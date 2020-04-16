الغندور: تأييد مرتضى لهاني أبوريدة أزعج شوبير

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٧ ص

الغندور

أكد خالد الغندور، في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة "الزمالك"، أن دعم الزمالك لهاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة، يزعج أحمد شوبير المرشح المحتمل على منصب الرئيس بانتخابات الجبلاية، قائلا: "يبدو أن تأييد مرتضى منصور لأبو ريدة في سباق رئاسة اتحاد الكرة، أزعج شوبير الذي أعلن في وقت سابق نيته الترشح في انتخابات الجبلاية، وشوبير اهتم بملف تمديد عقد محمود علاء، وأصر على نفي الأمر، رغم إعلان مرتضى تجديد عقد المدافع حتى صيف 2024".

وأضاف الغندور: "شوبير فتح برنامجه أمس لتغطية أزمة النقاز بإجراء اتصال هاتفي مع اللاعب، ومداخلة هاتفية أخرى مع محاميه دون الاهتمام بسماع وجهة النظر الأخرى والخاصة بمسئولي الزمالك". وانتقد تعامل بعض وسائل الإعلام مع قضية النقاز، بعدما فتحت برامجها لمداخلات هاتفية مع اللاعب والمحامي الخاص به، دون الاهتمام