في عيد ميلاد «روجينا».. لماذا انفصلت عن أشرف زكي؟

تحرير:إسراء سليمان ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٠ ص

روجينا - صورة أرشيفية

من الواضح أن شهر أبريل يحتفي بمولد مجموعة من الفنانين البارزين، فأمس كانت ذكرى ميلاد الفنانة القديرة أمينة رزق، واليوم تحتفل الفنانة روجينا بعيد ميلادها الـ50، إذ ولدت في 16 أبريل 1970، وحصلت على بكالوريوس «المعهد العالي للفنون المسرحية»، وفي فترة التسعينات، بدأت أول مشوارها الفني، خلال بعض المشاركات الصغيرة في الأعمال التليفزيونية، وفي عام 1994 ظهرت بشكل قوي في مسلسل "العائلة"، وخلال 20 عاما، تمكنت من الحصول على أدوار البطولة، ومازلت تجني ثمار مشوارها الفني حتى الآن.

تزوجت في بداية مشوارها وهي بسن صغير، من أستاذها بالمعهد، المخرج أشرف زكي، ولديها ابنتان مايا ومريم، وبعد دورها في مسلسل "العائلة" انطلقت بشكل كبير، وشاركت في فيلم المصير بدور "سلمى"، وفي 48 ساعة في إسرائيل بدور "سوزي"، وغيرها من الأعمال السينمائية التي كان آخرها "حرب كرموز". وبالنسبة للأعمال التليفزيونية،