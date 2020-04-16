إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بسوهاج

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٥ ص

انقلاب سيارة - صورة أرشيفية

شهدت منطقة نقطة الكيلو 80 بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، اختلال عجلة قيادة سيارة ملاكي في يد قائدها، ما تسبب في انقلاب السيارة على جانب الطريق، وإصابة جميع مستقليها وهم السائق وزوجته وحماته وطفليه، وأبلغ المارة على الطريق قوات النجدة، وسرعان ما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لانتشال المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، بينما تولى رجال الإدارة العامة للمرور رفع السيارة الملاكي من على الطريق، لتيسير حركة المرور ومنع تزاحم السيارات.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى، ووجود 5 مصابين، وتم إخطار إدارة المرور التى انتقلت لمكان الحادث، وتمت إعادة حركة السير على الطريق. وبالفحص تبين من خلال التحريات عدم