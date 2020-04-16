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خبراء: بريطانيا تصل إلى ذروة تفشي وباء كورونا

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢١ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلن خبراء إنه يبدو أن بريطانيا تصل إلى ذروة تفشي فيروس كورونا وذلك مع وجود مؤشر على تسطيح منحنى عدد الإصابات الجديدة، وذكرت صحيفة "الإندبندنت"، في تقرير لها، أنه رغم ذلك شدد كبير المسئولين الطبيين في بريطانيا كريس وايتي، على أنه سيكون من المبكر للغاية رفع قيود الحظر على الأنشطة الاجتماعية دون المخاطرة بتجدد تفشي الفيروس القاتل، مضيفة أنه من المتوقع أن يمدد الوزراء القيود حتى، 7 مايو المقبل، في اجتماع سيعقد في وقت لاحق اليوم، عندما يطلعهم البروفيسور وايتي، وكبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية السير باتريك فالانس، تفاصيل الوضع.
ورغم أن البروفيسور وايتي أكد أن تفشي الفيروس على الأرجح يبلغ ذروته في المجمل في المملكة المتحدة، إلا أن مات هانوك وزير الصحة البريطاني، أحبط أي آمال بشأن تخفيف القيود. وقال هانوك، في مؤتمر صحفي، إن "الرسالة الواضحة هي أنه من المبكر للغاية القيام بأي تغييرات، ومن ثم فإن الرسالة الموجهة إلى الشعب هي أن
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الكنيست

إحالة تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الكنيست

أحال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، رسميا المهمة الصعبة لتشكيل الحكومة الجديدة إلى البرلمان، اليوم الخميس، ما يضع نواب الكنيست أمام مسؤولياتهم لتجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة، وذلك بعدما فشل بيني جانتس زعيم تحالف "أزرق أبيض"، والذي كان مكلفا بتشكيل الحكومة، في مهمته قبل الموعد النهائي الممنوح له لذلك، أمس الأربعاء. وقال ريفلين، في بيان: "آمل أن يتمكن نواب الكنيست من تكوين أغلبية بطريقة تسمح بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وتجنب الذهاب إلى انتخابات رابعة".
جوتيريش

الأمم المتحدة: اللقاح وحده ينقذ العالم من كورونا

حثت الأمم المتحدة دول العالم على السعي جاهدة للتوصل إلى لقاح ينقذ ملايين الأرواح، مع تجديد الحذر والقلق على القارة السمراء من تغول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، خلال مؤتمر عبر تقنية الفيديو شاركت فيه حوالي 50 دولة إفريقية أعضاء في المنظمة، مساء أمس الأربعاء، إن "وحده لقاحا آمنا وفعالا، يسمح للعالم بالشعور بعودة الحياة إلى طبيعتها على صعيد وباء كوفيد-19 آملا أن يتوافر قبل نهاية السنة"، متابعا: "لقاحا كهذا سينقذ ملايين الأرواح ومليارات لا تحصى من الدولارات".
كورونا والحجر الصحي (7)

الصين تسجل 46 إصابة جديدة بـ«كورونا» دون وفيات

سجلت الصين 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات إلى 82 ألفا و341 حالة. وذكرت صحيفة "الشعب" اليومية عبر حسابها على موقع "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أن من بين الإصابات الأحدث، هناك 34 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، ولم تسجل، أمس الأربعاء، أي حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى ارتفاع عدد من تماثلوا للشفاء وخرجوا من المستشفيات إلى 77 ألفا و892 شخصا. وأمس سجلت الصين حالة وفاة واحدة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و342 حالة وفاة.
ترامب (2)

بعد خسائر كورونا.. الإمبراطورية الأمريكية تدخل دائرة الخطر

حالة من التخبط يعيشها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى ظل أزمة كورونا الكارثية التى تجتاح العالم بسرعة رهيبة، مخلفة عددا كبيرا من الإصابات والوفيات، إذ لا يزال الرجل الأول فى البيت الأبيض يكابر بين الحين والآخر، مقللا من حجم تلك الكارثة، بل كثيرا لا يعترف بها من الأساس، رغم تسجيل الولايات المتحدة أعلى حصيلة وفيات فى العالم بعد أن أظهرت الإحصائيات الأخيرة وفاة أكثر من 20 ألف شخص، محققة أعلى معدل وفاة يومى بتجاوزها 2000 حالة.
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دونالد ترامب

وفيات كورونا اليومية في أمريكا تتجاوز 2600 حالة وفاة

أعلنت جامعة "هوبكنز" الأمريكية، اليوم الخميس، عن تسجيل الولايات المتحدة 2600 وفاة في 24 ساعة فقط، وهو أكبر معدل يومي للوفيات سجله العالم حتى الآن، وتكرر سيناريو إسبانيا مع الولايات المتحدة، فقد سجلت إسبانيا، أمس الأربعاء، أعلى حصيلة يومية للإصابات في تاريخ البلاد (1220 إصابة جديدة)، بعد يوم واحد من قرارات تخفيف إجراءات العزل، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 88 ألفا و201 حالة، وسط تحذيرات من الصحة العالمية بأن العالم لم يصل بعد إلى ذروة تفشي فيروس كورونا.
بوريس-جونسون (3)

جونسون يشكر طاقم مستشفى بريطاني على رعايته

شكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العاملين في أحد مستشفيات لندن على رعايتهم له أثناء عملية الاستشفاء من مرض "كوفيد 19". وقال جونسون في بيان موجز "لا أستطيع أن أشكرهم بما فيه الكفاية. أنا مدين لهم بحياتي". وأمضى السياسي المحافظ البالغ من العمر 55 عامًا، والذي دخل المستشفى يوم الأحد الماضي وهو يعاني من حمى شديدة، ثلاثة أيام في وحدة العناية المركزة في مستشفى سانت توماس بعد تدهور حالته الصحية. ونقل جونسون يوم الخميس إلى جناح عادي. ولا يزال من غير الواضح متي يكون رئيس الوزراء قادرًا على العودة إلى العمل.
بوريس-جونسون

وزير بريطاني: جونسون لم يتم وضعه على جهاز التنفس

كشف مايكل جوب الوزير المسؤول عن استعدادات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، لم يتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، على الرغم من أنه تم نقله إلى العناية المركزة، مساء أمس الإثنين، وأن جونسون حصل بالفعل على الأكسجين بعد أن تفاقمت أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لديه. موضحا أنه على الرعم من أن جونسون لا يزال في العناية المركزة، لكن فريقه يعمل معا لمواجهة تفشي فيروس كورونا. ومن ناحية أخرى، أعلنت مصادر من أقارب جونسون، أن حالته لم تتحسن بعد.
جونسون-رئيس -وزراء -بريطانيا

مصادر بريطانية: جونسون لم يتحسن بعد دخوله العناية

أعلنت مصادر من أقارب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي دخل العناية المركزة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أمس الإثنين، إن حالته لم تتحسن بعد، وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم الثلاثاء، إن جونسون لا يزال في العناية المركزة لكن فريقه يعمل معا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأفاد مكتب جونسون، بأن الأخير نقل إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بالفيروس، وأشارت وكالة "رويترز" بأن جونسون لا يزال واعيا حاليا، كما تم تزويده بالأكسجين لمساعدته على التنفس.
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