50 مليون جنيه من «الأوقاف» لتوفير المستلزمات الطبية

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٢ ص

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بواجبها تجاه مواطنيها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن واجبنا جميعا مسئولين ومواطنين ومؤسسات ومجتمعا مدنيا، أن نقف وبكل ما نملك من أدوات القوة إلى جانب دولتنا العظيمة وقيادتها الحكيمة؛ لنعبر معا ببلدنا العظيم إلى بر الأمان وإلى مستقبل مشرق بإذن الله تعالى لجميع أبنائه.

وأضاف جمعة، في بيان له، اليوم الخميس، أنه إيمانا من وزارة الأوقاف بأن واجب الوقت هو مساعدة المحتاج ومداواة المريض، وأن هذين الجانبين برؤية شرعية ووطنية يتقدمان في الظروف الراهنة سائر مصارف الزكاة والصدقات، فإن وزارة الأوقاف قد رأت أن تُتبع التأصيل الشرعي بالتطبيق العملي، فبعد أن حولت الوزارة 50