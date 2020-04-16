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10 مليارات جنيه استثمارات إضافية في مواجهة كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ ص
الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية
الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، سيتم زيادة الاستثمارات الحكومية بـ10 مليارات جنيه إضافية فورا، على النحو الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية سيتم أيضا إتاحة ملياري جنيه إضافية خلال الفترة الحالية حتى شهر يونيو المقبل، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات على أن يصرف المصدرون مستحقاتهم دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبي طوال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف معيط أنه تم التوجيه بأن يصرف المتعاملون مع الجهات الحكومية سواءً أكانوا ممولين أو مسجلين مستحقاتهم المالية طوال فترة أزمة كورونا، دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبى للمصالح الحكومية أو القطاعات أو الهيئات؛ حتى تتوفر لديهم السيولة ويستطيعون سداد الضريبة المستحقة عليهم. وأصدر قطاع الحسابات
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البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

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السعيد: تحديث البعد الاقتصادى برؤية مصر 2030 بسبب كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يجري حاليا تحديث الجزء الخاص بالبعد الاقتصادى بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة قبل إطلاقها وذلك بعد مراعاة التغيرات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة العالمية لفيروس كورونا، موضحة أن الأجندة تتكون من 8 أهداف رئيسة تتضمن 47 هدف فرعي وتضم أصحاب المصلحة وتتعامل مع الفقر المتعدد الأبعاد، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، فهي قضية توليها الدولة اهتماما كبيرا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم.
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1.3 مليار دولار زيادة بتحويلات المصريين في الخارج خلال شهرين

أظهرت البيانات الأولية لتحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفاعا خلال شهرى يناير وفبراير 2020 بمقدار 1.3 مليار دولار بمعدل سنوى 33.6%، لتصل خلالهما إلى نحو 5.2 مليار دولار (مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال نفس الشهرين من العام السابق)، بحسب البنك المركزي المصري.
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وزير المالية: مليار جنيه أسبوعيا لدعم بطاقات التموين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم بشكل كبير في تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا، ولذلك تحرص الحكومة على مساندة القطاعات الاقتصادية؛ لضمان استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
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المالية: تيسيرات جديدة لمساندة الاقتصاد ضد كورونا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفا رئاسيا بتعزيز الإجراءات الداعمة لمجتمع الأعمال، وإقرار تيسيرات جديدة تسهم في سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، على النحو الذي يساند القطاعات الاقتصادية؛ حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فالدولة حريصة على استمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ، بقدر الإمكان، على ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات للاقتصاد القومي بحيث لا نكون مضطرين للبداية من جديد في الملف الاقتصادي بعد أزمة «كورونا».
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المالية: صرف مستحقات الشركات المصدرة حتى 5 ملايين جنيه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات لمساندة القطاع الصناعي، والصادرات المصرية في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميا، قائلا إنه عقد اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رجال الأعمال ضم المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، الدكتور محرم هلال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الدكتور محيى حافظ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء.
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