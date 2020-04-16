«أهلا رمضان».. كورونا يتحكم فى الأسواق

أيام قليلة ويبدأ الاستعداد لاستقبال شهر رمضان وسط أجواء استثنائية، فرضها فيروس كورونا، وفى الظروف العادية يزداد استهلاك المصريين للغذاء خلال الشهر الكريم بنسبة 35%

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص

يحتل الإنفاق على الطعام أولويات الأسر خلال الشهر الكريم، وتقتطع النسبة الأكبر من دخلها لشراء السلع الغذائية، حيث يرتفع استهلاك عدد من السلع مثل الياميش وقمر الدين والحلوى، بجانب اللحوم والأسماك والدواجن، وبدأت المحال التجارية فى بيع السلع الغذائية والياميش بأسعار مناسبة وسط مخاوف من تأثر حركة الشراء بسبب الفيروس المستجد، ونظمت وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية، عددًا من المبادرات لتوفير كل السلع فى جميع المحافظات بأسعار مناسبة.

قمر الدين ينصف المواطن بـ35 جنيهًا.. وأسرة المكسرات فوق الـ100 جنيه و«أنت طالع» يقول رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار ياميش رمضان هذا العام تشهد انخفاضًا بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضى، لافتًا إلى أن فاتورة الاستيراد تبلغ نحو 50 مليون دولار سنويًّا. ويضيف

قمر الدين ينصف المواطن بـ35 جنيهًا.. وأسرة المكسرات فوق الـ100 جنيه و«أنت طالع»

يقول رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار ياميش رمضان هذا العام تشهد انخفاضًا بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضى، لافتًا إلى أن فاتورة الاستيراد تبلغ نحو 50 مليون دولار سنويًّا.



ويضيف العطار أن أسباب تراجع الأسعار ترجع إلى انخفاض سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم حاليًّا جراء انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هذه الأزمة أثرت أيضًا على حجم الطلب فى السوق المصرى هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما أدى إلى ركود فى حركة البيع والشراء.



وعن أسعار الياميش فى الأسواق، أوضح رئيس الشعبة، أن سعر قمر الدين يصل إلى 35 جنيهًا للفة على حسب النوع، بينما يتراوح سعر كيلو الزبيب ما بين 40 إلى 60 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو عين الجمل بين 170 إلى 180 جنيهًا، ويبلغ سعر كيلو اللوز نحو 150 جنيهًا، بينما يبلغ سعر كيلو جوز الهند نحو 60 جنيهًا، وكيلو السودانى يباع بنحو 40 جنيهًا، كما يصل سعر كيلو البندق إلى 160 جنيهًا.



وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضمن خططها للاستعداد لشهر رمضان والسيطرة على أسعار السلع، ياميش رمضان بأسعار مخفضة بنحو 30% عن أسعار السوق فى المجمعات الاستهلاكية.



وبلغت أسعار الياميش التى طرحتها الوزارة، البلح نصف جاف عبوة 400 جرام نحو 8 جنيهات، وعبوة 700 جرام بسعر 15 جنيهًا، وعبوة زنة 1.4 كيلو بسعر 30 جنيهًا، وتراوح سعر لفة قمر الدين من 22 إلى 30 جنيهًا، وسجل ربع كيلو المشمشية نحو 21 جنيهًا، وسجل ربع كيلو القراصية نحو 13.75 جنيه، وكيلو البلح 12 جنيهًا للكيلو، بينما وصل سعر القراصية المستوردة زنة 250 جرامًا بسعر 13.25 جنيه، وسعر التين المجفف زنة 300 جرام 25 جنيهًا، وتراوح سعر قمر الدين السورى 400 جرام بين 22 إلى 30 جنيهًا.





«الثروة الداجنة»: الأسعار مستقرة.. وكيلو البلدى يصل لـ33 جنيهًا



شهدت أسعار الدواجن استقرارًا فى الأسواق مع قدوم شهر رمضان الكريم، بحسب ما أكده الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، موضحًا أن هناك زيادة فى حجم الطلب من قبل المستهلكين خلال الفترة الماضية، نتيجة أزمة كورونا، متوقعًا استمرار هذه الزيادة خلال شهر رمضان المقبل.



وعن أسعار الدواجن فى الأسواق، كشف السيد، أن سعر كيلو البلدى يتراوح ما بين 30 إلى 33 جنيهًا للمستهلك، بينما سجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة نحو 27 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء نحو 25 جنيهًا بالمزرعة، على أن يصل إلى المستهلك بسعر يبلغ نحو 29 جنيهًا، بينما سجل سعر كرتونة البيض نحو 35 أو 36 جنيهًا.



