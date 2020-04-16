10 مليارات جنيه استثمارات إضافية في مواجهة كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، سيتم زيادة الاستثمارات الحكومية بـ10 مليارات جنيه إضافية فورا، على النحو الذي يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية سيتم أيضا إتاحة ملياري جنيه إضافية خلال الفترة الحالية حتى شهر يونيو المقبل، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات على أن يصرف المصدرون مستحقاتهم دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبي طوال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف معيط أنه تم التوجيه بأن يصرف المتعاملون مع الجهات الحكومية سواءً أكانوا ممولين أو مسجلين مستحقاتهم المالية طوال فترة أزمة كورونا، دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبى للمصالح الحكومية أو القطاعات أو الهيئات؛ حتى تتوفر لديهم السيولة ويستطيعون سداد الضريبة المستحقة عليهم. وأصدر قطاع الحسابات