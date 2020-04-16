البورصة تهبط بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يتراجع

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٩ ص

البورصة - صورة أرشيفية

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و212 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 1090 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 1083 نقطة.

واختتمت مؤشرات البورصة، تعاملات جلسات، أمس الأربعاء، على أداء متباين للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.468 مليار جنيه ليسجل مستوى نحو 558.336 مليار جنيه. وسجلت إجمالي التعاملات قيم تداول مرتفعة بلغت 975 مليون جنيه، بمخطط سيولة 38% للشراء، بحجم تداول 269 مليون سهم من