ويؤكد رئيس شعبة الدواجن، أن وجود سعر عادل مناسب لجميع المنتجين والمربين ومتوازن مع تكلفة الإنتاج يساهم فى تشجيع وزيادة الطاقة الإنتاجية، فضلًا عن تحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير المتبقى للخارج، موضحًا أن السعر العادل فى الوقت الحالى للكيلو لا بد أن لا يقل عن 22 جنيهًا فى المزرعة، وبالتالى سيصل إلى المستهلك بنحو 26 و27 جنيهًا، لافتا إلى أن الوصول لهذا السعر لا بد من وجود رقابة من جانب وزارة التموين، عن طريق اللجوء إلى استخدام التسعيرة الاسترشادية من أجل الحفاظ على المستهلك والمربى معًا أيضًا.



يضيف السيد أن قرار منع استيراد الدواجن الذى اتخذ فى سبتمبر الماضى، يعد جيدًا، وخاصة أنه يساهم فى دعم الصناعة الوطنية، لكن لا بد أولًا من حل مشكلات صناعة الدواجن فى مصر على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة النظر لمشكلات قطاع التسمين، إلى جانب أن سعر البيع يعد أقل من تكلفة الإنتاج، وهو الأمر الذى ساهم بشكل ملحوظ فى خروج نسبة كبيرة من المربين؛ مما يؤدى إلى ضعف الإنتاج، وربما اللجوء مرة أخرى إلى الاستيراد من الخارج.



وبحسب بيانات صادرة من مجلس الوزراء، فقد انخفض سعر دجاج المزارع بنسبة 14.9% خلال شهر فبراير الماضى، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، كما انخفض سعر بيض المزارع بنسبة 2.9% خلال شهر فبراير 2020، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.



ويبلغ حجم الإنتاج المحلى من الثروة الداجنة نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويًّا، حيث تعد مصر على أبواب تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن، بينما يبلغ عدد العاملين فى صناعة الدواجن المحلية نحو 2.5 مليون عامل، كما ارتفع إنتاج مصر من البيض ليصل إلى 13 مليار بيضة سنويًّا بواقع 130 بيضة للفرد سنويًّا.





اللحوم فى ارتفاع مستمر.. 20 جنيها زيادة.. و5 أسباب وراء جنون سعرها





ارتفعت أسعار اللحوم فى الأسواق بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، ليرتفع سعر الكيلو بنحو 20 جنيهًا، وأرجع محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار اللحوم القائم الحى لتصل إلى 57 جنيهًا مقارنة بنحو 47 جنيهًا للكيلو.



ويضيف وهبة أن الاستعداد لقدوم شهر رمضان الكريم أدى إلى تزايد الطلب بشكل كبير على شراء اللحوم فى ظل تراجع حجم المعروض فى السوق، وهو الأمر الذى ساهم أيضًا فى ارتفاع الأسعار بهذا الشكل.



يؤكد هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، أن ارتفاع أسعار اللحوم جاء نتيجة قرارات الحكومة بغلق الأسواق الأسبوعية، وهو الأمر الذى ساهم فى ضعف المعروض نتيجة نقص المواشى داخل الأسواق، وبالتالى ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن نقص المعروض من اللحوم المستوردة والعجول الحية من السودان والبرازيل ساهم أيضًا فى ارتفاع الأسعار، حيث تستورد مصر 70% من احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء.



وعن أسعار اللحوم فى الأسواق، يوضح عبد الباسط، أن سعر كيلو الكندوز يتراوح حاليًّا ما بين 140 وحتى 150 جنيهًا، مقارنة بمستويات تراوحت ما بين 120 و130 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 120 إلى 140 جنيهًا، ويبلغ سعر كيلو اللحم الجملى ما بين نحو 90 إلى 120 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو اللحم الجاموسى إلى 120 جنيهًا، فى مقابل نحو 100 جنيه.



وكشفت بيانات صادرة من مجلس الوزراء، انخفاض سعر اللحم الكندوز المشفى بنسبة 16% خلال شهر فبراير الماضى، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، كما انخفض سعر اللحم الضأن البلدى بالعظم بنسبة 11.8%، وانخفض سعر اللحم البتلو بالعظم بنسبة 3.7% خلال فبراير الماضى، مقارنة بنفس الشهر فى 2019، كما انخفض سعر اللحم البقرى المجمد المستورد بنسبة 2.1% خلال شهر فبراير الماضى، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع الحكومة، بضرورة تعزيز جهود ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك، وتكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية فى الأسواق والتى تؤثر على أسعار السلع، خاصة التى تدعمها الدولة، والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودى الدخل. كما أمر الرئيس أيضًا بضرورة مواصلة تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك.





