالة، إذ ذكرت الوزارة مساء أمس الأربعاء، أن عدد الوفيات بالمرض في إسرائيل، قد ارتفع إلى 130 حالة طبقا لموقع روسيا اليوم. ووصلت إلى إسرائيل كميات كبيرة من عقار«هيدروكسي كلوروكين»، الذي يستخدم لعلاج الملاريا والذي أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال يعقوب موران جلعاد، وهو عضو في فريق إدارة الأوبئة بوزارة الصحة الإسرائيلية: «بسبب الحماس الزائد، اتخذت الحكومة قرارا بتخزين العقار».

وأوضح موران جلعاد، أن الحكومة تحاول استباق الأمور في حال إثبات فعالية الدواء وانهيار السوق الدولية، بالإضافة إلى إنشاء مستودعات كبيرة لهيدروكسي كلوروكوين، تقوم إسرائيل بجمع إمدادات كبيرة من دواء مماثل تحدث عنه ترامب أيضا وفقا لما ذكرته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.. ووصلت شحنات هائلة من العقار، بما فيها