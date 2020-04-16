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انتصار السيسى تعزي والدة الشهيد محمد الحوفي: «رحم الله البطل»

تحرير:خالد وربي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٩ ص
السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي
أجرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا بالسيدة المصرية العظيمة وفاء مهني، والدة البطل الشهيد محمد الحوفي، الذي لقى ربه بطلا من أجل مصر وأمنها، إذ أكدت قرينة الرئيس، خلال المكالمة مع والدة الشهيد، الافتخار بنجلها وبكل شهدائنا الأبرار الذين يقدمون التضحيات ويحاربون الإرهاب الغاشم بكل شرف وبطول، متابعة: «وكم كان فخري عظيمًا بهذا النموذج الرائع للمرأة المصرية القوية القادرة على الصمود.. رحم الله البطل الشهيد وكل شهداء مصر الأبطال من جيشها الباسل وشرطتها العظيمة».
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد كتب مساء الأربعاء، منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بشأن إحباط رجال الشرطة، أمس الثلاثاء، لمخطط إرهابي في منطقة الأميرية. وقال السيسي: "تابعت بكل فخر وإعزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولي يؤكد بسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب وقدرة الدولة المصرية،
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وكيل صحة الغربية: الاشتباه في إصابة 5 حالات بكورونا

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن تحويل 5 حالات يشتبه إصابتهم بكورونا من قرية صفط تراب بـمركز المحلة الكبرى. جاء ذلك خلال تفقده برفقة الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات، مساء اليوم الوحدة الصحية بقريه صفط تراب مركز المحلة، إذ أكد وجود بعض المخالطين الذي ظهر عليهم أعراض اشتباه فيروس كورونا، ووجه بنقل الحالات إلى مستشفى صدر المحلة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لهم، ومتابعة الحالة الصحية وتوفير المستلزمات الطبية الازمة لحماية الطاقم الطبي و الكلور لتطهير الوحدة وعمل المسح الطبي لجميع المخالطين.
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وزير الأوقاف: حماية الوطن جزء من العقيدة الإسلامية

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن واجب الوقت يفرض على المصريين جميعا الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة والمؤسسات الوطنية، لافتا أن حماية الوطن جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية. وتابع جمعة في تصريحات له اليوم الأربعاء: "فما من حق إلا ويقابله واجب، وهناك حقوق متبادلة بين الآباء والأبناء، وهناك حقوق متبادلة بين الأزواج، وهناك حقوق متبادلة بين العمال وأصحاب العمل، وهناك الحقوق المتبادلة بين الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن للوطن على أبنائه حقوق.
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الصحة: تسجيل 155 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ553 متعافيًا.
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قبل شم النسيم.. حملة على أسواق الفسيخ والرنجة بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات مكبرة على الأسواق، خاصة أسواق الأسماك المملحة والطازجة لفحص الأسماك المملحة الفسيخ والسردين والرنجة والملوحة، والتأكد من صلاحيتها حرصا على صحة المواطنين ولضبط الأسعار، وكذلك تم التأكد من توافر السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة وسلع ياميش رمضان والدواجن الحية والمذبوحة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري والصحة وحي وسط.
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كورونا

أحزاب تطلق حملات توعية بالمحافظات لمواجهة «كورونا»

أعلن عدد من الأحزاب السياسية، عدة حملات توعية للمواطنين بالمحافظات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى توزيع أدوات التعقيم وتطهير الأماكن العامة. وأطلق حزب مستقبل وطن، حملات توعية للمواطنين بمخاطر فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الوقائية بعقد عدة ندوات بالمحافظات، وعمل فرقا للتعقيم وتطهير الأماكن العامة، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة الفيروس. وبدأ الحزب، في توزيع المستلزمات الطبية الوقائية للمواطنين في عدد من المناطق كما تم توعية المواطنين بكيفية تجنب الفيروس المستجد.
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الملحق العسكري الأمريكي يشيد بجهود قناة السويس لمواجهة كورونا

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، لواء رالف جروفر الملحق العسكري الأمريكي، وبرفقته العقيد بحري جوزيف مانيون الملحق البحري، بهدف بحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، وخلال اللقاء، أكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتلبية تطلعات كافة الشركاء والعملاء من خلال التعامل برؤية واعية مع كافة التحديات والظروف غير المواتية مثل موجة الطقس السييء وفيروس "كورونا المستجد".
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حقيقة وصول مركب إيطالية تقل مصريين مصابين بـ«كورونا»

نفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان لها، اليوم الأحد، ما تردد بمواقع التواصل الاجتماعي عن وصول مركب من إيطاليا بطريقة غير شرعية، إلى محافظة كفر الشيخ، تنقل مصريين مصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وعلى الفور تواصلت وزيرة الهجرة، مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، الذي نفى صحة تلك الأنباء، مؤكدا أن الجهات الأمنية المسئولة لم ترصد أي مراكب على سواحلنا في نطاق المحافظة خلال الفترة الماضية وتقوم بدورها في التأمين على أكمل وجه.
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الإفتاء: الإصرار على الصلاة في المساجد «حرام شرعا»

قالت دار الإفتاء، إن الإصرار على إقامة الجمعة والجماعات في المساجد، تحت دعوى إقامة الشعائر والحفاظ على الفرائض، مع تحذير الجهات المختصة من ذلك، حرام شرعا، مضيفة أنه يجب شرعا على المواطنين في كل البلدان الالتزام بتعليمات الجهات الطبية المسؤولة التي تقضي بإغلاق الأماكن العامة من مؤسسات تعليمية واجتماعية وخدمية، وتقضي بتعليق صلاة الجماعة والجمعة في المساجد في هذه الآونة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا الذي تم إعلانه وباء عالميا؛ حيث إنه مرض معدٍ قاتل، ينتقل بالمخالطة بين الناس وملامستهم بسهولة وسرعة، وقد يكون الإنسان مصابا به أو حاضنا له، دون أن يعلم بذلك أو تظهر عليه أعراضه.
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