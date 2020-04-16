مصرع شقيقتين وإصابة 3 أشخاص في انهيار عقار بالإسكندرية
تحرير:محمد مجلي
١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٣ ص
انهيار عقار - صورة أرشيفية
لقيت شقيقتان في العقد السابع من العمر، مصرعيهما، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين، إثر انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بالإضافة للطابق الأرضي، وذلك بشارع عثمان جلال، المتفرع من شارع عرفان في حي محرم بك بوسط محافظة الإسكندرية. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية بقيادة اللواء جمال ياسين مدير الإدارة، يفيد انهيار عقار قديم مأهول بالسكان ووجود متوفيين وإصابات بين السكان.
انتقلت القيادات الأمنية وضباط ومأمور قسم شرطة محرم بك ورجال إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن العقار مكون من 3 أدوار، ورفع رجال الحماية المدنية الأنقاض وثبت وجود متوفيين، بالتحري والكشف تبين أنهما شقيقتين الأولى تبلغ من العمر 65 عاما، والثانية تبلغ من العمر 64 عاما.بالفحص والتحري تبين
انتقلت القيادات الأمنية وضباط ومأمور قسم شرطة محرم بك ورجال إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن العقار مكون من 3 أدوار، ورفع رجال الحماية المدنية الأنقاض وثبت وجود متوفيين، بالتحري والكشف تبين أنهما شقيقتين الأولى تبلغ من العمر 65 عاما، والثانية تبلغ من العمر 64 عاما.
بالفحص والتحري تبين أن العقار مكون من 3 طوابق علوية وطابق أرضي، وأن العقار انهار حتى سطح الأرض، وتم انتشال جثتين لشقيقتين، بينما تم إنقاذ 3 أشخاص آخرين بالطابق الأرضي، وتم عمل كردون أمني بمحيط العقار تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة محرم بك.
وبالعرض على النيابة تقرر انتداب لجنة هندسية لمعاينة حالة العقارات المجاورة، وسؤال مالك العقار عن وضعه القانوني والإنشائي، وسؤال المصابين إذا سمحت حالتهم، والتصريح بدفن المتوفيين.