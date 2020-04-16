أهلا رمضان: السلع الغذائية متوفرة ولم تتأثر بكورونا

أكدت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، توافر جميع السلع وانتظام عمليات البيع بشكل طبيعى، خاصة مع الاستعدادات لقدوم شهر رمضان الكريم

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٦ ص

سلع غذائية - صورة أرشيفية

أكد أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، ان الأسعار مستقرة فى الأسواق، ولم يتم رصد أى زيادات بها، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تكالبًا كبيرًا من جانب المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع نتيجة المخاوف من فيروس كورونا، لكنها لم تؤثر على المعروض فى السوق. ويشير يحيى إلى أن الشعبة تقوم بعدة مبادرات كل عام مع قدوم شهر رمضان الكريم بالتعاون مع وزارة التموين، من أجل توفير كل السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتًا إلى أن هناك زيادة فى الطلب على شراء بعض السلع، ومنها الأرز والمكرونة والألبان وغيرها.

ويضيف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز مستقرة فى الأسواق مع الاستعداد لقدوم شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى أن سعر كيلو الأرز السائب يتراوح ما بين 7 إلى 8 جنيهات، بينما يبلغ سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 9 جنيهات، مؤكدا أن هناك زيادة فى حجم المعروض بالأسواق خلال