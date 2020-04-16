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البرلمان الأوروبي يبحث التعاون في مواجهة «كورونا»

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٥ ص
البرلمان الأوروبي - صورة أرشيفية
البرلمان الأوروبي - صورة أرشيفية
يعتزم البرلمان الأوروبي عقد اجتماع، اليوم الخميس، في جلسة خاصة، لبحث استجابة مشتركة من الدول تجاه فيروس كورونا، وذلك برئاسة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، ويتوقع أن يصوت أعضاء البرلمان على مشروع قرار يتضمن دعوات لتوفير حماية أكبر لمواطني الاتحاد الأوروبي في وجه الأزمة الصحية، ومساعدة الاتحاد الأوروبي في دعم النظم الصحية للدول الأعضاء والنهوض باستراتيجية موحدة للتخلص تدريجيا من تدابير الطوارئ، وتشمل مسودة مشروع القرار أيضا انتقادات لسلوك المجر وبولندا، عضوتي الاتحاد الأوروبي، أثناء أزمة كورونا.
ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي في الجلسة عبر الإنترنت وسيدلي الجميع بأصواتهم عبر البريد الإلكتروني. وسبق أن أعلن ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي، أنه سوف يتم تحويل مقر البرلمان، في ستراسبورج بشرق فرنسا، لمركز لعلاج المصابين بفيروس كورونا. وكتب ساسولي تغريدة قال فيها: "نريد
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«تسميم-ترامب».. كيف -ُنقذ-رئيس أمريكا-من-الموت؟

ترامب يشيد بشيكات تحمل اسمه لمساعدة متضرري «كورونا»

من المقرر أن يتم توزيع شيكات على دافعي الضرائب الأمريكيين ضمن برنامج تحفيزي يهدف إلى مساعدة العمال المتضررين نتيجة أزمة فيروسكورونا، وستحمل تلك الشيكات اسم الرئيس دونالد ترامب، في قرار غير مسبوق، وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي خارج البيت الأبيض: "أنا واثق من أن الناس سيكونون سعداء للغاية للحصول على شيك كبير وضخم وجميل عليه اسمي"، مشيرا إلى أنه لا يعلم كيف تمت طباعة اسمه على الشيكات ، قائلا: "لا أعرف الكثير عن ذلك". يذكر أن هذه الشيكات تدفع لمرة واحدة وهي بمبلغ يصل إلى 1200 دولار لكل شخص بالغ و500 دولار لكل طفل.
كورونا في إسرئيل

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إسرائيل إلى 140 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت إلى 140 وفاة، وعدد الإصابات إلى 12 ألفا و591 حالة، موضحة أن 9 آلاف و481 حالة من بين المصابين حالتهم بسيطة، و172 متوسطة، و174 خطيرة، و140 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و2624 تماثلوا للشفاء، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس. يذكر أنه وصلت إلى إسرائيل من اليابان، الأسبوع الماضي، أول شحنة من دواء "أفيجان" الذي يتم اختبار نجاحه في معالجة كورونا عند بداية تكوّن المرض، حسبما نقلت تقارير إعلامية إسرائيلية.
علم-الاتحاد-الأوروبي (2)

كورونا.. المسمار الثانى فى نعش الاتحاد الأوروبى

يوم 23 يونيو من العام 2016، كان تاريخيا للمملكة المتحدة، فهو اليوم الذى وافق فيه 51.9% من شعبها على الخروج من الاتحاد الأوروبى (البريكست)، بعد دعوات من المشككين فى وحدة أوروبا سواء الجناح اليسارى أو الجناح اليمينى، فى حين أن المؤيدين لوحدة أوروبا والذين يمتلكون شعبية سياسية قد دعوا إلى استمرار العضوية، لكن شعبيتهم لم تفدهم هذه المرة، وأخيرا أعلنت بريطانيا رسميا عن خروجها من الاتحاد الأوروبى، ذلك التكتل الذى انضمت إليه نحو 50 عاما مع 26 دولة أخرى.
حاملة-الطائرات-الفرنسية-شارل-ديجول

