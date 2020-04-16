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أهلا رمضان: السلع الغذائية متوفرة ولم تتأثر بكورونا

أكدت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، توافر جميع السلع وانتظام عمليات البيع بشكل طبيعى، خاصة مع الاستعدادات لقدوم شهر رمضان الكريم
تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٦ ص
سلع غذائية - صورة أرشيفية
سلع غذائية - صورة أرشيفية
أكد أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، ان الأسعار مستقرة فى الأسواق، ولم يتم رصد أى زيادات بها، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تكالبًا كبيرًا من جانب المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع نتيجة المخاوف من فيروس كورونا، لكنها لم تؤثر على المعروض فى السوق. ويشير يحيى إلى أن الشعبة تقوم بعدة مبادرات كل عام مع قدوم شهر رمضان الكريم بالتعاون مع وزارة التموين، من أجل توفير كل السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتًا إلى أن هناك زيادة فى الطلب على شراء بعض السلع، ومنها الأرز والمكرونة والألبان وغيرها.
ويضيف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز مستقرة فى الأسواق مع الاستعداد لقدوم شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى أن سعر كيلو الأرز السائب يتراوح ما بين 7 إلى 8 جنيهات، بينما يبلغ سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 9 جنيهات، مؤكدا أن هناك زيادة فى حجم المعروض بالأسواق خلال
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بورصة (2)

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على أداء متباين للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 554.3 مليار جنيه، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 10154.6 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 1097.3 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1084 نقطة.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

السعيد: تحديث البعد الاقتصادى برؤية مصر 2030 بسبب كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه يجري حاليا تحديث الجزء الخاص بالبعد الاقتصادى بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة قبل إطلاقها وذلك بعد مراعاة التغيرات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة العالمية لفيروس كورونا، موضحة أن الأجندة تتكون من 8 أهداف رئيسة تتضمن 47 هدف فرعي وتضم أصحاب المصلحة وتتعامل مع الفقر المتعدد الأبعاد، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، فهي قضية توليها الدولة اهتماما كبيرا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم.
اسعار-الذهب-دهب (3)

أسعار الذهب ترتفع.. وعيار 21 يسجل 746 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي 4 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1721 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
البنك-المركزى-المصرى

1.3 مليار دولار زيادة بتحويلات المصريين في الخارج خلال شهرين

أظهرت البيانات الأولية لتحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفاعا خلال شهرى يناير وفبراير 2020 بمقدار 1.3 مليار دولار بمعدل سنوى 33.6%، لتصل خلالهما إلى نحو 5.2 مليار دولار (مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال نفس الشهرين من العام السابق)، بحسب البنك المركزي المصري.
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سلع-غذائية

«أهلا رمضان».. كورونا يتحكم فى الأسواق

يحتل الإنفاق على الطعام أولويات الأسر خلال الشهر الكريم، وتقتطع النسبة الأكبر من دخلها لشراء السلع الغذائية، حيث يرتفع استهلاك عدد من السلع مثل الياميش وقمر الدين والحلوى، بجانب اللحوم والأسماك والدواجن، وبدأت المحال التجارية فى بيع السلع الغذائية والياميش بأسعار مناسبة وسط مخاوف من تأثر حركة الشراء بسبب الفيروس المستجد، ونظمت وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية، عددًا من المبادرات لتوفير كل السلع فى جميع المحافظات بأسعار مناسبة.
فسيخ-فاسد‎ (4)

قبل شم النسيم.. حملة على أسواق الفسيخ والرنجة بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات مكبرة على الأسواق، خاصة أسواق الأسماك المملحة والطازجة لفحص الأسماك المملحة الفسيخ والسردين والرنجة والملوحة، والتأكد من صلاحيتها حرصا على صحة المواطنين ولضبط الأسعار، وكذلك تم التأكد من توافر السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة وسلع ياميش رمضان والدواجن الحية والمذبوحة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري والصحة وحي وسط.
دار-الافتاء-المصرية

دار الإفتاء: الصيام يقوي المناعة في مواجهة كورونا

أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها اجتمعت مع لجنة طبية وأجمعت أن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لا يؤثر على الصوم، مؤكدة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن اللجنة أكدت على أن الصوم يقوي المناعة في مواجهة هذا الفيروس. وقالت دار الإفتاء، إنه من كان صحيحًا، ولم يصبه فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واستوفى شروط الصيام، ولم يكن لديه عذر يمنعه من الصوم، وجب عليه صوم رمضان، بل هو أولى؛ لأن الصوم يقوي المناعة.
مكرم-محمد-احمد

الأعلى للإعلام يطالب الوسائل الإعلامية عدم بث الكآبة

ناشد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة الوسائل الإعلامية بعدم إثارة الفزع والكآبة لدى الجمهور والعمل على بث الطمأنينة وتشجيع الروح المعنوية التي تعزز الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة الأزمة الراهنة، مشددا على تطبيق القانون على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية التي تبث أعمالا درامية أو إعلانات أو أي محتوى آخر يتضمن ألفاظا أو إيحاءات للمشاهدين وتنال من روحانية شهر رمضان، معربا عن شكره وتقديره لصناع الدراما الذين يبذلون جهدا رغم الظروق الصعبة التي تمر بها البلاد، واتخاذهم الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين معهم.
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