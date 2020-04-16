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الأمم المتحدة: اللقاح وحده ينقذ العالم من كورونا

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١١ ص
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - صورة أرشيفية
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - صورة أرشيفية
حثت الأمم المتحدة دول العالم على السعي جاهدة للتوصل إلى لقاح ينقذ ملايين الأرواح، مع تجديد الحذر والقلق على القارة السمراء من تغول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو شاركت فيه حوالي 50 دولة إفريقية أعضاء في المنظمة، مساء أمس الأربعاء، إن "وحده لقاحا آمنا وفعالا، يسمح للعالم بالشعور بعودة الحياة إلى طبيعتها على صعيد وباء كوفيد-19 آملا أن يتوافر قبل نهاية السنة"، متابعا: "لقاحا كهذا سينقذ ملايين الأرواح ومليارات لا تحصى من الدولارات".
ودعا جوتيريش إلى تسريع تطوير اللقاح وإتاحته للجميع. مشددا على أنه ينبغي أن يكون "عالميا ويسمح بالسيطرة على الجائحة". وأضاف: "نحتاج إلى جهود طموحة لضمان نهج منسق ومتكامل من أجل اعتماد السرعة القصوى وإتاحة هذا اللقاح على الصعيد للجميع بحلول نهاية العام 2020"، مشيرا إلى أن النداء الذي وجهه في 25 مارس الماضي
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الكنيست

إحالة تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الكنيست

أحال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، رسميا المهمة الصعبة لتشكيل الحكومة الجديدة إلى البرلمان، اليوم الخميس، ما يضع نواب الكنيست أمام مسؤولياتهم لتجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة، وذلك بعدما فشل بيني جانتس زعيم تحالف "أزرق أبيض"، والذي كان مكلفا بتشكيل الحكومة، في مهمته قبل الموعد النهائي الممنوح له لذلك، أمس الأربعاء. وقال ريفلين، في بيان: "آمل أن يتمكن نواب الكنيست من تكوين أغلبية بطريقة تسمح بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وتجنب الذهاب إلى انتخابات رابعة".
كورونا والحجر الصحي (14)

خبراء: بريطانيا تصل إلى ذروة تفشي وباء كورونا

أعلن خبراء إنه يبدو أن بريطانيا تصل إلى ذروة تفشي فيروس كورونا وذلك مع وجود مؤشر على تسطيح منحنى عدد الإصابات الجديدة، وذكرت صحيفة "الإندبندنت"، في تقرير لها، أنه رغم ذلك شدد كبير المسئولين الطبيين في بريطانيا كريس وايتي، على أنه سيكون من المبكر للغاية رفع قيود الحظر على الأنشطة الاجتماعية دون المخاطرة بتجدد تفشي الفيروس القاتل، مضيفة أنه من المتوقع أن يمدد الوزراء القيود حتى، 7 مايو المقبل، في اجتماع سيعقد في وقت لاحق اليوم، عندما يطلعهم البروفيسور وايتي، وكبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية السير باتريك فالانس، تفاصيل الوضع.
كورونا والحجر الصحي (7)

الصين تسجل 46 إصابة جديدة بـ«كورونا» دون وفيات

سجلت الصين 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات إلى 82 ألفا و341 حالة. وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية عبر حسابها على موقع "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أن من بين الإصابات الأحدث، هناك 34 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ولم تسجل، أمس الأربعاء، أي حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى ارتفاع عدد من تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات إلى 77 ألفا و892 شخصا. وأمس سجلت الصين حالة وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و342 حالة وفاة.
ترامب (2)

بعد خسائر كورونا.. الإمبراطورية الأمريكية تدخل دائرة الخطر

حالة من التخبط يعيشها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى ظل أزمة كورونا الكارثية التى تجتاح العالم بسرعة رهيبة، مخلفة عددا كبيرا من الإصابات والوفيات، إذ لا يزال الرجل الأول فى البيت الأبيض يكابر بين الحين والآخر، مقللا من حجم تلك الكارثة، بل كثيرا لا يعترف بها من الأساس، رغم تسجيل الولايات المتحدة أعلى حصيلة وفيات فى العالم بعد أن أظهرت الإحصائيات الأخيرة وفاة أكثر من 20 ألف شخص، محققة أعلى معدل وفاة يومى بتجاوزها 2000 حالة.
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فيروس- كورونا (12)

الصين توافق على تجربة لقاحين لفيروس «كورونا»

وافقت الصين على إجراء التجارب السريرية على لقاحين لعلاج فيروس كورونا، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، فيما ذكرت وكالة "شينخوا"، أن الجهات الطبية الصينية أعطت الضوء الأخضر لبدء التجارب البشرية على لقاحين لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي قتل ما يقرب من 120 ألف شخص حول العالم، ويتم تطوير اللقاحين من قبل شركة سينوفاك بايوتيك في بكين، بالاشتراك مع معهد ووهان للمنتجات البيولوجية، التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية، المملوكة للدولة.
بيل-جيتس (2)

جيتس: لقاح كورونا يمكن أن يكون جاهزا خلال 18 شهرا

أعلن مؤسس شركة مايكروسوفت، الملياردير الأمريكي بيل جيتس، أن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد قد تكون جاهزة في غضون 18 شهرًا. وأضاف جيتس، الذي تساعد مؤسسته في تمويل البحث والتطوير لمكافحة الوباء، أن اللقاح هو الطريقة الوحيدة للعودة إلى الحياة الطبيعية التي كانت موجودة قبل انتشار الوباء. وأكد أن العالم كله يعمل الآن من أجل تلبية ما يمكن أن يكون الحاجة الأكثر إلحاحًا على الإطلاق، ولكن طرح هذا اللقاح بسرعة قد ينطوي على مخاطر تتعلق باختبار سلامته.
مجلس الامن

الخميس.. مجلس الأمن الدولي يجتمع لمناقشة أزمة كورونا

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة بشأن فيروس كورونا المستجد، الخميس المقبل، في أول اجتماع له بشأن الوباء الذي ربما يؤثر على الأمن الدولي، وأعلنت جمهورية الدومنيكان الرئيس الحالي للمجلس، أمس الإثنين، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، سيطلع أعضاء المجس الـ15 على الأوضاع، خلال اجتماع مغلق عبر الإنترنت. وطالبت ألمانيا و8 دول أخرى من أعضاء المجلس بعقد الاجتماع، وفقا لمعلومات اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية. وقال دبلوماسيون إن الصين بشكل خاص بدت متشككة تجاه الاجتماع، مشيرة إلى مخاوف من إمكانية أن تشير الدول بأصابع الاتهام إلى بكين.
الامم المتحدة

«كورونا» يجبر الأمم المتحدة على إخلاء مقارها

أجبر فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الأمم المتحدة على إخلاء مقارها في أنحاء متفرقة من العالم، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في مؤتمر صحفي افتراضي، إن 86 موظفا أصيبوا حتى الآن بفيروس كورونا، مضيفا: "حتى اليوم، أبلغ 86 من موظفي الأمم المتحدة في أنحاء العالم عن إصابتهم بكوفيد-19، ومعظم الحالات كانت في أوروبا، في المقابل أصاب الفيروس عاملين في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية أيضا".
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