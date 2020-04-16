في سوهاج.. اختلفا على الحساب فسلقه بالزيت المغلي

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٣ ص

حروق - صورة تعبيرية

صاحب عربة مأكولات بمركز أخميم بسوهاج، يقدم لزبائنه الفول والطعمية الساخنة، اختلف مع شاب يبلغ من العمر 17 سنة على قيمة المأكولات، فما كان من البائع إلا أن صب الزيت المغلي على الشاب، متسببا في "سلقة"، إذ أصيب جسد المجني عليه بحروق سلقية من الدرجة الثالثة بنسبة 80% من أنحاء جسده، فيما بادر الأهالي بطلب سيارات الإسعاف التي نقلت جسد الشاب "شبه المطبوخ"، إلى المستشفى لتقديم الإسعافات اللازمة له، فيما أكد الأطباء خطورة حالته، إلا أنهم حاولوا إسعافه قدر الإمكان ولو حتى لتخفيف آلامه وهو يحتضر.

المتهم لم يهتز له جفن، ولم ينتابه ندما على فعلته الإجرامية، وأخذ ينكر أمام رجال المباحث ارتكابه جريمة الشروع في قتل الشاب بتلك البشاعة، وسكبه الزيت المغلي العذير على جسد المجني عليه إلى درجة إصابته بحروق سلقية أكلت 80% من أنسجة جسده، وأخذ ينكر زاعما سقوط الزيت المغلي على المجني عليه رغما عنه وليس بإرادته