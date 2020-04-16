وفيات كورونا اليومية في أمريكا تتجاوز 2600 حالة وفاة

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية

أعلنت جامعة "هوبكنز" الأمريكية، اليوم الخميس، عن تسجيل الولايات المتحدة 2600 وفاة في 24 ساعة فقط، وهو أكبر معدل يومي للوفيات سجله العالم حتى الآن، وتكرر سيناريو إسبانيا مع الولايات المتحدة، فقد سجلت إسبانيا، أمس الأربعاء، أعلى حصيلة يومية للإصابات في تاريخ البلاد (1220 إصابة جديدة)، بعد يوم واحد من قرارات تخفيف إجراءات العزل، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 88 ألفا و201 حالة، وسط تحذيرات من الصحة العالمية بأن العالم لم يصل بعد إلى ذروة تفشي فيروس كورونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة تفشي وباء فيروس كورونا، قائلا: "غدا سيكون يوما عظيما، سنتحدث مع حكام الولايات وستكون لدينا معلومات عن بعض عمليات إعادة فتح الاقتصاد في عدد من الولايات". وأكد ترامب اعتزامه فتح بعض الولايات قبل 1 مايو المقبل،