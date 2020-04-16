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فلسطين: إسرائيل تستغل أزمة «كورونا» لترسيخ احتلالها

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٣ ص
الوزير رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة - صورة أرشيفية
الوزير رياض منصور المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة - صورة أرشيفية
أكد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور ، أن إسرائيل تستمر باستغلال تركيز المجتمع الدولي على ظروف الحياة والموت التي فرضها وباء "كورونا"، لترسيخ احتلالها غير القانوني، وتعزيز خطط الضم، وتصعيد إجراءاتها القمعية ضد الفلسطينيين من غارات واعتقالات وهدم، جاء ذلك في رسائل بعثها منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "جمهورية الدومينيكان"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، انتهاكات حقوق الإنسان وارتكابها الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، حتى في ظل تفشي كورونا.
وأضاف منصور، في رسائله، أن إسرائيل قامت بهدم أو الاستيلاء على 47 منزلا فلسطينيا، وأجرت 267 عملية اعتقال، و238 غارة، وقتلت 3 فلسطينيين وجرحت 52 آخرين، إلى جانب إرهاب المستوطنين المتطرفين. وعبر عن امتنانه للتصريحات القوية الصادرة مؤخرا من دول حول العالم، بما في ذلك الدول العربية والأوروبية، والتي أكدت
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فيروس- كورونا (3)

الكويت: لا غُسل للمتوفيين بفيروس «كورونا»

أكد مدير إدارة شؤون الجنائز في البلدية الكويتية الدكتور فيصل الكندري، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنه لا تغسيل للمتوفي جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "نتعامل مع جثمان المتوفي بوباء كورونا على خطين، الأول الخط الشرعي، والثاني الصحي، وبالتنسيق مع وزارة الصحة الكويتية، يتم استقبال الجثث المصابة بالفيروس، محفوظة في أكياس خاصة لا تفتح احترازيا، حفاظا على سلامة المغسلين، وتكون الأكياس محكمة الإغلاق، ويتم تيميمة (التيمم) الجثمان، دون غُسل بناء على توصيات وزارة الصحة الكويتية، ثم الصلاة عليه".
الطيران-الاماراتى

الإمارات تجلي رعايا 7 دول عالقين بجزيرة سقطري

أجلت الإمارات 11 مواطنا من رعايا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب إفريقيا وهولندا وسويسرا، كانوا عالقين في جزيرة سقطرى اليمنية أثناء زيارتها للسياحة ونقلتهم إلى الإمارات، وقال خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، إن الرعايا كانوا في رحلة سياحية، منذ شهر مارس الماضي، إلى جزيرة سقطرى وتم إلغاء رحلة عودتهم نظرا للقيود التي فرضت بسبب وباء كورونا، متابعا: "تم اجلاء الرعايا تماشيا مع الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في إطار تضامنها مع جميع الدول المتضررة من كورونا وتسهيل عمليات إعادتهم لبلادهم".
كورونا - إسرائيل

ارتفاع إصابات فيروس كورونا في إسرائيل لـ12501 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 12501 حالة، إذ ذكرت الوزارة مساء أمس الأربعاء، أن عدد الوفيات بالمرض في إسرائيل، قد ارتفع إلى 130 حالة طبقا لموقع روسيا اليوم. ووصلت إلى إسرائيل كميات كبيرة من عقار«هيدروكسي كلوروكين»، الذي يستخدم لعلاج الملاريا والذي أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال يعقوب موران جلعاد، وهو عضو في فريق إدارة الأوبئة بوزارة الصحة الإسرائيلية: «بسبب الحماس الزائد، اتخذت الحكومة قرارا بتخزين العقار».
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33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 33 حالة جديدة تحمل فيروس كورونا، إثر تحليل عينات من مسحات أخذت من 722 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 780 حالة مؤكدة، من أصل 13137 تحليلا، إذ قالت الوزارة إنها سجلت وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 35 حالة، مضيفه أنها فرضت الحجر المنزلي على قرابة 3500 شخص بين المخالطين للحالات المؤكدة، موضحة أن تطور الوضع الوبائي يوضح الانتشار السريع للمرض بعدة مناطق من البلاد، وفقا لروسيا اليوم.
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كورونا في إسرئيل

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إسرائيل إلى 140 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت إلى 140 وفاة، وعدد الإصابات إلى 12 ألفا و591 حالة، موضحة أن 9 آلاف و481 حالة من بين المصابين حالتهم بسيطة، و172 متوسطة، و174 خطيرة، و140 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و2624 تماثلوا للشفاء، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس. يذكر أنه وصلت إلى إسرائيل من اليابان، الأسبوع الماضي، أول شحنة من دواء "أفيجان" الذي يتم اختبار نجاحه في معالجة كورونا عند بداية تكوّن المرض، حسبما نقلت تقارير إعلامية إسرائيلية.
اعتقال ابوطير

«حماس» تندد باعتقال إسرائيل نائبًا عنها في الضفة

نددت حركة المقاومة الإسلامية في غزة"حماس" باعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي نائبا عنها في المجلس التشريعي الفلسطيني من الضفة الغربية. وقالت الحركة، إن قوات الجيش اعتقلت من محافظة "رام الله والبيرة" النائب في المجلس التشريعي عن مدينة القدس محمد أبو طير بعد اقتحام منزله. وأشار البيان إلى أن إسرائيل أبعدت أبو طير عن مدينة القدس في أكتوبر عام 2011، وتعرض بعدها للاعتقال الإداري عدة مرات، علمًا بأنه أمضى نحو 30 عامًا من عمره في سجون إسرائيل. وباعتقال أبو طير يرتفع عدد النواب المعتقلين في سجون إسرائيل إلى ست نواب منهم ثلاثة عن حركة حماس.
فيروس كورونا

إسرائيل تسجل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة فى حكومة الاحتلال الاسرائيلى، اليوم الأحد تسجيل 240 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 8258.
حركة-حماس

حماس ترفض أي مقايضة مع إسرائيل بشأن احتياجات كورونا

رفضت حركة حماس، اليوم الخميس، أي محاولة من إسرائيل لفرض مقايضة مقابل توريد احتياجات مواجهة فيروس كورونا لقطاع غزة. وصرح الناطق باسم حماس حازم قاسم بحسب وكالة الأنباء الألمانية، بأن إسرائيل التي تحاصر قطاع غزة تتحمل المسؤولية عن تداعيات أي تفشي للفيروس فيه، معتبرا أن إسرائيل "ترتكب جريمة مركبة باستمرار الحصار على غزة لسنوات طويلة، وازداد الأمر صعوبة مع تفشي فيروس كورونا ولا يمكن لها فرض أي مقايضة". ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأربعاء، عن وزير الدفاع نفتالي بينت قوله، إن أي نقاش حول احتياجات إنسانية لصالح غزة يجب أن يشمل احتياجات إسرائيل.
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