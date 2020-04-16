ترامب يشيد بشيكات تحمل اسمه لمساعدة متضرري «كورونا»

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية

من المقرر أن يتم توزيع شيكات على دافعي الضرائب الأمريكيين ضمن برنامج تحفيزي يهدف إلى مساعدة العمال المتضررين نتيجة أزمة فيروسكورونا، وستحمل تلك الشيكات اسم الرئيس دونالد ترامب، في قرار غير مسبوق، وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي خارج البيت الأبيض: "أنا واثق من أن الناس سيكونون سعداء للغاية للحصول على شيك كبير وضخم وجميل عليه اسمي"، مشيرا إلى أنه لا يعلم كيف تمت طباعة اسمه على الشيكات ، قائلا: "لا أعرف الكثير عن ذلك". يذكر أن هذه الشيكات تدفع لمرة واحدة وهي بمبلغ يصل إلى 1200 دولار لكل شخص بالغ و500 دولار لكل طفل.

وأكد ترامب أن اقتصاد بلاده سيتعافى سريعًا بعد انتهاء أزمة كورونا، في بلاد، قائلا "إن خطط إعادة فتح البلاد مرة أخرى، ستكون جاهزة قريبًا"، لافتا إلى أنه سيتحدث مع حكام الولايات، ويستمع إليهم، ولاستعداد ولاياتهم لإعادة الفتح. من ناحية أخرى، أوضح ترامب، أن قراره تعليق تمويل منظمة الصحةالعالمية، مستمر حتى