كورونا يُصيب 668 بحارا على متن حاملة طائرات فرنسية

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، عن إصابة 668 بحارا على متن حاملة الطائرات "شارل ديجول" بفيروس كورونا المستجد، إذ قالت الوزارة، إن الفحوص أجريت مساء أمس الثلاثاء وشملت 1767 بحارا يتبع معظمهم لطاقم "شارل ديجول" والباقون لفرقاطة مرافقة لها، أثبتت وجود 688 إصابة بالفيروس، مضيفة أن 31 بحارا من المصابين الـ688 موجودون حاليا في المستشفى العسكري بطولون، وأحدهم تحت العناية المركزة. وبدأت البحرية الفرنسية الأحد الماضي، عملية إنزال تشمل جميع أفراد طاقمي "شارل ديجول" والفرقاطة المرافقة لها لوضعهم قيد الحجر الصحي وتعقيم السفينتين ضد كورونا.
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ديفيد ماريا ساسولي

تحويل مقر البرلمان الأوروبي لعلاج مصابي «كورونا»

أعلن ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنه سوف يتم تحويل مقر البرلمان، في ستراسبورج بشرق فرنسا، لمركز لعلاج المصابين بفيروس كورونا، قائلا: "نريد أن نكون مع المدينة التي تستضيف مقر البرلمان ومواطنيها في هذا الوقت الصعب"، ومن المتوقع أن يعقد البرلمان جلسات محدودة، في مقره البديل في بروكسل أو عبر شبكة الانترنت، حتى سبتمبر المقبل، فيما قال مصدر بالبرلمان إنه سيتم تخصيص جزء من المقر للسلطات الفرنسية لاستخدامها كمركز اختبار، حيث سوف يتم تزويده بأسرة للمرضى بجانب منطقة مخصصة للاستشارات.
الاتحاد الاوروبي

وزراء أوروبيون يلتقون عبر الفيديو لبحث أزمة «كورونا»

يعقد وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي ووزراء العدل مؤتمرين منفصلين عبر الفيديو اليوم الإثنين يركزان على آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على أوروبا، وسيناقش وزراء العدل الإجراءات القانونية الجديدة التي تم اتخاذها للتعامل مع الوباء، وكذلك الوضع في السجون بسبب خطر تفشي المرض، ومن المرجح أن يناقشوا استجابة المجر المثيرة للجدل بشأن الوباء، الذي منح رئيس الوزراء فيكتور أوربان سلطات كاسحة دون موعد محدد لنهايتها، وردت المجر بقوة ضد انتقادات الشركاء بالاتحاد الأوروبي بشأن مشروع قانون الطوارئ الجديد، الذي قد يسمح لأوربا بالحكم لأجل غير مسمى.
منظمة السياحة العالمية

السياحة العالمية تطلق «ابقوا بالمنزل لنسافر غدا»

أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "ابقوا بالمنزل اليوم.. لنسافر غدا"، لحث الجميع حول العالم للبقاء فى المنزل منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأرواح من الاصابة، وغيرت المنظمة شعارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من الشعار القديم الذى يدعوا للسفر إلى الشعار الجديد "سافر غدا". ووجهت منظمة السياحة العالمية نداء للجميع بالتزام المنازل حفاظا على الارواح، حيث قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية :"إلزموا دياركم الآن – لكن سافروا غدا!".
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

مئات الأطباء يقاضون رئيس وزراء فرنسا بسبب «كورونا»

رفع 600 طبيب فرنسى دعوى قضائية ضد رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة أجنيس بوزين، يتهمونهم بالتقصير في اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الوقت المناسب، ورفع الأطباء الدعوى ضد رئيس الحكومة ووزيرة الصحة التي استقالت من منصها، في شهر فبراير الماضي، أمام محكمة العدل الجمهورية المختصة فى محاكمة كبار المسؤولين، متهمين فيليب وبوزين بالكذب، والامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا في الوقت المناسب، رغم معرفتهما بخطورة الفيروس، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام فرنسية.
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