ضبط طالب هرّب سيارة وزور لها شهادة ولوحًا مصطنعة

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٢ م

صورة تعبيرية

تهربًا من سداد مستحقاتها للخزينة العامة، ارتكب سلسلة جرائم متتالية في محاولة منه لإخفاء جريمة واحدة، إذ تمكن من تهريب سيارة ملاكي موديل 2016 من الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وليتمكن من قيادة السيارة المهربة والسير بها في الشوارع، اصطنع لوحة معدنية مزيفة برقم لها، كما قام بتزوير شهادة بيانات غير حقيقية للسيارة، نسبها إلى إدارة المرور بسوهاج، إلا أن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، نجحوا في كشف جرائم الشاب وضبطه، في إطار الجهود لمكافحة جرائم التهرب الجمركي حفاظا على حقوق الخزانة العامة للدولة، وتطبيقا لأحكام القانون.

ورودت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، مفادها قيام "أحمد. م" يقيم بدائرة مركز البلينا بسوهاج، بقيادة سيارة مهربة من الجمارك وتحمل لوحات معدنية مزورة. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أسفرت تحرياته عن صحة المعلومات وتبين قيام المتحرى عنه وهو طالب بإحدى الأكاديميات بقيادة سيارة