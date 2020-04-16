خبراء: بريطانيا تصل إلى ذروة تفشي وباء كورونا

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢١ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلن خبراء إنه يبدو أن بريطانيا تصل إلى ذروة تفشي فيروس كورونا وذلك مع وجود مؤشر على تسطيح منحنى عدد الإصابات الجديدة، وذكرت صحيفة "الإندبندنت"، في تقرير لها، أنه رغم ذلك شدد كبير المسئولين الطبيين في بريطانيا كريس وايتي، على أنه سيكون من المبكر للغاية رفع قيود الحظر على الأنشطة الاجتماعية دون المخاطرة بتجدد تفشي الفيروس القاتل، مضيفة أنه من المتوقع أن يمدد الوزراء القيود حتى، 7 مايو المقبل، في اجتماع سيعقد في وقت لاحق اليوم، عندما يطلعهم البروفيسور وايتي، وكبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية السير باتريك فالانس، تفاصيل الوضع.

ورغم أن البروفيسور وايتي أكد أن تفشي الفيروس على الأرجح يبلغ ذروته في المجمل في المملكة المتحدة، إلا أن مات هانوك وزير الصحة البريطاني، أحبط أي آمال بشأن تخفيف القيود. وقال هانوك، في مؤتمر صحفي، إن "الرسالة الواضحة هي أنه من المبكر للغاية القيام بأي تغييرات، ومن ثم فإن الرسالة الموجهة إلى الشعب هي أن