الأمم المتحدة: اللقاح وحده ينقذ العالم من كورونا

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١١ ص

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - صورة أرشيفية

حثت الأمم المتحدة دول العالم على السعي جاهدة للتوصل إلى لقاح ينقذ ملايين الأرواح، مع تجديد الحذر والقلق على القارة السمراء من تغول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو شاركت فيه حوالي 50 دولة إفريقية أعضاء في المنظمة، مساء أمس الأربعاء، إن "وحده لقاحا آمنا وفعالا، يسمح للعالم بالشعور بعودة الحياة إلى طبيعتها على صعيد وباء كوفيد-19 آملا أن يتوافر قبل نهاية السنة"، متابعا: "لقاحا كهذا سينقذ ملايين الأرواح ومليارات لا تحصى من الدولارات".

ودعا جوتيريش إلى تسريع تطوير اللقاح وإتاحته للجميع. مشددا على أنه ينبغي أن يكون "عالميا ويسمح بالسيطرة على الجائحة". وأضاف: "نحتاج إلى جهود طموحة لضمان نهج منسق ومتكامل من أجل اعتماد السرعة القصوى وإتاحة هذا اللقاح على الصعيد للجميع بحلول نهاية العام 2020"، مشيرا إلى أن النداء الذي وجهه في 25 مارس الماضي