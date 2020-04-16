جريمة

إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بسوهاج

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٥ ص
انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
انقلاب سيارة - صورة أرشيفية
شهدت منطقة نقطة الكيلو 80 بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، اختلال عجلة قيادة سيارة ملاكي في يد قائدها، ما تسبب في انقلاب السيارة على جانب الطريق، وإصابة جميع مستقليها وهم السائق وزوجته وحماته وطفليه، وأبلغ المارة على الطريق قوات النجدة، وسرعان ما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لانتشال المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، بينما تولى رجال الإدارة العامة للمرور رفع السيارة الملاكي من على الطريق، لتيسير حركة المرور ومنع تزاحم السيارات.
كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى، ووجود 5 مصابين، وتم إخطار إدارة المرور التى انتقلت لمكان الحادث، وتمت إعادة حركة السير على الطريق. وبالفحص تبين من خلال التحريات عدم
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المتهمون-والأموال-المزيفة

ضبط متهمين بتزييف العملات فئة 100 و200 جنيه بالشرقية

ألقت قوات الأمن القبض على عاطل يمتلك مطبعة، ويستخدمها في تزييف العملات الوطنية، بأوراق مالية فئة 100 و200 جنيه، وضبطت أجهزة الأمن الأدوات المستخدمة في التصنيع داخل وكر بمنزل المتهم، بناحية بندر القرين بمحافظة الشرقية، وضبطت كمية من الأموال المزيفة، وكمية أخرى مطبوعة على وجه واحد، كان المتهم في طريقه لإتمام طباعتها، وحررت قوات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بمشاركة قطاع الأمن العام، محضرا بواقعة الضبط، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها.
اجهاد قيادة السيارات

ضبط طالب هرّب سيارة وزور لها شهادة ولوحًا مصطنعة

تهربًا من سداد مستحقاتها للخزينة العامة، ارتكب سلسلة جرائم متتالية في محاولة منه لإخفاء جريمة واحدة، إذ تمكن من تهريب سيارة ملاكي موديل 2016 من الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وليتمكن من قيادة السيارة المهربة والسير بها في الشوارع، اصطنع لوحة معدنية مزيفة برقم لها، كما قام بتزوير شهادة بيانات غير حقيقية للسيارة، نسبها إلى إدارة المرور بسوهاج، إلا أن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، نجحوا في كشف جرائم الشاب وضبطه، في إطار الجهود لمكافحة جرائم التهرب الجمركي حفاظا على حقوق الخزانة العامة للدولة، وتطبيقا لأحكام القانون.
مصرع- واصابة- 3 -فى -انهيار -عقار -بالجمرك (1)

دفن ضحيتي انهيار عقار واستدعاء مسئولين للتحقيق

صرحت النيابة العامة، بدفن جثمان مسنتين شقيقتين لقيتا مصرعهما في انهيار عقار سكني قديم، بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي على الجثتين للتحقق من عدم وجود شبهة جنائية، وأمرت النيابة باستدعاء مسئول الحي اليى شهد واقعة انهيار العقار، وطلبت النيابة ملف المبنى لفحصه، وبيان حالته الإنشائية وصدور ثمة تراخيص بشأنه من عدمه، للوقوف على سبب انهيار المبنى، وإذا كان ذلك بسبب إهمال المسئولين من عدمه، فيما طلبت النيابة استدعاء مالك العقار والسكان الناجون من الانهيار لسماع إفادتهم.
علاج-الحروق (1)

في سوهاج.. اختلفا على الحساب فسلقه بالزيت المغلي

صاحب عربة مأكولات بمركز أخميم بسوهاج، يقدم لزبائنه الفول والطعمية الساخنة، اختلف مع شاب يبلغ من العمر 17 سنة على قيمة المأكولات، فما كان من البائع إلا أن صب الزيت المغلي على الشاب، متسببا في "سلقة"، إذ أصيب جسد المجني عليه بحروق سلقية من الدرجة الثالثة بنسبة 80% من أنحاء جسده، فيما بادر الأهالي بطلب سيارات الإسعاف التي نقلت جسد الشاب "شبه المطبوخ"، إلى المستشفى لتقديم الإسعافات اللازمة له، فيما أكد الأطباء خطورة حالته، إلا أنهم حاولوا إسعافه قدر الإمكان ولو حتى لتخفيف آلامه وهو يحتضر.
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علاج-الحروق (1)

في سوهاج.. اختلفا على الحساب فسلقه بالزيت المغلي

صاحب عربة مأكولات بمركز أخميم بسوهاج، يقدم لزبائنه الفول والطعمية الساخنة، اختلف مع شاب يبلغ من العمر 17 سنة على قيمة المأكولات، فما كان من البائع إلا أن صب الزيت المغلي على الشاب، متسببا في "سلقة"، إذ أصيب جسد المجني عليه بحروق سلقية من الدرجة الثالثة بنسبة 80% من أنحاء جسده، فيما بادر الأهالي بطلب سيارات الإسعاف التي نقلت جسد الشاب "شبه المطبوخ"، إلى المستشفى لتقديم الإسعافات اللازمة له، فيما أكد الأطباء خطورة حالته، إلا أنهم حاولوا إسعافه قدر الإمكان ولو حتى لتخفيف آلامه وهو يحتضر.
حادث -اطباء- المنيا (1)

مصرع 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين في 3 حوادث طرق

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرون، في 3 حوادث طرق متفرقة، اليوم الثلاثاء، وقع أولهما بمركز زفتى بمحافظة الغربية، إذ اصطدمت سيارة نقل "مقطورة" بموتوسيكل يستقله شخصين، ما تسبب في الإطاحة بالأخيرين ومصرعهما على الفور، وتولي رجال الإسعاف نقل الجثتين لمشرحة مستشفى زفتى العام، كما شهد الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز دار السلام بسوهاج، تصادم بين تروسيكل وسيارة أجرة، وأسفر الحادث عن مصرع عامل ونجله، هما على أبوسعود محمد على، 24 عاما، ووالده، أبوالسعود محمد، 60 عاما وإصابة 6 آخرين.
انقلاب-سيارة-شرطة

مصرع ضابط وإصابة فردي أمن في حادث بالوادي الجديد

شهد طريق مركز باريس - مدينة الأقصر، وقوع حادث مروري بنطاق محافظة الوادي الجديد، إذ انقلبت سيارة شرطة مما تسبب في مصرع مصرع الضابط إسلام فتحي عبد الغني، 36 سنة، برتبة نقيب شرطة، و أصابه أحمد محمد محمود، 21 سنة، مجند شرطة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة حسن جمعة حسن 36 سنة، أمين شرطة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل الفقيد والمصابين إلى أقرب مستشفى لتقديم الإسعافات الازمة للأخيرين، وحرر رجال الأمن محضرًا بالحادث.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(7)

انقلاب «ميني باص» في ترعة بدمنهور.. وإصابة 5 ركاب

شهد مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، حادث مروري، إذ تسببت السرعة الزائدة، في انقلاب سيارة ميني باص محملة بالركاب في ترعة، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص من مستقلي المركبة بكسور وكدمات وسحجات، وفور وقوع الحادث طلب الأهالي سيارات النجدة والإسعاف، وتولى المسعفون نقل المصابين على أقرب مستشفى لتلقى العلاج، واستقبلت المصابين الخمسة مستشفى دمنهور العام، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة لهم، فيما تولى رجال النجدة تحرير محضرًا بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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