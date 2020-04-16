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أيام بتعدي يا ضيف.. 50 عاما على رحيل فليسوف الكوميديا

أختاره فؤاد المهندس في مسرحية "أنا وهو وهي"، وشارك في تأسيس "ثلاثي أضواء المسرح" عام 1967 مع جورج سيدهم، وسمير غانم، وتوفي وهو يستعد لبروفات مسرحية "كل واحد وله عفريت"
تحرير:محمد أبو زيد ١٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٣ م
الضيف أحمد - صورة أرشيفية
الضيف أحمد - صورة أرشيفية
خرج ابن "أحمد الضيف" عمدة تمي الأمديد يلهث خلف وراء حلمه في عالم الفن، لا يملك سوى موهبته، لا أحد كان يتخيل أن ذلك الشاب نحيل الجسد والذي لم يكن وسيما وسامة نجوم السينما سيصبح يوما وأحدا من أهم عباقرة الكوميديا، ويكتب اسمه بحروف من نور في تاريخ السينما المصرية والمسرح، لكن الحياة لم تمهله أن يمتع جمهوره بالكثير من فنه الذي لا ينضب، وخطفه الموت في ريعان شبابه، وكأنه حل على الدنيا ليكون ضيفا خفيفا. في يوم 12 ديسمبر عام 1936 ولد "الضيف أحمد الضيف" بمركز تمى الأمديد في محافظة الدقهلية، حصل على الشهادة الثانوية من المنصورة.
غادر "الضيف" للقاهرة سريعا ليلتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة، وحصل على ليسانس الفلسفة والاجتماع، وعلى خشبة مسرح الجامعة لمعت موهبته في التمثيل والإخراج وقدم عدة مسرحيات ليحصد الميدالية في مسابقة كأس الجامعات، وبعد تخرجه بـ4 سنوات وقع اختيار الفنان فؤاد المهندس عليه بعد شاهده في إحدى أدواره على مسرح
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في عيد ميلاد «روجينا».. لماذا انفصلت عن أشرف ذكي؟

من الواضح أن شهر أبريل يحتفي بمولد مجموعة من الفنانين البارزين، فأمس كانت ذكرى ميلاد الفنانة القديرة أمينة رزق، واليوم تحتفل الفنانة روجينا بعيد ميلادها الـ50، إذ ولدت في 16 أبريل 1970، وحصلت على بكالوريوس «المعهد العالي للفنون المسرحية»، وفي فترة التسعينات، بدأت أول مشوارها الفني، خلال بعض المشاركات الصغيرة في الأعمال التليفزيونية، وفي عام 1994 ظهرت بشكل قوي في مسلسل "العائلة"، وخلال 20 عاما، تمكنت من الحصول على أدوار البطولة، ومازلت تجني ثمار مشوارها الفني حتى الآن.
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وفاة الفنان أحمد دياب طليق ابنة رشدي أباظة

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محمد إمام ناعيا الدكتور أحمد اللواح: رحم الله الشهيد

نعى الفنان محمد عادل إمام، وفاة الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الشريف، الذي توفي أمس الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ نشر «إمام» صورة للدكتور أحمد اللواح عبر حسابه على «تويتر» علق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله الدكتور الشهيد أحمد اللواح.. وتحية إجلال وتقدير لكل قطاع الصحة خصوصًا الأطباء و الممرضين على حربهم ضد هذا وباء كورونا ومجهوداتهم العظيمة في مواجهته ربنا يحفظهم جميعًا من كل سوء».
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«مافيش دليفري».. عتاب نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم

رسالة عتاب وجهها الفنان نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم على حسابه عبر تويتر. وكتب "الحلفاوي": "لي عتاب على بعض أصحاب المطاعم. الدولة لمنع التجمعات قررت إغلاق المطاعم ولكن تيسيرا على المواطنين من نناشدهم بالتزام المنزل قدر الإمكان.. سمحت لها بخدمة الدليفري. بعض المطاعم شافت إن الحكاية كده مش مستاهلة وأغلقت تماما، فصعبت الحياة على العديد ممن يعتمدون عليها". وحرص "الحلفاوي" على توعية متابعيه على تويتر باستمرار للوقاية من فيروس كورونا.
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عبد الحليم حافظ.. «عندليب» من بيت متولي عماشة لحبيب الملايين

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دلال عبد العزيز: «جورج سيدهم أكتشفني وسمير غانم حزين عليه»

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