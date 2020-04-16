مصرع شقيقتين وإصابة 3 أشخاص في انهيار عقار بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٣ ص

انهيار عقار - صورة أرشيفية

لقيت شقيقتان في العقد السابع من العمر، مصرعيهما، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين، إثر انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بالإضافة للطابق الأرضي، وذلك بشارع عثمان جلال، المتفرع من شارع عرفان في حي محرم بك بوسط محافظة الإسكندرية. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية بقيادة اللواء جمال ياسين مدير الإدارة، يفيد انهيار عقار قديم مأهول بالسكان ووجود متوفيين وإصابات بين السكان.

انتقلت القيادات الأمنية وضباط ومأمور قسم شرطة محرم بك ورجال إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن العقار مكون من 3 أدوار، ورفع رجال الحماية المدنية الأنقاض وثبت وجود متوفيين، بالتحري والكشف تبين أنهما شقيقتين الأولى تبلغ من العمر 65 عاما، والثانية تبلغ من العمر 64 عاما.بالفحص والتحري تبين