البرلمان الأوروبي يبحث التعاون في مواجهة «كورونا»

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٥ ص

البرلمان الأوروبي - صورة أرشيفية

يعتزم البرلمان الأوروبي عقد اجتماع، اليوم الخميس، في جلسة خاصة، لبحث استجابة مشتركة من الدول تجاه فيروس كورونا، وذلك برئاسة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، ويتوقع أن يصوت أعضاء البرلمان على مشروع قرار يتضمن دعوات لتوفير حماية أكبر لمواطني الاتحاد الأوروبي في وجه الأزمة الصحية، ومساعدة الاتحاد الأوروبي في دعم النظم الصحية للدول الأعضاء والنهوض باستراتيجية موحدة للتخلص تدريجيا من تدابير الطوارئ، وتشمل مسودة مشروع القرار أيضا انتقادات لسلوك المجر وبولندا، عضوتي الاتحاد الأوروبي، أثناء أزمة كورونا.

ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي في الجلسة عبر الإنترنت وسيدلي الجميع بأصواتهم عبر البريد الإلكتروني. وسبق أن أعلن ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي، أنه سوف يتم تحويل مقر البرلمان، في ستراسبورج بشرق فرنسا، لمركز لعلاج المصابين بفيروس كورونا. وكتب ساسولي تغريدة قال فيها: "نريد