ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إسرائيل إلى 140 حالة

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٨ ص

كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت إلى 140 وفاة، وعدد الإصابات إلى 12 ألفا و591 حالة، موضحة أن 9 آلاف و481 حالة من بين المصابين حالتهم بسيطة، و172 متوسطة، و174 خطيرة، و140 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و2624 تماثلوا للشفاء، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس. يذكر أنه وصلت إلى إسرائيل من اليابان، الأسبوع الماضي، أول شحنة من دواء "أفيجان" الذي يتم اختبار نجاحه في معالجة كورونا عند بداية تكوّن المرض، حسبما نقلت تقارير إعلامية إسرائيلية.

وصادقت وزارة الصحة الإسرائيلية، على البدء بإجراء تجارب على هذا العقار في مستشفيات هاداسا وايخيلوف وسوروكا وبوريا. وعقار "افيجان" الذي تم اختباره في اليابان بنجاح، ستتم تجربته أيضا على حوالي 80 مريضا في مستشفيات مختلفة، وهو يقلل من خطورة أعراض المرض، وعملت سفيرة إسرائيل في اليابان على نقل كميات من العقار