أيام بتعدي يا ضيف.. 50 عاما على رحيل فليسوف الكوميديا

أختاره فؤاد المهندس في مسرحية "أنا وهو وهي"، وشارك في تأسيس "ثلاثي أضواء المسرح" عام 1967 مع جورج سيدهم، وسمير غانم، وتوفي وهو يستعد لبروفات مسرحية "كل واحد وله عفريت"

تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٣ م

الضيف أحمد - صورة أرشيفية

خرج ابن "أحمد الضيف" عمدة تمي الأمديد يلهث خلف وراء حلمه في عالم الفن، لا يملك سوى موهبته، لا أحد كان يتخيل أن ذلك الشاب نحيل الجسد والذي لم يكن وسيما وسامة نجوم السينما سيصبح يوما وأحدا من أهم عباقرة الكوميديا، ويكتب اسمه بحروف من نور في تاريخ السينما المصرية والمسرح، لكن الحياة لم تمهله أن يمتع جمهوره بالكثير من فنه الذي لا ينضب، وخطفه الموت في ريعان شبابه، وكأنه حل على الدنيا ليكون ضيفا خفيفا. في يوم 12 ديسمبر عام 1936 ولد "الضيف أحمد الضيف" بمركز تمى الأمديد في محافظة الدقهلية، حصل على الشهادة الثانوية من المنصورة.

غادر "الضيف" للقاهرة سريعا ليلتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة، وحصل على ليسانس الفلسفة والاجتماع، وعلى خشبة مسرح الجامعة لمعت موهبته في التمثيل والإخراج وقدم عدة مسرحيات ليحصد الميدالية في مسابقة كأس الجامعات، وبعد تخرجه بـ4 سنوات وقع اختيار الفنان فؤاد المهندس عليه بعد شاهده في إحدى أدواره على مسرح