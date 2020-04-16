سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

وفيات كورونا اليومية في أمريكا تتجاوز 2600 حالة وفاة

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
أعلنت جامعة "هوبكنز" الأمريكية، اليوم الخميس، عن تسجيل الولايات المتحدة 2600 وفاة في 24 ساعة فقط، وهو أكبر معدل يومي للوفيات سجله العالم حتى الآن، وتكرر سيناريو إسبانيا مع الولايات المتحدة، فقد سجلت إسبانيا، أمس الأربعاء، أعلى حصيلة يومية للإصابات في تاريخ البلاد (1220 إصابة جديدة)، بعد يوم واحد من قرارات تخفيف إجراءات العزل، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 88 ألفا و201 حالة، وسط تحذيرات من الصحة العالمية بأن العالم لم يصل بعد إلى ذروة تفشي فيروس كورونا.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة تفشي وباء فيروس كورونا، قائلا: "غدا سيكون يوما عظيما، سنتحدث مع حكام الولايات وستكون لدينا معلومات عن بعض عمليات إعادة فتح الاقتصاد في عدد من الولايات". وأكد ترامب اعتزامه فتح بعض الولايات قبل 1 مايو المقبل،
اقرأ المزيد
كورونا والحجر الصحي (8)

وفيات كورونا في أمريكا تقترب من الـ30 ألفا

أكد إحصاء أعدته وكالة أنباء "رويترز"، أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فيروس كورونا، اقترب من 30 ألفا اليوم الأربعاء، وذلك بعد زيادة كبيرة في عدد الوفيات اليومية. وطبقا لـ "رويترز"، فقد سجلت الولايات المتحدة 2364 حالة وفاة أمس الثلاثاء، وهو ما يفوق بكثير عدد وفيات 10 أبريل الذي بلغ 2069. وبلغت الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء 29751 بزيادة 1305 مع عدم إعلان الكثير من الولايات وفياتها بعد، فيما تجاوزت حالات الإصابة بأنحاء البلاد 615 ألفا وفي العالم مليوني حالة.
البنتاجون

البنتاجون يستبعد وجود مؤامرة حول نشأة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن معلوماته الاستخباراتية تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، نشأ في ظروف طبيعية على الأرجح، لكن تعذر تأكيد ذلك بشكل قاطع بعد. وردا على طلب التعليق على الافتراضات التي تقول إن الفيروس صنع في مختبر صيني، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي، أمس الثلاثاء، إن "هناك شائعات ومزايدات كثيرة في مختلف وسائل الإعلام والمدونات، ولدينا معلومات استخباراتية كثيرة للنظر فيها، وحتى هذه اللحظة لم نتوصل إلى استنتاج، لكن الأدلة تشير إلى أنه طبيعي، وعموما لا يمكننا الجزم حتى الآن".
ترامب

«اسم ترامب» يعطل معونات عشرات الملايين من الأمريكيين

أمرت وزارة الخزانة الأمريكية بطبع اسم الرئيس دونالد ترامب على الشيكات التي تنوي هيئة الإيرادات الداخلية إرسالها لعشرات الملايين من الأميركيين كمعونات، وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن قرار وزارة الخزانة سيؤخر تسليم تلك الشيكات لعدة أيام، في ظروف صعبة يعيشها قطاع كبير من الأمريكيين، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بالإدارة لم تسمهم، إن الشيكات التي سيتم إرسالها بقيمة 1200 دولار للشيك الواحد، ستحمل اسم دونالد ترامب، تأتي هذه المبالغ في إطار حزمة تبلغ 2.3 تريليون دولار أقرت الشهر الماضي، للتخفيف من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد على السكان.
مايك بومبيو

