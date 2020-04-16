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مي عز الدين تغيب عن رمضان لأول مرة منذ 5 سنوات

تحرير:إسراء سليمان ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ ص
مي عز الدين - صورة أرشيفية
مي عز الدين - صورة أرشيفية
أثر فيروس كورونا على جميع الجوانب الحياتية، على سبيل المثال الاقتصاد والسياسة، وحتى السينما والدراما المصرية كان لها نصيب كبير، فتوجد العديد من المسلسلات، التي ستخرج من الموسم الرمضاني 2020، نظرا لوقف التصوير، للالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزارء، ومن بين النجوم الذين لم يحالفهم الحظ: أحمد عز وطارق لطفي، كما لحقت بهم النجمة الشابة مي عز الدين، فكان من المفترض أن تقدم مي مسلسل درامي، بعنوان "خيط حرير"، ولكن لم يتمكن طاقم العمل من استكمال تصوير المشاهد.
وبذلك تكون هذه المرة الأولى منذ 5 سنوات، التي لا تظهر فيها مي على شاشات التليفزيون برمضان، ولكن بسبب الظروف التي تمر بها الدولة وضيق الوقت، قرر صناع العمل تأجيل التصوير لبعد رمضان. ويشارك في بطولة المسلسل محمود عبد المغنى، مى سليم، نيكولا معوض، سوسن بدر، صفاء الطوخى، أحمد صيام، يوسف عثمان، حنان سليمان،
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غادة عبد الرازق تروج لـ«سلطانة المعز»: تذيعه 4 قنوات

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يوسف الشريف يتصدر «تريند يوتيوب» ببرومو «النهاية»

تصدر الفنان يوسف الشريف تريند موقع "يوتيوب" ببرومو مسلسله "النهاية" ويقترب البرومو من المليون مشاهدة منذ طرحه، أول من أمس الإثنين، والذي يخوض به "الشريف" ماراثون السباق الرمضاني 2020. مسلسل «النهاية»، فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، إنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولة العمل عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، ناهد السباعي، محمود الليثي، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الخيال العلمي، إذ تدور أحداثه في عالم افتراضي عام 2121، ويعرض على قناتي «أون وأون دراما».
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نقابة الممثلين تشكر رجال الشرطة وتستنكر أحداث الأميرية

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تأجيل مسلسل «طلقني شكرا» للثنائي فلوكس وهنا شيحة

تضررت العديد من الأفلام والمسلسلات الرمضانية، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فعلى سبيل المثال من المتوقع عدم عرض مسلسل "شاهد عيان" للنجم حسن الرداد في الماراثون الرمضاني المقبل، كما أن المسلسل الإذاعي "طلقني شكرا"، الذي يجمع هنا شيحة وأحمد فلوكس لأول مرة بعد الانفصال، توقف تسجيل حلقاته، وكان مقرر عرضه في الموسم الرمضاني، وتدور الأحداث حول إطار كوميدي، يتمثل في المشكلات التي تندلع بعد الزواج، وتصل إلى الطلاق، ومن المؤكد أن عددا من المسلسلات الأخرى، لن تتمكن من الظهور على الشاشات في رمضان 2020.
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في عامها الـ44.. «صبا مبارك» نجمة أردنية بروح مصرية

يوافق اليوم 10 إبريل مولد الفنانة صبا مبارك، والتي تتميز بروح تلقائية، لا أحد يشبهها في خفة الدم، وبالرغم من أنها أردنية الأصل، إلا أنه تشبعت بالدم المصري، فتشعر بحيرة عند مشاهدتها في الأفلام أو المسلسلات، تمكنت جيدًا من تمثيل أدوار صعبة للغاية، فبدأت مشوارها الفني بفيلم قصير في عام 2008 "جنون الحب"، حتى لمعت في سماء المحروسة بمسلسل "حكايات بنات"، وحصلت على جوائز عالمية ومحلية، أبرزها جائزة أفضل ممثلة في الأردن لعام 2010، ومن الأردن إلى إيطاليا، تمكنت من الحصول على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان المسرح العربي.
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نيللي كريم وليلى علوي في مأزق بسبب فيروس كورونا

أثرت أزمة فيروس كورونا على الصناعة السينمائية والدرامية بشكل كبير، ولكن تمكنت بعض المسلسلات من الهروب، وانتهت من تصوير المشاهد بنسبة كبيرة، وكان من بينها مسلسل "فالنتينو" لعادل إمام و"البرنس" لمحمد رمضان، و"الاختيار" لأمير كرارة، و "ولاد إمبابة" لسعد الصغير، أما باقي المسلسلات فتحاول أن تلحق برمضان 2020، وبالنسبة للأفلام فأجل أحمد عز فيلمه "كيرة والجن" لأجل غير مسمى، والذي كان مقرر عرضة بعد شهر رمضان، وبسبب الكورونا أيضًا تم تأجيل فيلم ليلى علوى ونيللى كريم لبعد رمضان.
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«رغم المسافة»..أسماء أبو اليزيد لأول مرة مع مسار إجباري

تتمتع فرقة مسار إجباري بشهرة كبيرة في الوطن العربي، فهي أول من غنى تحت المطر في حفلتها الشهيرة، وقدمت للجمهور العديد من الأغاني الرائعة، على سبيل المثال "حد تايه"، "طريق تاني"، "صباحك"، "زيك أنا"، "كانت هتفرق في الواداع"، ومن المدهش أن الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، قررت الاشتراك مع فريق مسار إجباري في أغنية جديدة بعنوان "رغم المسافة"، وستُطرح خلال الساعات المقبلة عبر القناة الرسمية على "يوتيوب"، ومن المؤكد أن هذا المزيج الرائع سينال إعجاب الجمهور.
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