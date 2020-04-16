رياضة

الغندور: تأييد مرتضى لهاني أبوريدة أزعج شوبير

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٧ ص
الغندور
الغندور
أكد خالد الغندور، في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي" المذاع على قناة "الزمالك"، أن دعم الزمالك لهاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري المقبلة، يزعج أحمد شوبير المرشح المحتمل على منصب الرئيس بانتخابات الجبلاية، قائلا: "يبدو أن تأييد مرتضى منصور لأبو ريدة في سباق رئاسة اتحاد الكرة، أزعج شوبير الذي أعلن في وقت سابق نيته الترشح في انتخابات الجبلاية، وشوبير اهتم بملف تمديد عقد محمود علاء، وأصر على نفي الأمر، رغم إعلان مرتضى تجديد عقد المدافع حتى صيف 2024".
وأضاف الغندور: "شوبير فتح برنامجه أمس لتغطية أزمة النقاز بإجراء اتصال هاتفي مع اللاعب، ومداخلة هاتفية أخرى مع محاميه دون الاهتمام بسماع وجهة النظر الأخرى والخاصة بمسئولي الزمالك". وانتقد تعامل بعض وسائل الإعلام مع قضية النقاز، بعدما فتحت برامجها لمداخلات هاتفية مع اللاعب والمحامي الخاص به، دون الاهتمام
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ليفربول يسعى للتعاقد مع خليفة محمد صلاح

يسعى فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لتعزيز صفوف الفريق ببعض اللاعبين، حتى لا يتأثر برحيل نجومه، حيث ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أن أكثر لاعب قد يجد الريدز صعوبة في تعويض رحيله، هو النجم المصري محمد صلاح، الذي يعد على رأس أولويات ريال مدريد الإسباني وغريمه برشلونة، مؤكدة أن الفرعون المصري يقدم مستوى مذهلا مع الريدز ويمتلك قدرات فنية رائعة، لكنه لن يستمر مع الفريق إلى الأبد، لذلك يبحث مسئولو النادي عن بديل مميز لخلافة صلاح حال رحيله خلال الفترة المقبلة.
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لاتسيو: سنلجأ للقضاء في حالة إلغاء الدوري

يدرس نادي لاتسيو الإيطالي، اللجوء إلى القضاء في حالة عدم استكمال موسم 2019 -2020، بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، كما تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم. وتحدث أرتورو دياكونال المتحدث الرسمي لنادي لاتسيو لإذاعة تي إم دبليو، قائلا: "إذا لم يستكمل الموسم الجاري سينتهي الأمر في المحاكم والهيئات القضائية، وإن لم يصل الموسم إلى نتيجة طبيعية، فسيتم تدمير الموسم المقبل كذلك، لأن الأمر سينتهي في المحاكم والهيئات القضائية".
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بشكتاش وجالاتا سراي يتصارعان لضم تريزيجيه

خطف الدولي المصري، محمود حسن تريزيجيه، الأنظار بعد تألقه مع فريق أستون فيلا، خلال الفترة التي قضاها مع النادي الإنجليزي، وأصبح محط أنظار الأندية التركية، التي تصارع من أجل الحصول على خدمات اللاعب، حيث ذكر موقع "فاناتك" التركي أن جالاتا سراي يرغب في التعاقد مع تريزيجيه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، على سبيل الإعارة لمدة عام مع نية الشراء بشكل نهائي في صيف 2021. وقال التقرير، الذي نشره موقع "فاناتك"، أن الدولي المصري على رأس قائمة اهتمامات نادي بشكتاش التركي، سيتسبب في حرب بين الناديين خلال موسم الانتقالات الصيفية 2020.
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حسام حسن: لا أعلم أسباب عدم قيادتي لمنتخب مصر

تحدث حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق، في حوار لبرنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، عن حظوظه في تدريب الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة، فهو يملك كافة المقومات لتدريب الأهلي، كما أنه لديه تجارب رائعة في العمل مع أندية جماهيرية، موضحا أنه شرح للجماهير الحمراء كيفية رحيله للزمالك، وأنه تعرض لموقف لا يليق به من إدارة الأهلي، متابعا أنه لم يرحل لقيادة فريق بيراميدز من أجل المال، لكنه اكتفى بتجربته مع المصري البورسعيدي: "للأسف تعرضت لهجوم غير مبرر من إدارة المصري".
حسام-حسن

حسام حسن يروي كواليس الرحيل من الأهلي

قال حسام حسن أسطورة كرة القدم المصرية، في حوار مع برنامج "ملعب أون"، إنه لم يكن يتمنى الرحيل عن النادي الأهلي والانتقال للزمالك عام 2000، وإنه فضل العودة من أوروبا، رغم تلقيه عروضا من أندية كبرى، منها لاتسيو الإيطالي، وذلك بعد تألقه في دوري أبطال أوروبا، لكنه لبى نداء الأهلي وقتها على الفور، مضيفا: "في الوقت نفسه، هاني رمزي رفض العودة من أوروبا، رغم طلب الأهلي، ولكن التوءم تعامل بالقلب وليس العقل، وأنه حصل على راتب 40 ألف جنيه سنويا من الأهلي بعد عودته، رغم حصوله على أضعاف هذا المقابل في سويسرا، ولم يحصل على ترضية مالية".
عبد الله السعيد

مرعي يروي كواليس توقيع السعيد للزمالك

كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين، في تصريحات لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2"، كواليس توقيع عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي السابق وبيرامديز الحالي للمنافس التقليدي الزمالك، قائلا إن مرتضى منصور رئيس الزمالك، عرض عليه فكرة ضم السعيد، وإنه عقد جلسة سرية مع اللاعب، والذي طلب في البداية 50 مليون جنيه في 3 مواسم، وبعد الرجوع لمرتضى منصور تم تحديد 40 مليون جنيه في موسمين، وحدث اتصالا هاتفيا بين رئيس الزمالك وعبد الله، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل.
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أحمد حسن: انتقالي للأهلي فشل 3 مرات

كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، فشل انتقاله لصفوف النادي الأهلي 3 مرات في بداية مشواره الكروي. وقال حسن في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إنه كان قريبًا من الانتقال للشياطين الحمر، في بداية مشواره عندما كان يلعب في مركز شباب مغاغة قبل انتقاله لأسوان. وأضاف قائد منتخب مصر السابق: "تسبب مبلغ ألفي جنيه في حرمانه من ارتداء القميص الأحمر، بعدما عرض الأهلي 5 آلاف جنيه، لكن مركز شباب مغاغة طلب 7 آلاف جنيه، قبل أن يوافق أسوان على التعاقد معي مقابل 11 ألف جنيه".
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