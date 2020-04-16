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محمد منصور يتبرع بـ50 مليون جنيه لوزارة الصحة

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٦ ص
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خطابا من محمد لطفي منصور رئيس مجلس إدارة شركة المنصور للسيارات، إحدى الشركات المملوكة لعائلة منصور، أعرب خلاله عن تقديره لجهود الحكومة المضنية في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مؤكدا دعم الشركة الكامل ومساندتها لجهود القيادة السياسية والحكومة في هذا الظرف، إيمانا بأن مكافحة هذا الوباء تتطلب التكاتف مع جهود الحكومة في احتواء هذه الأزمة الطارئة.
وأكد منصور أنه انطلاقا من مسئوليتها المجتمعية تجاه الوطن، تم التواصل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لبحث سبل التعاون مع الوزارة في سبيل دعم القطاع الصحي في ظل الظروف الراهنة.وأوضح أنه تم تسليم الشيك الخاص بمساهمة شركة المنصور للسيارات بمبلغ 50 مليون جنيه، تخصص لتوفير أدوات الوقاية لأطقم
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في المنطقة الشمالية.. رئيس الأركان يشهد «طارق 40»

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى ذومستويين (طارق 40) الذى تجريه إحدى تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية واستمر لعدة أيام والذى يأتي فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التى تضمنت عرض التقارير والقرارات، ثم إجراء تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكزالقيادة والسيطرة للفرقة.
مكاتب- البريد- تستقبل- المواطنين- (16)

صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ48 ألف مستحق في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن عملية صرف المنحة المقدمة من الدولة للعمالة غير المنتظمة تسير وفقا للخطة الشاملة للمحافظة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث تم صرف المنحة لعدد 48 ألف و92 مستحق من العمالة الغير منتظمة خلال الفترة من 13/4/2020 وحتى 15/4/2020، وتختتم اليوم الخميس أعمال الصرف بفروع البريد والبنك الزراعي. أكد المحافظ، أنه يتم المتابعة الميدانية المستمرة لأليات تنفيذ عملية الصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس على منافذ الصرف، حيث تم تجهيز 114 فرع للبنك الزراعي المصري، كما تم تجهيز 170 مكتب بريد و12 منفذ إضافي، لتسهيل إجراءات صرف المنحة، لتسهيل عملية الصرف للمستفيدين على مستوى مراكز المحافظة.
الحجر- الصحي (1)

بسبب كورونا.. رش وتطهير الشوارع والميادين في المنيا

تواصل الوحدات المحلية في محافظة المنيا، رش وتطهير الشوارع والميادين ورفع المخلفات الصلبة منها، وذلك خلال ساعات الحظر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. ووجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة استغلال ساعات الحظر، والعمل على رفع مستوى النظافة ورفع التراكمات والمخلفات، والتطهير، ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار الإجراءات الشاملة التي تقوم بها الدولة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

بـ40.8 مليون جنيه.. اتفاقية مصر وإيطاليا لتمويل ‎مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وقعت مصر وإيطاليا اتفاقية للتوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية. وقام بالتوقيع كلًا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير جيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدى القاهرة، ‎وذلك في ظل تكاتف كلًا من جمهورية مصر العربية وإيطاليا في مكافحة فيروس كورونا وما تمر به البلاد من أزمات، حيث يأتي التعليم الفني أولوية متقدمة لدى البلدين، لأنه السبيل لنهضة البلاد، والقادر على تنمية البلاد اقتصاديًا من خلال تأهيل عمالة فنية مدربة.
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رئيس-الوزراء-مصطفى-مدبولى يستهل-زيارته لمحافظة-المنيا-بتفقد محور-كوبري-سمالوط على-النيل (2)

مدبولي: عمال مصر يحملون مسئولية دوران عجلة الإنتاج

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مصنع "كايرو باك إيجيبت" المتخصص في إنتاج عبوات الأطعمة والمشروبات، بمدينة 6 أكتوبر، برفقة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وخلال الجولة، حرص على الاطلاع عن قرب على حركة العمل داخل المصنع، وإجراء حوار مع العمال؛ للاطمئنان على ما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من قبل إدارة المصنع، معربًا عن شكره وتقديره للعاملين الذين يؤدون واجبهم في الإنتاج والتصنيع على أكمل وجه.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: استقطاع 20% من رواتب الوزراء لدعم متضرري كورونا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الأربعاء، عن استقطاع 20% من رواتب الوزراء لمدة 3 أشهر لدعم المتضررين من كورونا، داعيا المواطنين تجنب التزاحم خلال المناسبات الدينية المقبلة.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي: ما زلنا في المرحلة الآمنة.. ونراهن على التزام المواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، اليوم الأربعاء: "نراهن على التزام المواطن بتطبيق إجراءات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وجميع الإجراءات التي تتخذها الدولة تجنب مصر مخاطر تفشي الفيروس مثل بعض الدول، والمعيار الأهم هو التزام المواطن بتطبيق كل إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ومصر مازالت في المرحلة الآمنة في مواجهة فيروس كورونا، والقوات المسلحة تعمل إلى جانب أجهزة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا".
مصطفى-مدبولي

مدبولي: الإصلاح الاقتصادي منحنا القدرة على تحمل أزمة كورونا

للمرة الثالثة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء؛ وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بإجراءات التصدي لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، وإجراءات تحويل الحالات المصابة إلى المدن الجامعية ونـزل الشباب، وكذا آلية صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة، وعدد من القضايا والملفات الأخرى ذات الأولوية العاجلة.
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