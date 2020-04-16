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طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٠ ص
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد، اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، على أن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال على وسط سيناء، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

فتح باب الحجز لـ1359 وحدة سكنية بمشروع «JANNA»

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لـ1359 وحدة سكنية (أرضي، أخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ6 مدن جديدة، وهي: 6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، الشروق، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-01

50 مليون جنيه من «الأوقاف» لتوفير المستلزمات الطبية

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بواجبها تجاه مواطنيها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن واجبنا جميعا مسئولين ومواطنين ومؤسسات ومجتمعا مدنيا، أن نقف وبكل ما نملك من أدوات القوة إلى جانب دولتنا العظيمة وقيادتها الحكيمة؛ لنعبر معا ببلدنا العظيم إلى بر الأمان وإلى مستقبل مشرق بإذن الله تعالى لجميع أبنائه.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تشغل 4 قطارات إضافية.. وتعدل ميعاد قطارين

أعلنت هيئة السكة الحديد، في بيان لها، أنه بدءًا من اليوم الخميس سيتم تشغيل (قطارين مكيفين) ما بين القاهرة أسيوط والعكس، وتشغيل (قطارين مميزين) ما بين القاهرة وأسيوط، والآخر ما بين سوهاج القاهرة وامتداد قطار 80 من سوهاج إلى نجع حمادي، وذلك لخدمة ركاب الوجه القبلي، فيما سيتم تعديل ميعاد قطارين مميزين ما بين القاهرة وطنطا والآخر الإسكندرية والقاهرة، لخدمة ركاب الوجه البحري ليصل إجمالي عدد القطارات العاملة على كافة خطوط الهيئة خلال الفترة الحالية بمواعيد الحظر 707 قطارات.
السيسي (5)

قرض ومنحة.. السيسي يوافق على قرارين جمهوريين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارين جمهوريين جديدين للرئيس عبد الفتاح السيسي.
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طقس-معتدل-فى-الاسكندرية (2)

الأرصاد: غدا ارتفاع درجات الحرارة في أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاع آخر في درجات الحرارة، إذ تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.
طقس-معتدل

طقس اليوم: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، ارتفاع طفيف بالدرجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
طقس-معتدل

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.
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