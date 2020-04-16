دفن ضحيتي انهيار عقار واستدعاء مسئولين للتحقيق

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٥ ص

أرشيفية

صرحت النيابة العامة، بدفن جثمان مسنتين شقيقتين لقيتا مصرعهما في انهيار عقار سكني قديم، بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي على الجثتين للتحقق من عدم وجود شبهة جنائية، وأمرت النيابة باستدعاء مسئول الحي اليى شهد واقعة انهيار العقار، وطلبت النيابة ملف المبنى لفحصه، وبيان حالته الإنشائية وصدور ثمة تراخيص بشأنه من عدمه، للوقوف على سبب انهيار المبنى، وإذا كان ذلك بسبب إهمال المسئولين من عدمه، فيما طلبت النيابة استدعاء مالك العقار والسكان الناجون من الانهيار لسماع إفادتهم.

كانت البداية بتلقى اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار عقار بشارع عثمان جلال متفرع من الرصافة، ووجود سكان تحت الأنقاض. على الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم، وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة