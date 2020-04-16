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فتح باب الحجز لـ1359 وحدة سكنية بمشروع «JANNA»

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ ص
عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية
عاصم الجزار وزير الإسكان - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لـ1359 وحدة سكنية (أرضي، أخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ6 مدن جديدة، وهي: 6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، الشروق، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.
وأوضح الجزار، في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقيمته 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفوري.وأشار إلى أن شروط الطرح، وأسلوب وإجراءات الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون
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50 مليون جنيه من «الأوقاف» لتوفير المستلزمات الطبية

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بواجبها تجاه مواطنيها في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن واجبنا جميعا مسئولين ومواطنين ومؤسسات ومجتمعا مدنيا، أن نقف وبكل ما نملك من أدوات القوة إلى جانب دولتنا العظيمة وقيادتها الحكيمة؛ لنعبر معا ببلدنا العظيم إلى بر الأمان وإلى مستقبل مشرق بإذن الله تعالى لجميع أبنائه.
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السكة الحديد تشغل 4 قطارات إضافية.. وتعدل ميعاد قطارين

أعلنت هيئة السكة الحديد، في بيان لها، أنه بدءًا من اليوم الخميس سيتم تشغيل (قطارين مكيفين) ما بين القاهرة أسيوط والعكس، وتشغيل (قطارين مميزين) ما بين القاهرة وأسيوط، والآخر ما بين سوهاج القاهرة وامتداد قطار 80 من سوهاج إلى نجع حمادي، وذلك لخدمة ركاب الوجه القبلي، فيما سيتم تعديل ميعاد قطارين مميزين ما بين القاهرة وطنطا والآخر الإسكندرية والقاهرة، لخدمة ركاب الوجه البحري ليصل إجمالي عدد القطارات العاملة على كافة خطوط الهيئة خلال الفترة الحالية بمواعيد الحظر 707 قطارات.
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قرض ومنحة.. السيسي يوافق على قرارين جمهوريين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارين جمهوريين جديدين للرئيس عبد الفتاح السيسي.
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طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد، اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود بالقاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، على أن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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وزير الإسكان يوجه بتجهيز أراضي لإنشاء 250 ألف وحدة جديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء 250 ألف وحدة سكنية جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعي، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، بالمحافظات والمدن الجديدة.
مشروع سكن مصر

14 أبريل.. تسليم 1296 وحدة بـ«سكن مصر» في القاهرة الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم 14 أبريل الجاري، في تسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها، وتشمل 1296 وحدة سكنية، بالمرحلتين الأولى والثانية بالمشروع.
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تنفيذ 240 ألف وحدة سكنية في 357 منطقة عشوائية

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، مؤكدا ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء من باقي مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، من أجل القضاء على ظاهرة المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى الدولة المصرية.
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5 أبريل.. تسليم 96 وحدة سكنية بـ«JANNA» العبور

صرح عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم السبت، بأن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ يوم 5 أبريل المقبل، في تسليم 96 وحدة سكنية (4 عمارات)، بمشروع "JANNA"، للإسكان الفاخر للفائزين بها بمدينة العبور. وقال المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 23، يوم 5 أبريل، ووحدات العمارة رقم 24 يوم الإثنين 6 أبريل، ووحدات العمارة رقم 25 يوم 7 أبريل، ووحدات العمارة رقم 26 يوم 8 أبريل.
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