مي عز الدين تغيب عن رمضان لأول مرة منذ 5 سنوات

تحرير:إسراء سليمان ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ ص

مي عز الدين - صورة أرشيفية

أثر فيروس كورونا على جميع الجوانب الحياتية، على سبيل المثال الاقتصاد والسياسة، وحتى السينما والدراما المصرية كان لها نصيب كبير، فتوجد العديد من المسلسلات، التي ستخرج من الموسم الرمضاني 2020، نظرا لوقف التصوير، للالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزارء، ومن بين النجوم الذين لم يحالفهم الحظ: أحمد عز وطارق لطفي، كما لحقت بهم النجمة الشابة مي عز الدين، فكان من المفترض أن تقدم مي مسلسل درامي، بعنوان "خيط حرير"، ولكن لم يتمكن طاقم العمل من استكمال تصوير المشاهد.

وبذلك تكون هذه المرة الأولى منذ 5 سنوات، التي لا تظهر فيها مي على شاشات التليفزيون برمضان، ولكن بسبب الظروف التي تمر بها الدولة وضيق الوقت، قرر صناع العمل تأجيل التصوير لبعد رمضان. ويشارك في بطولة المسلسل محمود عبد المغنى، مى سليم، نيكولا معوض، سوسن بدر، صفاء الطوخى، أحمد صيام، يوسف عثمان، حنان سليمان،