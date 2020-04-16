50 مليون جنيه من «الأوقاف» لتوفير المستلزمات الطبية
١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٢ ص
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بواجبها تجاه مواطنيها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن واجبنا جميعا مسئولين ومواطنين ومؤسسات ومجتمعا مدنيا، أن نقف وبكل ما نملك من أدوات القوة إلى جانب دولتنا العظيمة وقيادتها الحكيمة؛ لنعبر معا ببلدنا العظيم إلى بر الأمان وإلى مستقبل مشرق بإذن الله تعالى لجميع أبنائه.
وأضاف جمعة، في بيان له، اليوم الخميس، أنه إيمانا من وزارة الأوقاف بأن واجب الوقت هو مساعدة المحتاج ومداواة المريض، وأن هذين الجانبين برؤية شرعية ووطنية يتقدمان في الظروف الراهنة سائر مصارف الزكاة والصدقات، فإن وزارة الأوقاف قد رأت أن تُتبع التأصيل الشرعي بالتطبيق العملي، فبعد أن حولت الوزارة 50
وأضاف جمعة، في بيان له، اليوم الخميس، أنه إيمانا من وزارة الأوقاف بأن واجب الوقت هو مساعدة المحتاج ومداواة المريض، وأن هذين الجانبين برؤية شرعية ووطنية يتقدمان في الظروف الراهنة سائر مصارف الزكاة والصدقات، فإن وزارة الأوقاف قد رأت أن تُتبع التأصيل الشرعي بالتطبيق العملي، فبعد أن حولت الوزارة 50 مليون جنيه من مواردها الذاتية من باب البر لصالح مساعدة العمالة غير المنتظمة، خاصة من أضيروا في فرص عملهم جراء ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك عبر الحساب المخصص لهذا الغرض من خلال التنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة التخطيط.
وقرر وزير الأوقاف تخصيص 50 مليون جنيه أخرى من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر أيضا لحساب وزارة الصحة للمساهمة في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات، ليبلغ إجمالي ما ساهمت به الأوقاف في أزمة كورونا للدولة 100 مليون جنيه لمواجهة فيروس كورونا، وحرصها على احتواء آثاره من خلال سائر الإجراءات الاحترازية والوقائية والعلاجية التي تقدمها مؤسسات الدولة المعنية وفي مقدمتها بالطبع وزارة الصحة.
وأكد الوزير أنه من خلال هذا الإسهام سواء في مساعدة العمالة غير المنتظمة أم في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات أن الوقف في خدمة المجتمع، داعين الله عز وجل أن يرتد ثواب هذا العمل العظيم رحمة ونورا على أرواح من أيقنوا أن ما عند الله خير وأبقى، وأقفوا أموالهم أو جزءا منها على سبل الخير وخدمة المجتمع.