«فارما» تتبرع بـ4 ملايين جنيه قيمة أدوية لمستشفيات العزل

١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٥ م

وزارة الصحة - صورة أرشيفية

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خطابا من عمر عبد الجواد العضو المنتدب لشركة ابن سينا فارما، والذي أشار خلاله إلى تبرع الشركة بمبلغ 4 ملايين جنيه كمساهمة من قيمة أمر التوريد الموجه من الهيئة المصرية للشراء الموحد للشركة، لتوريد وتوفير الأدوية المطلوبة لمستشفيات العزل الصحي، والبالغ قيمته 8 ملايين جنيه، مؤكدا أنه تم بالفعل توريد هذه الأدوية إلى مخازن الهيئة.

وأضاف عبد الجواد أن الشركة تعاونت مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في إطار مكافحة فيروس "كورونا" على مستوى الجمهورية، بنشر 500 ألف رسالة توعية لقطاع الصيادلة، واستخدام شبكة شركاء العمل الخاصة بشركة ابن سينا فارما، والتي تضم 42 ألف عميل من صيدليات ومستشفيات عامة وخاصة ووحدات صحية في جميع أنحاء الجمهورية،

وأضاف عبد الجواد أن الشركة تعاونت مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في إطار مكافحة فيروس "كورونا" على مستوى الجمهورية، بنشر 500 ألف رسالة توعية لقطاع الصيادلة، واستخدام شبكة شركاء العمل الخاصة بشركة ابن سينا فارما، والتي تضم 42 ألف عميل من صيدليات ومستشفيات عامة وخاصة ووحدات صحية في جميع أنحاء الجمهورية، وكذا استخدام منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، في نقل ونشر الرسائل الإرشادية والتوعوية المتعلقة بأزمة فيروس "كورونا" والتعامل معها.



ووجه رئيس الوزراء، الشكر لمسئول شركة ابن سينا فارما، على ما قامت به الشركة من مساهمة، في توفير الأدوية اللازمة لمستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس "كورونا"، وما قامت به كذلك من نشر للرسائل التوعوية على مستوى الجمهورية من خلال المتعاملين مع الشركة، ما سيسهم في رفع الوعي لدى المواطنين بالإجراءات المطلوبة للتعامل مع هذا الفيروس، وتجنب الإصابة به، مثمنا ما أكدت عليه الشركة في ختام خطابها من الحرص على الاحتفاظ بجميع العاملين بها والتحمل الكامل لكافة مرتباتهم، وكذا استعداد الشركة للمساهمة بما تمتلكه من إمكانيات وخبرات في أي مبادرة من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر.



