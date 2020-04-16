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الصين تسجل 46 إصابة جديدة بـ«كورونا» دون وفيات

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٢ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
سجلت الصين 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات إلى 82 ألفا و341 حالة. وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية عبر حسابها على موقع "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أن من بين الإصابات الأحدث، هناك 34 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ولم تسجل، أمس الأربعاء، أي حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى ارتفاع عدد من تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات إلى 77 ألفا و892 شخصا. وأمس سجلت الصين حالة وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و342 حالة وفاة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أجرى، أمس، اتصالا هاتفيا مع مدير مكتب الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني يانج جيتشي. وشدد بومبيو، على الحاجة إلى الشفافية الكاملة وتبادل المعلومات لمكافحة جائحة فيروس كورونا ومنع تفشي المرض في المستقبل، وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية. وأشار
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الكنيست

إحالة تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الكنيست

أحال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، رسميا المهمة الصعبة لتشكيل الحكومة الجديدة إلى البرلمان، اليوم الخميس، ما يضع نواب الكنيست أمام مسؤولياتهم لتجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة، وذلك بعدما فشل بيني جانتس زعيم تحالف "أزرق أبيض"، والذي كان مكلفا بتشكيل الحكومة، في مهمته قبل الموعد النهائي الممنوح له لذلك، أمس الأربعاء. وقال ريفلين، في بيان: "آمل أن يتمكن نواب الكنيست من تكوين أغلبية بطريقة تسمح بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وتجنب الذهاب إلى انتخابات رابعة".
كورونا والحجر الصحي (14)

خبراء: بريطانيا تصل إلى ذروة تفشي وباء كورونا

أعلن خبراء إنه يبدو أن بريطانيا تصل إلى ذروة تفشي فيروس كورونا وذلك مع وجود مؤشر على تسطيح منحنى عدد الإصابات الجديدة، وذكرت صحيفة "الإندبندنت"، في تقرير لها، أنه رغم ذلك شدد كبير المسئولين الطبيين في بريطانيا كريس وايتي، على أنه سيكون من المبكر للغاية رفع قيود الحظر على الأنشطة الاجتماعية دون المخاطرة بتجدد تفشي الفيروس القاتل، مضيفة أنه من المتوقع أن يمدد الوزراء القيود حتى، 7 مايو المقبل، في اجتماع سيعقد في وقت لاحق اليوم، عندما يطلعهم البروفيسور وايتي، وكبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية السير باتريك فالانس، تفاصيل الوضع.
جوتيريش

الأمم المتحدة: اللقاح وحده ينقذ العالم من كورونا

حثت الأمم المتحدة دول العالم على السعي جاهدة للتوصل إلى لقاح ينقذ ملايين الأرواح، مع تجديد الحذر والقلق على القارة السمراء من تغول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو شاركت فيه حوالي 50 دولة إفريقية أعضاء في المنظمة، مساء أمس الأربعاء، إن "وحده لقاحا آمنا وفعالا، يسمح للعالم بالشعور بعودة الحياة إلى طبيعتها على صعيد وباء كوفيد-19 آملا أن يتوافر قبل نهاية السنة"، متابعا: "لقاحا كهذا سينقذ ملايين الأرواح ومليارات لا تحصى من الدولارات".
ترامب (2)

بعد خسائر كورونا.. الإمبراطورية الأمريكية تدخل دائرة الخطر

حالة من التخبط يعيشها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى ظل أزمة كورونا الكارثية التى تجتاح العالم بسرعة رهيبة، مخلفة عددا كبيرا من الإصابات والوفيات، إذ لا يزال الرجل الأول فى البيت الأبيض يكابر بين الحين والآخر، مقللا من حجم تلك الكارثة، بل كثيرا لا يعترف بها من الأساس، رغم تسجيل الولايات المتحدة أعلى حصيلة وفيات فى العالم بعد أن أظهرت الإحصائيات الأخيرة وفاة أكثر من 20 ألف شخص، محققة أعلى معدل وفاة يومى بتجاوزها 2000 حالة.
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كوريا - كورونا

الصين تسجل رقما قياسا من مصابي «كورونا» الوافدين

أعلنت الصين، اليوم الأحد، عن 97 إصابة وافدة من الخارج بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة منذ أوائل مارس وبدء تسجيل هذه الإصابات "المستوردة"، وتمت السيطرة على الوباء في جميع أنحاء البلاد بشكل عام باستثناء إصابتين محليتين تم تسجيلها من قبل وزارة الصحة، لكن السلطات تخشى موجة تفشٍ جديدة مصدرها هذه المرة مصابون وافدون من الخارج، ولمواجهة هذه الظاهرة، أغلقت الصين حدودها في نهاية شهر مارس الماضي أمام جميع الأجانب تقريبا، وبذلك تكون الحالات المستوردة الجديدة بشكل أساسي نتيجة عودة صينيين إلى بلادهم.
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الصين تسجل 3 وفيات و46 إصابة جديدة بوباء «كورونا»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم السبت، عن تسجيل 3 حالات وفاة و46 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بينها 42 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و341 وفاة و82 ألفا و132 إصابة حتى نهاية يوم أمس الجمعة، مضيفة أن جميع حالات الوفيات كانت في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين، وأن حالات الإصابة المحلية جاءت بواقع 3 حالات في مقاطعة قوانجدونج وحالة رابعة في مقاطعة هيلونججيانج، فيما رفعت الحالات الوافدة الجديدة المسجلة، أمس، وعددها 42 حالة إجمالي الحالات الوافدة إلى 1183 حالة.
فيتنام - كورونا

فيتنام تستأنف حركة الطيران بعد احتواء وباء «كورونا»

قررت السلطات في فيتنام استئناف حركة الطيران الداخلية، بدءًا من الخميس المقبل، بعد انتهاء فترة الإغلاق التي قررتها الحكومة لمدة 15 يوما، وأعلنت شركتا "بامبو إيرويز وفيتجيت إير" الخاصتان، أنهما ستعودان إلى تسيير الرحلات المحلية لكن بشكل تدريجي، وكانت السلطات في البلد الآسيوي قد قررت وقف الرحلات المحلية أواخر مارس الماضي، وفرضت قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، ويبدو أن جهود احتواء المرض في جارة الصين أتت بثمار رائعة، حيث تعد فيتنام واحدة من أقل دول العالم تضررا من الوباء، مسجلة 257 إصابة من دون أي حالات وفاة.
كورونا والحجر الصحي (9)

حالتا وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في الصين

سجلت الصين حالتي وفاة إضافيتين و63 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ذكرت السلطات الصحية الصينية، اليوم الخميس، أن من بين الحالات الـ63 الجديدة، 61 حالة لوافدين، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا الفيروس في بؤرة تفشي الفيروس بالعالم، إلى 3 آلاف و335 حالة وفاة و81 ألفا و865 إصابة مؤكدة. من ناحية أخرى، أعلن مدير لجنة التعليم في مدينة شنجهاي الصينية، اليوم، أنه سيسمح باستئناف الدراسة للسنوات النهائية في المدارس الإعدادية والثانوية في 27 أبريل الجاري.
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