سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إسرائيل إلى 140 حالة

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٨ ص
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت إلى 140 وفاة، وعدد الإصابات إلى 12 ألفا و591 حالة، موضحة أن 9 آلاف و481 حالة من بين المصابين حالتهم بسيطة، و172 متوسطة، و174 خطيرة، و140 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و2624 تماثلوا للشفاء، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس. يذكر أنه وصلت إلى إسرائيل من اليابان، الأسبوع الماضي، أول شحنة من دواء "أفيجان" الذي يتم اختبار نجاحه في معالجة كورونا عند بداية تكوّن المرض، حسبما نقلت تقارير إعلامية إسرائيلية.
وصادقت وزارة الصحة الإسرائيلية، على البدء بإجراء تجارب على هذا العقار في مستشفيات هاداسا وايخيلوف وسوروكا وبوريا. وعقار "افيجان" الذي تم اختباره في اليابان بنجاح، ستتم تجربته أيضا على حوالي 80 مريضا في مستشفيات مختلفة، وهو يقلل من خطورة أعراض المرض، وعملت سفيرة إسرائيل في اليابان على نقل كميات من العقار
اقرأ المزيد
«تسميم-ترامب».. كيف -ُنقذ-رئيس أمريكا-من-الموت؟

ترامب يشيد بشيكات تحمل اسمه لمساعدة متضرري «كورونا»

من المقرر أن يتم توزيع شيكات على دافعي الضرائب الأمريكيين ضمن برنامج تحفيزي يهدف إلى مساعدة العمال المتضررين نتيجة أزمة فيروسكورونا، وستحمل تلك الشيكات اسم الرئيس دونالد ترامب، في قرار غير مسبوق، وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي خارج البيت الأبيض: "أنا واثق من أن الناس سيكونون سعداء للغاية للحصول على شيك كبير وضخم وجميل عليه اسمي"، مشيرا إلى أنه لا يعلم كيف تمت طباعة اسمه على الشيكات ، قائلا: "لا أعرف الكثير عن ذلك". يذكر أن هذه الشيكات تدفع لمرة واحدة وهي بمبلغ يصل إلى 1200 دولار لكل شخص بالغ و500 دولار لكل طفل.
البرلمان الأوروبي

البرلمان الأوروبي يبحث التعاون في مواجهة «كورونا»

يعتزم البرلمان الأوروبي عقد اجتماع، اليوم الخميس، في جلسة خاصة، لبحث استجابة مشتركة من الدول تجاه فيروس كورونا، وذلك برئاسة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، ويتوقع أن يصوت أعضاء البرلمان على مشروع قرار يتضمن دعوات لتوفير حماية أكبر لمواطني الاتحاد الأوروبي في وجه الأزمة الصحية، ومساعدة الاتحاد الأوروبي في دعم النظم الصحية للدول الأعضاء والنهوض باستراتيجية موحدة للتخلص تدريجيا من تدابير الطوارئ، وتشمل مسودة مشروع القرار أيضا انتقادات لسلوك المجر وبولندا، عضوتي الاتحاد الأوروبي، أثناء أزمة كورونا.
علم-الاتحاد-الأوروبي (2)

كورونا.. المسمار الثانى فى نعش الاتحاد الأوروبى

يوم 23 يونيو من العام 2016، كان تاريخيا للمملكة المتحدة، فهو اليوم الذى وافق فيه 51.9% من شعبها على الخروج من الاتحاد الأوروبى (البريكست)، بعد دعوات من المشككين فى وحدة أوروبا سواء الجناح اليسارى أو الجناح اليمينى، فى حين أن المؤيدين لوحدة أوروبا والذين يمتلكون شعبية سياسية قد دعوا إلى استمرار العضوية، لكن شعبيتهم لم تفدهم هذه المرة، وأخيرا أعلنت بريطانيا رسميا عن خروجها من الاتحاد الأوروبى، ذلك التكتل الذى انضمت إليه نحو 50 عاما مع 26 دولة أخرى.
حاملة-الطائرات-الفرنسية-شارل-ديجول

كورونا يُصيب 668 بحارا على متن حاملة طائرات فرنسية

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، عن إصابة 668 بحارا على متن حاملة الطائرات "شارل ديجول" بفيروس كورونا المستجد، إذ قالت الوزارة، إن الفحوص أجريت مساء أمس الثلاثاء وشملت 1767 بحارا يتبع معظمهم لطاقم "شارل ديجول" والباقون لفرقاطة مرافقة لها، أثبتت وجود 688 إصابة بالفيروس، مضيفة أن 31 بحارا من المصابين الـ688 موجودون حاليا في المستشفى العسكري بطولون، وأحدهم تحت العناية المركزة. وبدأت البحرية الفرنسية الأحد الماضي، عملية إنزال تشمل جميع أفراد طاقمي "شارل ديجول" والفرقاطة المرافقة لها لوضعهم قيد الحجر الصحي وتعقيم السفينتين ضد كورونا.
اقرأ المزيد من الأخبار
كورونا في إسرئيل

نسبة الخطر 16.3%.. ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل إلى 10505 حالات

أعلنت وزارة الصحة بالكيان الإسرائيلي، أن عدد حالات الإصابة الخطيرة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع بنسبة 16.3% خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، مع حاجة 132 حالة لأجهزة التنفس الأصطناعي بارتفاع بنسبة 6%. مشيرة إلى أن القدس المحتلة سلجت أعلى عدد من الإصابات، حيث بلغ العدد 1821 حالة، ثم ياتي بعدها بلدة بيني براك بـ1761. وقال مسؤولون في قطاع الصحة، إنه اعتبارا من اليوم السبت، يبلغ عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 10 آلاف و505 حالة، فيما شهد عدد الحالات الخطيرة قفزة كبيرة.
أفيف كوخافي

إخضاع رئيس الأركان الإسرائيلي لفحص فيروس «كورونا»

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه تم إخضاع رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأن نتيجة الفحوصات ستظهر، اليوم الأربعاء، وذلك عقب وضعه بالحجر الصحي لمدة 14 يوما، بالإضافة إلى وضع قائد الجبهة الداخلية، ورئيس هيئة العمليات بالحجر نظراَ لمخالطتهم ضابط مصاب بالفيروس، موضحة أن كوخافي، وقائد قيادة الجبهة الداخلية ورئيس هيئة العمليات قد خضعوا للحجر الصحي، بعد اجتماعهم مع ضابط تبين إصابته أمس الثلاثاء بفيروس كورونا.
نتنياهو

الاشتباه في إصابة نتنياهو بفيروس «كورونا»

أفادت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيخضع لفحص فيروس كورونا بعد إصابة مستشارة له بالفيروس. وذكرت القناة الإخبارية العبرية "13"، أن نتنياهو سيخضع للفحص، ولكن دون تحديد موعد، بعد تأكيد إصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين ربيبكا بالوش، بالفيروس بعد إصابة زوجها به، موضحة أن بالوش التقت نتنياهو وعدد من الوزراء الإسرائيليين، الخميس الماضي، لكنها نقلت عن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو حافظ على مسافة في أثناء اللقاءات.
اسرائيل

تسجيل حالتي وفاة جديدتين بـ«كورونا» في إسرائيل

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا، اليوم الأحد، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 14 شخصًا، ووفقًا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" فإن حالتي الوفاة المسجلتين اليوم كانا في التسعينات من العمر. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 3865 حالة. وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 246 حالة إصابة جديدة منذ الليلة الماضية، موضحة أن من بين المصابين بالفيروس هناك 66 في حالة خطيرة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]