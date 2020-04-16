جريمة

دفن ضحيتي انهيار عقار واستدعاء مسئولين للتحقيق

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٥ ص
أرشيفية
أرشيفية
صرحت النيابة العامة، بدفن جثمان مسنتين شقيقتين لقيتا مصرعهما في انهيار عقار سكني قديم، بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي على الجثتين للتحقق من عدم وجود شبهة جنائية، وأمرت النيابة باستدعاء مسئول الحي اليى شهد واقعة انهيار العقار، وطلبت النيابة ملف المبنى لفحصه، وبيان حالته الإنشائية وصدور ثمة تراخيص بشأنه من عدمه، للوقوف على سبب انهيار المبنى، وإذا كان ذلك بسبب إهمال المسئولين من عدمه، فيما طلبت النيابة استدعاء مالك العقار والسكان الناجون من الانهيار لسماع إفادتهم.
كانت البداية بتلقى اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار عقار بشارع عثمان جلال متفرع من الرصافة، ووجود سكان تحت الأنقاض. على الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم، وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة
اقرأ المزيد
المتهمون-والأموال-المزيفة

ضبط متهمين بتزييف العملات فئة 100 و200 جنيه بالشرقية

ألقت قوات الأمن القبض على عاطل يمتلك مطبعة، ويستخدمها في تزييف العملات الوطنية، بأوراق مالية فئة 100 و200 جنيه، وضبطت أجهزة الأمن الأدوات المستخدمة في التصنيع داخل وكر بمنزل المتهم، بناحية بندر القرين بمحافظة الشرقية، وضبطت كمية من الأموال المزيفة، وكمية أخرى مطبوعة على وجه واحد، كان المتهم في طريقه لإتمام طباعتها، وحررت قوات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بمشاركة قطاع الأمن العام، محضرا بواقعة الضبط، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها.
اجهاد قيادة السيارات

ضبط طالب هرّب سيارة وزور لها شهادة ولوحًا مصطنعة

تهربًا من سداد مستحقاتها للخزينة العامة، ارتكب سلسلة جرائم متتالية في محاولة منه لإخفاء جريمة واحدة، إذ تمكن من تهريب سيارة ملاكي موديل 2016 من الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وليتمكن من قيادة السيارة المهربة والسير بها في الشوارع، اصطنع لوحة معدنية مزيفة برقم لها، كما قام بتزوير شهادة بيانات غير حقيقية للسيارة، نسبها إلى إدارة المرور بسوهاج، إلا أن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، نجحوا في كشف جرائم الشاب وضبطه، في إطار الجهود لمكافحة جرائم التهرب الجمركي حفاظا على حقوق الخزانة العامة للدولة، وتطبيقا لأحكام القانون.
علاج-الحروق (1)

في سوهاج.. اختلفا على الحساب فسلقه بالزيت المغلي

صاحب عربة مأكولات بمركز أخميم بسوهاج، يقدم لزبائنه الفول والطعمية الساخنة، اختلف مع شاب يبلغ من العمر 17 سنة على قيمة المأكولات، فما كان من البائع إلا أن صب الزيت المغلي على الشاب، متسببا في "سلقة"، إذ أصيب جسد المجني عليه بحروق سلقية من الدرجة الثالثة بنسبة 80% من أنحاء جسده، فيما بادر الأهالي بطلب سيارات الإسعاف التي نقلت جسد الشاب "شبه المطبوخ"، إلى المستشفى لتقديم الإسعافات اللازمة له، فيما أكد الأطباء خطورة حالته، إلا أنهم حاولوا إسعافه قدر الإمكان ولو حتى لتخفيف آلامه وهو يحتضر.
حادث- سير (2)

إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بسوهاج

شهدت منطقة نقطة الكيلو 80 بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، اختلال عجلة قيادة سيارة ملاكي في يد قائدها، ما تسبب في انقلاب السيارة على جانب الطريق، وإصابة جميع مستقليها وهم السائق وزوجته وحماته وطفليه، وأبلغ المارة على الطريق قوات النجدة، وسرعان ما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لانتشال المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، بينما تولى رجال الإدارة العامة للمرور رفع السيارة الملاكي من على الطريق، لتيسير حركة المرور ومنع تزاحم السيارات.
اقرأ المزيد من الأخبار
انهيار- العقار (3)

مصرع شقيقتين وإصابة 3 أشخاص في انهيار عقار بالإسكندرية

لقيت شقيقتان في العقد السابع من العمر، مصرعيهما، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين، إثر انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بالإضافة للطابق الأرضي، وذلك بشارع عثمان جلال، المتفرع من شارع عرفان في حي محرم بك بوسط محافظة الإسكندرية. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة الحماية المدنية بقيادة اللواء جمال ياسين مدير الإدارة، يفيد انهيار عقار قديم مأهول بالسكان ووجود متوفيين وإصابات بين السكان.
سرقة

10 وقائع تقود الشرطة لعصابة سرقة المنازل

بلاغ تلو آخر لسرقة المساكن في مناطق متفرقة بعروس البحر الأبيض التوسط، شكلت لغزا محيرا أمام رجال المباحث؛ ما دفع مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء علاء الدين سليم لتشكيل فريق بحث رفيع المستوى من مفتشي القطاع تنسيقًا مع ضباط إدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الإسكندرية؛ لكشف غموض تلك البلاغات، وتحديد وضبط مرتكبيها، وإعادة المسروقات في أقرب وقت ممكن، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى حوادث السرقة.
حبس-كلابشات

إخلاء سبيل 42 متهمًا بكسر حظر التجوال في الإسكندرية

استمرارا لتطبيق العقوبات المقررة على المواطنين المخالفين لقرار حظر التجوال، حيث تم تحرير محاضر لنحو 42 شخصًا خالفوا القرار بغرب محافظة الإسكندرية، فيما أصدر المستشار مصطفى حلمي، وكيل النائب العام، رئيس نيابة الدخيلة، قرارا بإخلاء سبيلهم بضمان محل إقامتهم، على ذمة القضايا، وذلك مع عرضهم وإحالتهم للمحاكمة بكفالات تتراوح من 1000 جنيه إلى 4000 جنيه، حيث وجهت لهم النيابة العامة تهمة مخالفة قرار حظر التجول اليومي، الذى أقرته الدولة لمدة أسبوعين من الساعة السابعة مساءً، وحتى السادسة صباحًا.
مخلفات-طبية (1)

العيون الساهرة تحبط حجب 923 ألف قطعة مستلزمات طبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]