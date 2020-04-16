جريمة

في سوهاج.. اختلفا على الحساب فسلقه بالزيت المغلي

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٣ ص
حروق - صورة تعبيرية
حروق - صورة تعبيرية
صاحب عربة مأكولات بمركز أخميم بسوهاج، يقدم لزبائنه الفول والطعمية الساخنة، اختلف مع شاب يبلغ من العمر 17 سنة على قيمة المأكولات، فما كان من البائع إلا أن صب الزيت المغلي على الشاب، متسببا في "سلقة"، إذ أصيب جسد المجني عليه بحروق سلقية من الدرجة الثالثة بنسبة 80% من أنحاء جسده، فيما بادر الأهالي بطلب سيارات الإسعاف التي نقلت جسد الشاب "شبه المطبوخ"، إلى المستشفى لتقديم الإسعافات اللازمة له، فيما أكد الأطباء خطورة حالته، إلا أنهم حاولوا إسعافه قدر الإمكان ولو حتى لتخفيف آلامه وهو يحتضر.
المتهم لم يهتز له جفن، ولم ينتابه ندما على فعلته الإجرامية، وأخذ ينكر أمام رجال المباحث ارتكابه جريمة الشروع في قتل الشاب بتلك البشاعة، وسكبه الزيت المغلي العذير على جسد المجني عليه إلى درجة إصابته بحروق سلقية أكلت 80% من أنسجة جسده، وأخذ ينكر زاعما سقوط الزيت المغلي على المجني عليه رغما عنه وليس بإرادته
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المتهمون-والأموال-المزيفة

ضبط متهمين بتزييف العملات فئة 100 و200 جنيه بالشرقية

ألقت قوات الأمن القبض على عاطل يمتلك مطبعة، ويستخدمها في تزييف العملات الوطنية، بأوراق مالية فئة 100 و200 جنيه، وضبطت أجهزة الأمن الأدوات المستخدمة في التصنيع داخل وكر بمنزل المتهم، بناحية بندر القرين بمحافظة الشرقية، وضبطت كمية من الأموال المزيفة، وكمية أخرى مطبوعة على وجه واحد، كان المتهم في طريقه لإتمام طباعتها، وحررت قوات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بمشاركة قطاع الأمن العام، محضرا بواقعة الضبط، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها.
اجهاد قيادة السيارات

ضبط طالب هرّب سيارة وزور لها شهادة ولوحًا مصطنعة

تهربًا من سداد مستحقاتها للخزينة العامة، ارتكب سلسلة جرائم متتالية في محاولة منه لإخفاء جريمة واحدة، إذ تمكن من تهريب سيارة ملاكي موديل 2016 من الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وليتمكن من قيادة السيارة المهربة والسير بها في الشوارع، اصطنع لوحة معدنية مزيفة برقم لها، كما قام بتزوير شهادة بيانات غير حقيقية للسيارة، نسبها إلى إدارة المرور بسوهاج، إلا أن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، نجحوا في كشف جرائم الشاب وضبطه، في إطار الجهود لمكافحة جرائم التهرب الجمركي حفاظا على حقوق الخزانة العامة للدولة، وتطبيقا لأحكام القانون.
مصرع- واصابة- 3 -فى -انهيار -عقار -بالجمرك (1)

دفن ضحيتي انهيار عقار واستدعاء مسئولين للتحقيق

صرحت النيابة العامة، بدفن جثمان مسنتين شقيقتين لقيتا مصرعهما في انهيار عقار سكني قديم، بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي على الجثتين للتحقق من عدم وجود شبهة جنائية، وأمرت النيابة باستدعاء مسئول الحي اليى شهد واقعة انهيار العقار، وطلبت النيابة ملف المبنى لفحصه، وبيان حالته الإنشائية وصدور ثمة تراخيص بشأنه من عدمه، للوقوف على سبب انهيار المبنى، وإذا كان ذلك بسبب إهمال المسئولين من عدمه، فيما طلبت النيابة استدعاء مالك العقار والسكان الناجون من الانهيار لسماع إفادتهم.
حادث- سير (2)

إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بسوهاج

شهدت منطقة نقطة الكيلو 80 بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، اختلال عجلة قيادة سيارة ملاكي في يد قائدها، ما تسبب في انقلاب السيارة على جانب الطريق، وإصابة جميع مستقليها وهم السائق وزوجته وحماته وطفليه، وأبلغ المارة على الطريق قوات النجدة، وسرعان ما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لانتشال المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، بينما تولى رجال الإدارة العامة للمرور رفع السيارة الملاكي من على الطريق، لتيسير حركة المرور ومنع تزاحم السيارات.
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حادث- سير (2)

إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بسوهاج

شهدت منطقة نقطة الكيلو 80 بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، اختلال عجلة قيادة سيارة ملاكي في يد قائدها، ما تسبب في انقلاب السيارة على جانب الطريق، وإصابة جميع مستقليها وهم السائق وزوجته وحماته وطفليه، وأبلغ المارة على الطريق قوات النجدة، وسرعان ما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لانتشال المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، بينما تولى رجال الإدارة العامة للمرور رفع السيارة الملاكي من على الطريق، لتيسير حركة المرور ومنع تزاحم السيارات.
خطف طفل

قريبته وراء الجريمة.. كشف غموض اختطاف طفل في سوهاج

قريبتهم لكن من الفرع الفقير في العائلة، طالما نظرت إلى الطرف الثاني نظرة الطمع واستباحة أموالهم، وعدمت الحيلة للتحصل على أموال منهم، ففكرت في ارتكاب جريمة خطف أحد أبناء أقاربها الأغنياء، باستئجار مسجلين خطر لهم معلومات جنائية، ليكونوا ستارًا لتحصلها على الأموال التي تريدها، ونجحت بالفعل في اختطاف نجل أقاربها البالغ من العمر 7 سنوات، لكن اليقظة الأمنية كشفت جريمتها، وتمكنت الشرطة من ضبط شركائها، ورد الطفل سالمًا إلى إسرته، المقيمين بناحية كوم بدر بمركز سوهاج.
تعذيب طفلة

والدة «ساجدة» تزعم إصابتها بالصرع والتحريات تكذبها

أدعت «فاطمة.ك»، 25 سنة، المتهمة بتعذيب طفلتها الرضيعة «ساجدة» 6 أشهر، خلال تحقيقات النيابة العامة، أن إصابات طفلتها من كسور وحروق وقعت رغمًا عنها، قائلة: إنها مٌصابة بصرع وتنتابها حالة هياج وهستيرية عصبية، تجعلها ترتكب أفعالاً لا تدري بشأنها شئ، وربما خلال تلك النوبات تتعرض الطفلة لإصابات»، لكن التحريات وإفادة الشهود أكذبت أقوالها، واستدلت التحقيقات في ذلك على عدم إصابة طفلها البالغ من العمر عام ونصف بأي إصابات، بما يؤكد تعديها على الرضيعة رغبة فى إزهاق روحها لأنها أنثى.
تعذيب-الاطفال (1)

غاب الأهل والجيران هم الشهود على تعذيب «ساجدة»

رأت النيابة العامة بشمال الجيزة، عدم صلاحية عامل جراج، وزوجته ربة منزل، لرعاية طفليهما "عبد الله" عام ونصف وشقيقته "ساجدة" 6 أشهر، وذلك لتمييز الأبوين الذكر عن الأنثى، وتعريض حياة الأخيرة للخطر، باستخدام القسوة والعنف والتعذيب المبرح ضدها بالكي والكسر، رغم كونها مازالت رضيعة لا حول لها ولا قوة، ولذلك قررت النيابة إيداع الطفلين دار رعاية، وحبس الأبوين لتعريض حياة طفلتهما للخطر، فيما لم يتقدم للنيابة أيًا من أقارب الطفلين لطلب رعايتهما، بينما حضر جيران المتهمان إلى مقر النيابة.
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