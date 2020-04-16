1.3 مليار دولار زيادة بتحويلات المصريين في الخارج خلال شهرين

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ ص

البنك المركزي - صورة أرشيفية

أظهرت البيانات الأولية لتحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفاعا خلال شهرى يناير وفبراير 2020 بمقدار 1.3 مليار دولار بمعدل سنوى 33.6%، لتصل خلالهما إلى نحو 5.2 مليار دولار (مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال نفس الشهرين من العام السابق)، بحسب البنك المركزي المصري.

وأوضح المركزي، أن ذلك جاء محصلة لارتفاع تلك التحويلات بمعدل سنوي 27.8% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2020 (مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال شهر يناير 2019). وأشار البنك الى ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بمعدل سنوي 40.3% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر فبراير 2020 (مقابل نحو 1.8 مليار