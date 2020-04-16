جريمة

ضبط طالب هرّب سيارة وزور لها شهادة ولوحًا مصطنعة

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تهربًا من سداد مستحقاتها للخزينة العامة، ارتكب سلسلة جرائم متتالية في محاولة منه لإخفاء جريمة واحدة، إذ تمكن من تهريب سيارة ملاكي موديل 2016 من الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وليتمكن من قيادة السيارة المهربة والسير بها في الشوارع، اصطنع لوحة معدنية مزيفة برقم لها، كما قام بتزوير شهادة بيانات غير حقيقية للسيارة، نسبها إلى إدارة المرور بسوهاج، إلا أن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، نجحوا في كشف جرائم الشاب وضبطه، في إطار الجهود لمكافحة جرائم التهرب الجمركي حفاظا على حقوق الخزانة العامة للدولة، وتطبيقا لأحكام القانون.
ورودت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، مفادها قيام "أحمد. م" يقيم بدائرة مركز البلينا بسوهاج، بقيادة سيارة مهربة من الجمارك وتحمل لوحات معدنية مزورة. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت تحرياته عن صحة المعلومات وتبين قيام المتحرى عنه وهو طالب بإحدى الأكاديميات بقيادة سيارة
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المتهمون-والأموال-المزيفة

ضبط متهمين بتزييف العملات فئة 100 و200 جنيه بالشرقية

ألقت قوات الأمن القبض على عاطل يمتلك مطبعة، ويستخدمها في تزييف العملات الوطنية، بأوراق مالية فئة 100 و200 جنيه، وضبطت أجهزة الأمن الأدوات المستخدمة في التصنيع داخل وكر بمنزل المتهم، بناحية بندر القرين بمحافظة الشرقية، وضبطت كمية من الأموال المزيفة، وكمية أخرى مطبوعة على وجه واحد، كان المتهم في طريقه لإتمام طباعتها، وحررت قوات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بمشاركة قطاع الأمن العام، محضرا بواقعة الضبط، وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها.
مصرع- واصابة- 3 -فى -انهيار -عقار -بالجمرك (1)

دفن ضحيتي انهيار عقار واستدعاء مسئولين للتحقيق

صرحت النيابة العامة، بدفن جثمان مسنتين شقيقتين لقيتا مصرعهما في انهيار عقار سكني قديم، بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، مساء أمس الأربعاء، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي على الجثتين للتحقق من عدم وجود شبهة جنائية، وأمرت النيابة باستدعاء مسئول الحي اليى شهد واقعة انهيار العقار، وطلبت النيابة ملف المبنى لفحصه، وبيان حالته الإنشائية وصدور ثمة تراخيص بشأنه من عدمه، للوقوف على سبب انهيار المبنى، وإذا كان ذلك بسبب إهمال المسئولين من عدمه، فيما طلبت النيابة استدعاء مالك العقار والسكان الناجون من الانهيار لسماع إفادتهم.
علاج-الحروق (1)

في سوهاج.. اختلفا على الحساب فسلقه بالزيت المغلي

صاحب عربة مأكولات بمركز أخميم بسوهاج، يقدم لزبائنه الفول والطعمية الساخنة، اختلف مع شاب يبلغ من العمر 17 سنة على قيمة المأكولات، فما كان من البائع إلا أن صب الزيت المغلي على الشاب، متسببا في "سلقة"، إذ أصيب جسد المجني عليه بحروق سلقية من الدرجة الثالثة بنسبة 80% من أنحاء جسده، فيما بادر الأهالي بطلب سيارات الإسعاف التي نقلت جسد الشاب "شبه المطبوخ"، إلى المستشفى لتقديم الإسعافات اللازمة له، فيما أكد الأطباء خطورة حالته، إلا أنهم حاولوا إسعافه قدر الإمكان ولو حتى لتخفيف آلامه وهو يحتضر.
حادث- سير (2)

إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بسوهاج

شهدت منطقة نقطة الكيلو 80 بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج، اختلال عجلة قيادة سيارة ملاكي في يد قائدها، ما تسبب في انقلاب السيارة على جانب الطريق، وإصابة جميع مستقليها وهم السائق وزوجته وحماته وطفليه، وأبلغ المارة على الطريق قوات النجدة، وسرعان ما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ لانتشال المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، بينما تولى رجال الإدارة العامة للمرور رفع السيارة الملاكي من على الطريق، لتيسير حركة المرور ومنع تزاحم السيارات.
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أدوية- مهربة- في -الشرقية‎ (2)

ضبط مليون قرص أدوية فاسدة في مخزن بالدقي

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط مخزن سري غير مرخص تابع لصيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي في الجيزة، بداخلها كميات من الأدوية المهربة جمركيًا غير مسجلة بوزارة الصحة، مجهولة المصدر، وبمداهمت المكان ضبطت القوات تلك الأدوية وكذا كميات من الأقراص المخدرة والمستلزمات الطبية، المخزنة بغرض حجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها بهدف تحقيق أرباحًا غير مشروعة، وألقت القوات القبض على المدير المسئول عن المخزن والصيدلية لإحالته للنيابة للتحقيق معه.
اشارة-مرور (2)

ضبط 12 دراجة نارية دون لوحات معدنية بالمنوفية

ضبطت قوات المرور بمديرية أمن المنوفية، 12 دراجة نارية دون لوحات معدنية، وحررت القوات محاضر لأصحابها لعرضهم على النيابة العامة، ويواصل رجال المرور جهودهم، تحت إشراف اللواء محمد ناجي مدير الأمن، وبالتعاون مع إدارة المرور بالمحافظة للتصدي للمخالفات المرورية، ووقائع القيادة دون ترخيص، ومخالفات سير المرور سواء في تجاوز السرعة أو بالسير عكس الاتجاه، ولتحقيق الانضباط المروري، خاصة على الطرق الرئيسية والسريعة، وذلك بقصد الحد من وقوع الحوادث، علاوة على تقليل التكدس والزحام بتنظيم الحركة،
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

إدارات الأمن الاقتصادي السبع تضبط 4685 قضية في يوم

جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي "يضم 7 إدارات متنوعة"؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
تشكيل-عصابة

«احنا مباحث»..حيلة عصابة الشرطة المزيفة لسرقة تاجرين

حيلة ليست بجديدة لجأ إليها 6 أشخاص للاستيلاء على مبلغ مالي من تاجر ومندوب مبيعات، انتحلوا صفة رجال شرطة وتحديدا مباحث الأموال العامة، واستولوا على نحو مليون جنيه سوداني من الضحيتين، وفروا هاربين، إلا أنهما توجها إلى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة وأبلغا عن تعرضهما لواقعة سرقة مبلغ مالى وقدره مليون جنيه سودانى عن طريق انتحال بعض الأشخاص صفة رجال مباحث الأموال العامة، وأن الأول اتصصل بأحد الأشخاص لتغيير المبلغ السودانى بمبلغ مصرى، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذى أخبروه بإرسال (مندوب إليه) للشركة وذلك لتغيير المبلغ المالي.
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