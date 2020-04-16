انتصار السيسى تعزي والدة الشهيد محمد الحوفي: «رحم الله البطل»

تحرير:خالد وربي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٩ ص

السيدة انتصار السيسي

أجرت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا بالسيدة المصرية العظيمة وفاء مهني، والدة البطل الشهيد محمد الحوفي، الذي لقى ربه بطلا من أجل مصر وأمنها، إذ أكدت قرينة الرئيس، خلال المكالمة مع والدة الشهيد، الافتخار بنجلها وبكل شهدائنا الأبرار الذين يقدمون التضحيات ويحاربون الإرهاب الغاشم بكل شرف وبطول، متابعة: «وكم كان فخري عظيمًا بهذا النموذج الرائع للمرأة المصرية القوية القادرة على الصمود.. رحم الله البطل الشهيد وكل شهداء مصر الأبطال من جيشها الباسل وشرطتها العظيمة».

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد كتب مساء الأربعاء، منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، بشأن إحباط رجال الشرطة، أمس الثلاثاء، لمخطط إرهابي في منطقة الأميرية. وقال السيسي: "تابعت بكل فخر وإعزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولي يؤكد بسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب وقدرة الدولة المصرية،