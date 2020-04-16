الصين تسجل 46 إصابة جديدة بـ«كورونا» دون وفيات

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٢ ص

كورونا - صورة أرشيفية

سجلت الصين 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات إلى 82 ألفا و341 حالة. وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية عبر حسابها على موقع "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أن من بين الإصابات الأحدث، هناك 34 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ولم تسجل، أمس الأربعاء، أي حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى ارتفاع عدد من تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات إلى 77 ألفا و892 شخصا. وأمس سجلت الصين حالة وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و342 حالة وفاة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أجرى، أمس، اتصالا هاتفيا مع مدير مكتب الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني يانج جيتشي. وشدد بومبيو، على الحاجة إلى الشفافية الكاملة وتبادل المعلومات لمكافحة جائحة فيروس كورونا ومنع تفشي المرض في المستقبل، وفقا لما جاء على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية. وأشار