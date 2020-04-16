قرض ومنحة.. السيسي يوافق على قرارين جمهوريين

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥١ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارين جمهوريين جديدين للرئيس عبد الفتاح السيسي.

القرار الأول يحمل رقم 578 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق قرض الصرف الصحي بالفيوم، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 186 مليون يورو.والقرار الثاني يحمل رقم 642 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع

القرار الأول يحمل رقم 578 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاق قرض الصرف الصحي بالفيوم، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 186 مليون يورو.



والقرار الثاني يحمل رقم 642 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي، بشأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال، بمبلغ 550 ألف دولار.



