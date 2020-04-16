في سوهاج.. اختلفا على الحساب فسلقه بالزيت المغلي
١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٣ ص
حروق - صورة تعبيرية
صاحب عربة مأكولات بمركز أخميم بسوهاج، يقدم لزبائنه الفول والطعمية الساخنة، اختلف مع شاب يبلغ من العمر 17 سنة على قيمة المأكولات، فما كان من البائع إلا أن صب الزيت المغلي على الشاب، متسببا في "سلقة"، إذ أصيب جسد المجني عليه بحروق سلقية من الدرجة الثالثة بنسبة 80% من أنحاء جسده، فيما بادر الأهالي بطلب سيارات الإسعاف التي نقلت جسد الشاب "شبه المطبوخ"، إلى المستشفى لتقديم الإسعافات اللازمة له، فيما أكد الأطباء خطورة حالته، إلا أنهم حاولوا إسعافه قدر الإمكان ولو حتى لتخفيف آلامه وهو يحتضر.
المتهم
لم يهتز له جفن، ولم ينتابه ندما على فعلته الإجرامية، وأخذ ينكر أمام رجال
المباحث ارتكابه جريمة الشروع في قتل الشاب بتلك البشاعة، وسكبه الزيت المغلي العذير
على جسد المجني عليه إلى درجة إصابته بحروق سلقية أكلت 80% من أنسجة جسده، وأخذ
ينكر زاعما سقوط الزيت المغلي على المجني عليه رغما عنه وليس بإرادته
المتهم
لم يهتز له جفن، ولم ينتابه ندما على فعلته الإجرامية، وأخذ ينكر أمام رجال
المباحث ارتكابه جريمة الشروع في قتل الشاب بتلك البشاعة، وسكبه الزيت المغلي العذير
على جسد المجني عليه إلى درجة إصابته بحروق سلقية أكلت 80% من أنسجة جسده، وأخذ
ينكر زاعما سقوط الزيت المغلي على المجني عليه رغما عنه وليس بإرادته وتعمده.
للتحريات
الأمنية رأي آخر، إذ تمت بإشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية،
وقادها المقدم طارق أبو سديرة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، والرائد إبراهيم صقر
معاون مباحث المركز، وأفادت بأن "مدحت ف"، 30 سنة، صاحب عربة مأكولات، ألقى
مقلاة الزيت على الشاب، بسبب خلاف على قيمة المأكولات، وتم ضبط المتهم وبمواجهته أنكر
ما نسب إليه وزعم سقوط المقلاة على المصاب دون قصد، وجار عرضه على النيابة للتحقيق.