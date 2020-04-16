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50 مليون جنيه من «الأوقاف» لتوفير المستلزمات الطبية

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٢ ص
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - صورة أرشيفية
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بواجبها تجاه مواطنيها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن واجبنا جميعا مسئولين ومواطنين ومؤسسات ومجتمعا مدنيا، أن نقف وبكل ما نملك من أدوات القوة إلى جانب دولتنا العظيمة وقيادتها الحكيمة؛ لنعبر معا ببلدنا العظيم إلى بر الأمان وإلى مستقبل مشرق بإذن الله تعالى لجميع أبنائه.
وأضاف جمعة، في بيان له، اليوم الخميس، أنه إيمانا من وزارة الأوقاف بأن واجب الوقت هو مساعدة المحتاج ومداواة المريض، وأن هذين الجانبين برؤية شرعية ووطنية يتقدمان في الظروف الراهنة سائر مصارف الزكاة والصدقات، فإن وزارة الأوقاف قد رأت أن تُتبع  التأصيل الشرعي بالتطبيق العملي، فبعد أن حولت الوزارة 50
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

فتح باب الحجز لـ1359 وحدة سكنية بمشروع «JANNA»

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لـ1359 وحدة سكنية (أرضي، أخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ6 مدن جديدة، وهي: 6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، الشروق، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تشغل 4 قطارات إضافية.. وتعدل ميعاد قطارين

أعلنت هيئة السكة الحديد، في بيان لها، أنه بدءًا من اليوم الخميس سيتم تشغيل (قطارين مكيفين) ما بين القاهرة أسيوط والعكس، وتشغيل (قطارين مميزين) ما بين القاهرة وأسيوط، والآخر ما بين سوهاج القاهرة وامتداد قطار 80 من سوهاج إلى نجع حمادي، وذلك لخدمة ركاب الوجه القبلي، فيما سيتم تعديل ميعاد قطارين مميزين ما بين القاهرة وطنطا والآخر الإسكندرية والقاهرة، لخدمة ركاب الوجه البحري ليصل إجمالي عدد القطارات العاملة على كافة خطوط الهيئة خلال الفترة الحالية بمواعيد الحظر 707 قطارات.
السيسي (5)

قرض ومنحة.. السيسي يوافق على قرارين جمهوريين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارين جمهوريين جديدين للرئيس عبد الفتاح السيسي.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد، اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، على أن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-07

تخصيص 20% من حساب إدارات الأوقاف لمساعدة متضرري كورونا

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، تخصيص 20% من حساب جميع مجالس الإدارات المرحل في 15 مارس الجاري، لبند البر وتخصيصه لمساعدة المتضررين من آثار فيروس كورونا، وذلك من أرصدة حسابات جميع مجالس الإدارات التي تزيد على 20 ألف جنيه في هذا التاريخ.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا لـ536 شخصا.. و6 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 147 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و 3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا لـ495 شخصا.. و3 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 130 حالة، إذ كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 7 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم أجنبي واحد و 6 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 130 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا لـ456 شخصا.. وحالة وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 113 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 4 أجانب و11 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 95 حالة حتى اليوم، من أصل الـ113 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
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