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قرض ومنحة.. السيسي يوافق على قرارين جمهوريين

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥١ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارين جمهوريين جديدين للرئيس عبد الفتاح السيسي.
القرار الأول يحمل رقم 578 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق قرض الصرف الصحي بالفيوم، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 186 مليون يورو.والقرار الثاني يحمل رقم 642 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

فتح باب الحجز لـ1359 وحدة سكنية بمشروع «JANNA»

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لـ1359 وحدة سكنية (أرضي، أخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ6 مدن جديدة، وهي: 6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، الشروق، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.
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50 مليون جنيه من «الأوقاف» لتوفير المستلزمات الطبية

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بواجبها تجاه مواطنيها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن واجبنا جميعا مسئولين ومواطنين ومؤسسات ومجتمعا مدنيا، أن نقف وبكل ما نملك من أدوات القوة إلى جانب دولتنا العظيمة وقيادتها الحكيمة؛ لنعبر معا ببلدنا العظيم إلى بر الأمان وإلى مستقبل مشرق بإذن الله تعالى لجميع أبنائه.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تشغل 4 قطارات إضافية.. وتعدل ميعاد قطارين

أعلنت هيئة السكة الحديد، في بيان لها، أنه بدءًا من اليوم الخميس سيتم تشغيل (قطارين مكيفين) ما بين القاهرة أسيوط والعكس، وتشغيل (قطارين مميزين) ما بين القاهرة وأسيوط، والآخر ما بين سوهاج القاهرة وامتداد قطار 80 من سوهاج إلى نجع حمادي، وذلك لخدمة ركاب الوجه القبلي، فيما سيتم تعديل ميعاد قطارين مميزين ما بين القاهرة وطنطا والآخر الإسكندرية والقاهرة، لخدمة ركاب الوجه البحري ليصل إجمالي عدد القطارات العاملة على كافة خطوط الهيئة خلال الفترة الحالية بمواعيد الحظر 707 قطارات.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد، اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، على أن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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السيسي (5)

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 157 لسنة 2020، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل لعام 2020.
الرئيس-السيسى

السيسي يهنئ الطوائف المسيحية بمناسبة عيد القيامة

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، ببرقيات تهنئة لكل من نيافة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا رئيس طائفة الأرمن الكاثوليك بمصر، ونيافة المطران أشود كارون رئيس طائفة الأرمن الأرثوذكس بمصر، وذلك بمناسبة احتفال الطوائف المسيحية بمصر بعيد القيامة المجيد.
السيسي (5)

تعديل بروتوكول «كيوتو».. السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهورى رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012.
السيسي (1)

قرار جمهوري بشأن منحة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 603 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل رقم 2 لاتفاقية تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 8 أكتوبر 2019.
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