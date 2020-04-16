السكة الحديد تشغل 4 قطارات إضافية.. وتعدل ميعاد قطارين

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٧ ص

قطار - صورة أرشيفية

أعلنت هيئة السكة الحديد، في بيان لها، أنه بدءًا من اليوم الخميس سيتم تشغيل (قطارين مكيفين) ما بين القاهرة أسيوط والعكس، وتشغيل (قطارين مميزين) ما بين القاهرة وأسيوط، والآخر ما بين سوهاج القاهرة وامتداد قطار 80 من سوهاج إلى نجع حمادي، وذلك لخدمة ركاب الوجه القبلي، فيما سيتم تعديل ميعاد قطارين مميزين ما بين القاهرة وطنطا والآخر الإسكندرية والقاهرة، لخدمة ركاب الوجه البحري ليصل إجمالي عدد القطارات العاملة على كافة خطوط الهيئة خلال الفترة الحالية بمواعيد الحظر 707 قطارات.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات وزير النقل والمواصلات الفريق مهندس كامل الوزير، بتشغيل بعض القطارات الإضافية على خطوط الوجهين القبلي والبحري، للحد من ازدحام بعض القطارات في أوقات الذروة، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد بالتوازي مع خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات وزير النقل والمواصلات الفريق مهندس كامل الوزير، بتشغيل بعض القطارات الإضافية على خطوط الوجهين القبلي والبحري، للحد من ازدحام بعض القطارات في أوقات الذروة، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد بالتوازي مع خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا وبمناسبة عيد القيامة المجيد.



يذكر أن السكة الحديد تقدم هذه الخدمة خلال 14 ساعة فقط باليوم، وذلك من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً.



