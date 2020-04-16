فلسطين: إسرائيل تستغل أزمة «كورونا» لترسيخ احتلالها

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٣ ص

الوزير رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة - صورة أرشيفية

أكد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور ، أن إسرائيل تستمر باستغلال تركيز المجتمع الدولي على ظروف الحياة والموت التي فرضها وباء "كورونا"، لترسيخ احتلالها غير القانوني، وتعزيز خطط الضم، وتصعيد إجراءاتها القمعية ضد الفلسطينيين من غارات واعتقالات وهدم، جاء ذلك في رسائل بعثها منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "جمهورية الدومينيكان"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، انتهاكات حقوق الإنسان وارتكابها الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، حتى في ظل تفشي كورونا.

وأضاف منصور، في رسائله، أن إسرائيل قامت بهدم أو الاستيلاء على 47 منزلا فلسطينيا، وأجرت 267 عملية اعتقال، و238 غارة، وقتلت 3 فلسطينيين وجرحت 52 آخرين، إلى جانب إرهاب المستوطنين المتطرفين. وعبر عن امتنانه للتصريحات القوية الصادرة مؤخرا من دول حول العالم، بما في ذلك الدول العربية والأوروبية، والتي أكدت