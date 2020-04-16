أهلا رمضان: السلع الغذائية متوفرة ولم تتأثر بكورونا
أكدت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، توافر جميع السلع وانتظام عمليات البيع بشكل طبيعى، خاصة مع الاستعدادات لقدوم شهر رمضان الكريم
تحرير:رنا عبد الصادق
١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٦ ص
سلع غذائية - صورة أرشيفية
أكد أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، ان الأسعار مستقرة فى الأسواق، ولم يتم رصد أى زيادات بها، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تكالبًا كبيرًا من جانب المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع نتيجة المخاوف من فيروس كورونا، لكنها لم تؤثر على المعروض فى السوق.
ويشير يحيى إلى أن الشعبة تقوم بعدة مبادرات كل عام مع قدوم شهر رمضان الكريم بالتعاون مع وزارة التموين، من أجل توفير كل السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، لافتًا إلى أن هناك زيادة فى الطلب على شراء بعض السلع، ومنها الأرز والمكرونة والألبان وغيرها.
ويضيف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز مستقرة فى الأسواق مع الاستعداد لقدوم شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى أن سعر كيلو الأرز السائب يتراوح ما بين 7 إلى 8 جنيهات، بينما يبلغ سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 9 جنيهات، مؤكدا أن هناك زيادة فى حجم المعروض بالأسواق خلال
ويضيف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز مستقرة فى الأسواق مع الاستعداد لقدوم شهر رمضان الكريم، لافتًا إلى أن سعر كيلو الأرز السائب يتراوح ما بين 7 إلى 8 جنيهات، بينما يبلغ سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 9 جنيهات، مؤكدا أن هناك زيادة فى حجم المعروض بالأسواق خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه تم إنتاج نحو 5 ملايين طن أرز هذا العام.
ويؤكد المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الدولة حريصة على توفير كل السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ورفع الأعباء عن المواطنين بتنسيق كامل مع كل الجهات المعنية، مضيفا أن أسعار السلع مستقرة حاليًّا فى السوق، مطالبًا المواطنين بضرورة الحفاظ على المعدل الطبيعى للاستهلاك اليومى كما هو معتاد، حتى نتجنب استغلال البعض لعمليات السحب الكثيف للسلع الغذائية والمنتجات، ومن ثم رفع الأسعار دون مبرر حقيقى.
وعن أسعار السلع الغذائية فى الأسواق، فقد تراوح سعر دقيق قمح أبيض عبوة وزن كيلو ما بين 6.5 إلى 12 جنيهًا، وكيلو دقيق قمح أبيض سائب من 6 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر لتر خل أبيض طبيعى من 5.5 إلى 7.5 جنيه، وسجل سعر عبوة صلصة طماطم وزن 300 جرام ما بين 6 إلى 7.5 جنيه، وسجل سعر عبوة مربى وزن 340 جرامًا ما بين 11.5 إلى 12.75 جنيه، بينما سجل سعر كيلو حلاوة طحينية سائب من 28.5 إلى 50 جنيهًا، وسجل سعر عبوة مكرونة وزن 400 جرام معبأ فاخر من 7.25 إلى 8.5 جنيه، وسجل سعر عبوة مكرونة معبأ شعبى وزن 400 جرام بين 4.35 إلى 4.5 جنيه، وسجل سعر كيلو مكرونة سائب من 7 إلى 9 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو سكر مائدة أبيض من 7 الى 8 جنيهات.
تخفيضات معارض «أهلا رمضان» تصل إلى 30%
أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق على قيام كل السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بعمل ركن بكل فروعها باسم "أهلا رمضان" بتخفيضات تتراوح من 10% إلى 30% حسب نوع السلعة.
وأوضح أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية لوضع آلية بديلة لمعارض "أهلا رمضان" تضمن توفير السلع المخفضة للمواطنين فى إطار الإعداد لشهر رمضان الكريم.
وأضاف أن السلع الرمضانية ستتضمن الياميش والألبان ومنتجاتها، والبقول والحبوب، والمجمدات من لحوم ودواجن وأسماك، والزيوت والسمن والسكر، بالإضافة إلى العديد من السلع الاستهلاكية.
وأكد الوزير أنه تم التواصل مع وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، لمخاطبة المحافظين للسماح لفروع السلاسل بإنشاء شوادر أمام المحال بالمحافظات، لتقديم السلع الرمضانية والأساسية للحد من التزاحم داخل المحال.
وقال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه تم الاتفاق مع ممثلى الغرف التجارية والصناعية وكبار المصنعين والمستوردين والتجار والسلاسل التجارية على تقديم عروض التخفيضات التى استمرت خلال السنوات الماضية تحت اسم
"معارض أهلا رمضان"، لافتًا إلى أن التخفيضات هذا العام ستستمر فى المتوسط بين 10 إلى 15% لمعظم السلع، وستتجاوز التخفيضات على بعض السلع تلك النسبة مثل الأعوام السابقة.
وأكد عز أن هناك تكاملًا بين القطاعين العام والخاص لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية فى ظل الظروف الراهنة، موضحًا أن تكثيف كل الجهود لتوفير أكبر كم ممكن من السلع الأساسية خلال الأسابيع الماضية لم ينجح فقط فى توفير تلك المنتجات فى كل أنحاء الجمهورية، وإنما حقق سيطرة كبيرة على معدلات الأسعار القياسية والتى تراجعت منذ منتصف الشهر السابق.
ويشدد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى على ضرورة التوسع فى إقامة معارض السلع الغذائية قبل شهر رمضان من أجل مواجهة أى محاولات لاستغلال زيادة الطلب على السلع ورفع أسعارها من قبل بعض التجار أو المنتجين، لافتًا إلى أن المعارض السلعية تعتبر الوسيلة الأهم خلال الفترة المقبلة لمواجهة أى رفع غير مبرر للأسعار بما لا تتحمله الأسواق،، مطالبا بعدم اقتصار المعارض السلعية على القاهرة الكبرى فقط، لكن لا بد من التوسع فيها لمحافظات الصعيد ووجه بحرى.
ويشير الشافعى إلى أن هناك استقرارًا نسبيًّا فى مستويات الأسعار حاليًّا فى ظل انخفاض الموجة التضخمية التى شهدتها البلاد بعد قرار تحرير سعر الصرف، لكن هذا الاستقرار يتطلب مزيدًا من الرقابة على الأسواق، وكذلك المزيد من المعارض المتفرقة فى أنحاء الجمهورية من أجل أن يمر شهر رمضان الكريم بكل سهولة ويسر على المواطن.