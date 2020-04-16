جريمة

مصرع شقيقتين وإصابة 3 أشخاص في انهيار عقار بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٣ ص
انهيار عقار - صورة أرشيفية
انهيار عقار - صورة أرشيفية
لقيت شقيقتان في العقد السابع من العمر، مصرعيهما، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين، إثر انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بالإضافة للطابق الأرضي، وذلك بشارع عثمان جلال، المتفرع من شارع عرفان في حي محرم بك بوسط محافظة الإسكندرية. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية بقيادة اللواء جمال ياسين مدير الإدارة، يفيد انهيار عقار قديم مأهول بالسكان ووجود متوفيين وإصابات بين السكان.
انتقلت القيادات الأمنية وضباط ومأمور قسم شرطة محرم بك ورجال إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن العقار مكون من 3 أدوار، ورفع رجال الحماية المدنية الأنقاض وثبت وجود متوفيين، بالتحري والكشف تبين أنهما شقيقتين الأولى تبلغ من العمر 65 عاما، والثانية تبلغ من العمر 64 عاما.بالفحص والتحري تبين
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جثة (5)

جريمة الفجر.. زوج يخنق زوجته حتى الموت في الإسكندرية

أقدم عامل في العقد الرابع من العمر على التخلص من زوجته، اليوم الأربعاء، إذ قام بخنقها أثناء النوم بسبب خلافات زوجية بين الطرفين وشك القاتل في سلوك زوجته، وذلك بمنطقة العامرية، بغرب محافظة الإسكندرية، حيث تم العثور عليها مخنوقة في غرفة نومها على السرير، وبإجراء التحريات اللازمة بمعرفة مباحث التحريات بقسم شرطة العامرية ثان، تبين أن الزوج مرتكب الواقعة، ولاذ بالهروب، إذ أفاد شهود عيان أن الزوجين كانا دائمين الشجار في أوقات متفرقة من اليوم ودبت بينهما الخلافات الزوجية.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

وزير الداخلية يزور أبطال الشرطة المصابين بالأميرية

زار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، 4 أبطال مكافحة الإرهاب الدنيء، من ضباط وأفراد الشرطة البواسل، المصابين خلال تأدية واجبهم الوطني، بالتصدي لعناصر خلية إرهابية، ومحاولة ضبطهم والاشتباك معهم بمنطقة الأميرية بالقاهرة أمس، وذلك لإحباط مخططهم الإجرامي لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد القيامة المجيد، مما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وإصابة 4 آخرين من قوات الأمن، ومصرع 7 عناصر إجرامية إرهابية كان بحوزتهم 6 بنادق آلية و4 أسلحة خرطوش وكمية من الذخيرة.
قتل

طالبت زوجها بالعمل من أجل طفليهما فقتلها بالخصوص

عاطل عن العمل، لا يبحث بجد عن عمل حقيقي، ولا يستقر في وظيفة واحدة طويلا، بحجة كراهيته لتحكمات الآخرين فيه، بينما هو متزوج ولديه طفلان توأم، غير عابئ باحتياجات الصغيرين، ومسئوليته تجاههما، وهو ما تسبب في مشاجرات دائمة بينه وبين زوجته، التي تحثه على السعي لطلب الرزق، بينما هو يفضل الكسل والراحة، علاوة على مطالبة زوجته بالصمت حيال الأمر وضربها إن أثارت الموضوع، واستغل الزوج الظرف الراهن للتحجج بعدم وجود عمل، بينما للطفلين احتياجات تدفع الأم لطلبها من الزوج حتى وإن تشاجر معها.
محكمة-ارشفية

تأجيل محاكمة سفاح الجمالية إداريًا بسبب كورونا

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق، تأجيل محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتي استعراض القوة والقتل العمد، تأجيلا إداريا للأسبوع الثاني من شهر مايو المقبل، وذلك التزامًا بقرار محكمة استئناف القاهرة، بتعليق انعقاد الجلسات مؤقتًا، ضمن الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من عدوى فيروس كورونا، عن طريق منع التجمعات والزحام، حفاظًا على صحة المواطنين من المتقاضية والأهالي والمحامين وغيرهم.
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جثة (5)

جريمة الفجر.. زوج يخنق زوجته حتى الموت في الإسكندرية

أقدم عامل في العقد الرابع من العمر على التخلص من زوجته، اليوم الأربعاء، إذ قام بخنقها أثناء النوم بسبب خلافات زوجية بين الطرفين وشك القاتل في سلوك زوجته، وذلك بمنطقة العامرية، بغرب محافظة الإسكندرية، حيث تم العثور عليها مخنوقة في غرفة نومها على السرير، وبإجراء التحريات اللازمة بمعرفة مباحث التحريات بقسم شرطة العامرية ثان، تبين أن الزوج مرتكب الواقعة، ولاذ بالهروب، إذ أفاد شهود عيان أن الزوجين كانا دائمين الشجار في أوقات متفرقة من اليوم ودبت بينهما الخلافات الزوجية.
انهيار- العقار (2)

إنقاذ 13 مواطنا من انهيار جزئي بعقار فى المنوفية

شهد مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، انهيارا جزئيا بعقار سكني، تسكنه 3 أسر، وطلب الأهالي سيارات النجدة والإسعاف، إذ تبين أن قاطني العقار محتجزين بداخله، وليس بإمكانهم الخروج من العقار وسط التهدم والانهيار الذي أصابه، وعلى الفور وصلت سيارات النجدة والحماية المدنية للتدخل السريع، وانتشلت القوات سكان المنزل جميعهم، وتولى المسعفون فحصهم وتقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتبين عدم لحاق ثمة إصابات خطيرة بهم، وأن حالتهم العامة جيدة ولا تستدعي نقلهم إلى المستشفى.
مخدر-الحشيش (4)

ضبط سائق بـ330 طربة حشيش: دوري التوصيل فقط

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، من إحباط محاولة توزيع شحنة كبيرة من المخدرات بعد ضبط سائق، بحوزته نحو 330 طربة حشيش، بوزن نحو 33 كيلوجراما، بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بغرب المحافظة، وذلك بمعرفة أحد الأكمنة، وتبين أنه كان يعتزم توزيع المخدرات على عملائه لتوزيعها على زبائنهم مستهدفين فئة الشباب، وذلك استغلالا لمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم، بينما أقر المتهم بأن المضبوطات لصاحب السيارة وصاحب محل أكسسوارات بمحافظة أسيوط وانه حضر الإسكندرية لتوزيعها فقط.
حبس-كلابشات

عاطل يقتحم 4 كمائن ويصيب ضابط و3 شرطيين بالإسكندرية

اقتحم عاطل 4 كمائن أمنية في أثناء فترة حظر التجوال، بسيارة مسروقة في محاولة للهرب وتسبب في إصابة 4 أفراد من الشرطة بينهم ضابط و3 أفراد من القوات وذلك بالكيلو 57 بدائرة قسم شرطة برج العرب، بغرب محافظة الإسكندرية. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بإصابة ضابط و3 شرطيين أثناء تصادف وجودهم في الكمين، إلا أن القوات تمكنت من ملاحقته وضبطه بدائرة قسم شرطة برج العرب.
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