بومبيو يتهم الصين بالتأخر في تقديم معلومات للعالم عن كورونا

جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك يومبيو اتهام الصين، وحزبها الشيوعي، بعدم تقديم معلومات كافية مبكرا للمجتمع الدولي عن وباء كورونا، معربا عن أسفه لذلك، بحسب "روسيا اليوم". وقال في تصريح لصحيفة بيلد الألمانية اليوم الثلاثاء: "نأسف لأن هذا الفيروس، هذا الوباء، الذي بدأ في ووهان في الصين، لم يتم تحديده بالسرعة الكافية. لم تقدم الحكومة الصينية، والحزب الشيوعي الصيني، المعلومات عنه في الوقت المناسب. هذا أمر مؤسف للغاية".
اقرأ المزيد من الأخبار
كورونا والحجر الصحي (14)

خبراء: بريطانيا تصل إلى ذروة تفشي وباء كورونا

أعلن خبراء إنه يبدو أن بريطانيا تصل إلى ذروة تفشي فيروس كورونا وذلك مع وجود مؤشر على تسطيح منحنى عدد الإصابات الجديدة، وذكرت صحيفة "الإندبندنت"، في تقرير لها، أنه رغم ذلك شدد كبير المسئولين الطبيين في بريطانيا كريس وايتي، على أنه سيكون من المبكر للغاية رفع قيود الحظر على الأنشطة الاجتماعية دون المخاطرة بتجدد تفشي الفيروس القاتل، مضيفة أنه من المتوقع أن يمدد الوزراء القيود حتى، 7 مايو المقبل، في اجتماع سيعقد في وقت لاحق اليوم، عندما يطلعهم البروفيسور وايتي، وكبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية السير باتريك فالانس، تفاصيل الوضع.
ترامب (2)

بعد خسائر كورونا.. الإمبراطورية الأمريكية تدخل دائرة الخطر

حالة من التخبط يعيشها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى ظل أزمة كورونا الكارثية التى تجتاح العالم بسرعة رهيبة، مخلفة عددا كبيرا من الإصابات والوفيات، إذ لا يزال الرجل الأول فى البيت الأبيض يكابر بين الحين والآخر، مقللا من حجم تلك الكارثة، بل كثيرا لا يعترف بها من الأساس، رغم تسجيل الولايات المتحدة أعلى حصيلة وفيات فى العالم بعد أن أظهرت الإحصائيات الأخيرة وفاة أكثر من 20 ألف شخص، محققة أعلى معدل وفاة يومى بتجاوزها 2000 حالة.
«تسميم-ترامب».. كيف -ُنقذ-رئيس أمريكا-من-الموت؟

ترامب يشيد بشيكات تحمل اسمه لمساعدة متضرري «كورونا»

من المقرر أن يتم توزيع شيكات على دافعي الضرائب الأمريكيين ضمن برنامج تحفيزي يهدف إلى مساعدة العمال المتضررين نتيجة أزمة فيروسكورونا، وستحمل تلك الشيكات اسم الرئيس دونالد ترامب، في قرار غير مسبوق، وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي خارج البيت الأبيض: "أنا واثق من أن الناس سيكونون سعداء للغاية للحصول على شيك كبير وضخم وجميل عليه اسمي"، مشيرا إلى أنه لا يعلم كيف تمت طباعة اسمه على الشيكات ، قائلا: "لا أعرف الكثير عن ذلك". يذكر أن هذه الشيكات تدفع لمرة واحدة وهي بمبلغ يصل إلى 1200 دولار لكل شخص بالغ و500 دولار لكل طفل.
دونالد ترامب

ترامب: قريبون بشدة من إعداد خطة لإعادة فتح البلاد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأمريكية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إن إدارته اقتربت بشدة من الانتهاء من خطة لإعادة فتح البلاد، وعلى أمل أن يتم ذلك قبل الموعد المقرر، مضيفا: "أجرينا أكثر من 3 ملايين اختبار لكورونا، كل الولايات التي طلبت أجهزة تنفس حصلت عليها، توقيت إجراءاتنا في مواجهة كورونا كان صحيحا، فرضنا قيودا على السفر قبل أي وفاة بكورونا، نسبة الوفيات لدينا منخفضة مقارنة بدول أخرى وبعدد السكان"، وذلك بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]